Иметь собственный автомобиль давно перестало быть символом роскоши, а наоборот – закрепилось как средство передвижения, к тому же незаменимое средство и очень важное. Нужно успевать за жизнь, а она почему-то движется каждый день с большей скоростью. Так что приходиться пересаживаться на автомобили, а они могут ломаться время от времени. Но, к счастью, это тоде не проблема, если только вы дружите с магазином Карвильшоп.