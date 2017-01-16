Пешеходы в зоне опасности16.01В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
16.01 17.42 Дзякуй мастаку, які малюе Слонім
16.01 16.50 За беларускую мову на «Еўрабачанні-2017»!
16.01 14.59 Литературный обзор: Виктор Мартинович «Сфагнум»
16.01 14.32 Беларусь примет беженцев
16.01 14.19 О благодарности
16.01 12.28 Пешеходы в зоне опасности
11.01 12.22 Вакансии
05.01 12.58 «От удара нас развернуло и выбросило в кювет»
09.01 15.31 Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
03.01 12.54 В Слониме мужчина перерезал себе горло
10.01 11.43 Люди не дали лебедю погибнуть
Сообщество “Газета Слонимская”
Рубрики
На адной з вуліц Слоніма ў панядзелак карэспандэнт "ГС" прыкмеціў мужчыну, які на краі вуліцы Пушкіна стаяў з пэндзлікам за мальбертам. Зацікавіўся, чаму менавіта гэты куточак нашага горада выбраў мастак для сваёй карціны.
За несколько зимних снежных дней и ночей улицы, площади, парки Слонима преобразовались до неузнаваемости. Настоящая зимняя сказка снежной феерией ворвалась в наш город. Засыпало снегом машины, заборы, крыши.
Мы отобрали для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Слониме и окрестностях за минувшую неделю
Ученики средней школы №2 Слонима в субботу вместе со своими учителями лепили различные фигуры из снега. Так фантазия и творчество ребят и их наставников преобразили школьный двор.
Супрацоўнікі "ГС" калядавалі па хатах слонімцаў. Усім, хто меў смеласць адчыніць дзверы рагатым казе і чорціку, двум маленькім коцікам, кучараваму козліку, калядоўшчыкі ад "Газеты Слонімскай" праспявалі шчодрыкі — калядныя рыфмаваныя пажаданні.
По факту кражи денег из квартиры возбуждено уголовное дело Слонимским райотделом Следственного комитета.
Девушка-предприниматель из Зельвы в прошлом году закрыла частную парикмахерскую и уехала на жительство в Минск. При этом арендованное под парикмахерскую у местного филиала РУП "Белпошта" помещение не было передано владельцу, а аренда не оплачена в полной мере.
Напярэдадні старога Новага года, 13 студзеня, у адзін з двароў на вуліцы Брэсцкай у Слоніме з`ехаліся чатыры пажарныя машыны, аварыйная газавая служба ды «хуткая дапамога».
Тяжкими увечьями закончился конфликт между двумя слонимчанками.
Уголовное дело за незаконную охоту возбуждено в отношении председателя Зельвенского райсовета Константина Бердниковича.
Во время ссоры 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил в руки нож и набросился на жену. Размахивая ножом перед ее лицом, он грозился её убить. В результате порезал ей голень.
Слонимчане от мала до велика, облачившись в зимнее обмундирование, массово радовались зиме.
Шесть команд фанатов футбола со всей страны сошлись в битве за первое место в турнире, который начался в Слониме 14 января.
На днях на просмотр в брестское "Динамо" прибыл вратарь из Франции Жереми Малерб. Француз — большая редкость в нашем чемпионате (до этого играл лишь Орельен Монтаруп в минском "Динамо" с 2008 по 2012 год). В диковинку и то, что Жереми Малерб является фотомоделью.
В Слониме 11 января начались открытые республиканские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Геннадия Вилькицкого.
В Белоозёрске 6 января прошел турнир по мини-футболу среди мальчиков 2006 года рождения.
Один из самых перспективных молодых футболистов Беларуси, сын бывшего полузащитника слонимского "Каммунальника" Олега Савицкого Павел Савицкий ищет варианты продолжения карьеры.
Слонимчанам предлагают сразиться в интеллектуальной схватке
Молодой ремесленник Павел Себестянюк из Бреста на протяжении последних трех лет занимался оформлением внутреннего убранства Спасо-Преображенского собора.
Браты капуцыны — гэта каталіцкі манаскі ордэн, які актыўна займаецца місіянерствам і дабрачыннасцю па ўсім свеце. Ёсць капуцыны і ў Слоніме. Адзін з іх, брат Войтэк, перад Калядамі сам вырабляе цудоўныя батлейкі, якія потым раздаюцца прыхаджанам, якія іх замовілі.
Надежда Станкевич родом из Могилевской области. Росла она в обычной деревенской семье. Некоторое время жила в Казахстане, на Урале. Затем переехала жить в Беларусь, вышла замуж, растила детей. В общем, все как в обычной семье, но, пожалуй, главной ее отличительной чертой являются доброта и большая любовь к природе и людям.
Екатерина Ивановна и Владимир Петрович Мозоль — уважаемые люди в Слониме. В этом году они отметили свой рубиновый юбилей. Супруги Мозоль спустя десятилетия смогли сохранить любовь и уважение друг к другу.
Михаила Кобуса знают многие слонимчане, особенно те, кто увлекается спортом. Дядя Миша — так по-свойски зовут 80-летнего мужчину его знакомые — известен в нашем городе тем, что, несмотря на свой довольно преклонный возраст, с легкостью встает на коньки, лыжи. И в игре дает фору молодым спортсменам.
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
И действительно, почему дыра? А не потому ли, что в городе много дыр, особенно на дорогах?.. А теперь еще и лежачие полицейские прохудились и требуют починки.
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
Кастрычніцкі нумар электроннага краязнаўчага бюлетэня "Слонімскі край" пачынаецца з малюнка французскага мастака Мартынэ Ашыль-Луі (1806-1877). На карціне мы бачым коннага генерала напалеонаўскай арміі Яна Канопку (1777-1814), які нарадзіўся ў вёсцы Скоўдзічы Слонімскага павета.
У Беларусі ідзе акцыя «Я за беларускую мову на Еўрабачанні-2017» пад хэштэгам у інтэрнэце #naviband #04naviband. Яе сэнс заключаецца ў тым, каб падтрымаць гурт NAVI, які адзіны з усіх 13 удзельнікаў выступае з беларускамоўнай песняй.
Проблема нынешнего века в том, что человечество, само того не понимая, целеустремленно приближает время завершения истории существования этого мира.
У інтэрнэце на краўдфандынгавай платформе «Талака» пачаўся збор сродкаў для беларускага паэта, празаіка, публіцыста, эсэіста Алеся Чобата. "Творца, якім магла б ганарыцца Беларусь, жыве ў адзіноце, беднасці і амаль без дапамогі. Патрэбныя самыя неабходныя рэчы", — гаворыцца ў апісанні праекту на краўдфандынгавай платформе «Талака».
36-летняя слонимчанка Евгения Агеева почти 15 лет живет на Аравийском полуострове в Объединенных Арабских Эмиратах, крупнейшем городе Дубае. За это время Женя успела сменить много работ, выйти замуж, дважды стать мамой...
Всё перевернулось в мире этом. Раньше было как: родители воспитывали детей. А теперь дети воспитывают родителей. И это по-настоящему страшно.
11 студзеня 1862 года выйшла першая беларускамоўная газета Mużyckaja Prauda.
Сообщество “Газета Слонимская”
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать нынешнее...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать...
Рубрики
В 2017 году в Республике Беларусь планируется запустить строительство центров проживания для мигрантов.
Пасля снегападу, які прайшоў у сярэдзіне мінулага тыдня, камунальнікі хутка ачысцілі вуліцы і ходнікі Мастоў ад снегу, паколькі снегапрыбіральнай тэхнікі дастаткова.
Президент Беларуси 12 января подписал декрет № 1, предусматривающий внесение изменений в декрет "О предупреждении социального иждивенчества".
На апошняй сесіі абласнога Савета дэпутатаў разглядалася пытанне сацыяльна-эканамічнага развіцця заходняга рэгіёна краіны на 2017 год.
В Гродно 35-летняя пациентка ударила врача рукой и медкартой — и стала фигуранткой уголовного дела.
В отделениях РУП "Белпочты" практически всегда многолюдно, особенно в дни после выставления счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такова реальность: значительная часть населения привыкла делать платежи на почте. Понимая и принимая социальную ответственность, специалисты постоянно совершенствуют сервис, облегчают жизнь и себе, и людям. Очередное нововведение — возможность завести единый номер плательщика в ЕРИП и сформировать корзину платежей, что позволит существенно ускорить процесс оплаты, в том числе благодаря возможности самообслуживания.
Общее состояние восьмерки самых богатых людей — $426 миллиардов.
В Facebook стремительно набирает популярность снятое с беспилотника видео быстрой укладки асфальта в городке Мур в Западной Австралии. За две недели оно набрало более 15 миллионов просмотров.
В последние дни ушедшего года Шотландия установила сразу два новых рекорда в области энергетики. Ветряные электростанции обеспечили достаточно энергии, чтобы полностью покрывать нужды страны четыре дня подряд — с 23 по 26 декабря.
В небе над Чили настолько часто видят неопознанные летающие объекты, что здесь создана государственная комиссия по их изучению.
Министерство здравоохранения России разработало антитабачную концепцию, одним из пунктов которой является введение запрета на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже вне зависимости от их возраста. По словам экспертов из Минздрава, подобные нововведения рассматриваются в ряде стран и регионов.
Норвегия станет первым государством в мире, полностью перешедшим на цифровое радиовещание. На следующей неделе там планируют начать отключение радиостанций FM-сети; при этом 66% населения страны выступали против перехода, и лишь 17% поддерживают непопулярное решение парламента.
2013 год в культурной жизни Беларуси был отмечен изданием книги "Сфагнум" известного писателя Виктора Мартиновича. Однако дискуссии и разговоры об этом нашумевшем произведении белорусского оппозиционера ведутся и сегодня. Книге, изданной сразу на двух языках (белорусский и русский), многочисленные критики предварительно присваивали славу национального бестселлера.
Паэтычны куток
Паэзія
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Будаўнічыя показкі
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Грузовик Nikola One может проезжать до 2-х тысяч километров с максимальной скоростью 105 км/час.
Россияне возобновили производство автомобилей ВАЗ-2329. Кто не знает, это пикап на базе Lada 4×4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущим кузовом. Как пишет Drom, сборка машин ведется в Тольятти совместными усилиями «АвтоВАЗа» и независимой от него компании с говорящим названием «Супер-Авто».
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Проект с белорусскими корнями HandEnergy собрал необходимую сумму на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Международный союз электросвязи опубликовал рейтинг стран по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. Всего в список попали 175 стран, в том числе Беларусь. Последнее место в рейтинге занимает Нигер, первое удерживает Южная Корея, Беларусь — на 31-м месте с показателем 7,26.
Качественные Интернет-магазины в рамках современного общества пользуются особым уровнем спроса и популярности. Ведь, с их помощью можно рассчитывать не только на широкий и разнообразный ассортимент, но и на выгодные условия таких покупок. Именно эти условия, представленные в виде лояльной ценовой политики, возможности доступа к уникальным товарам и экономии времени на их покупку, увеличивают частоту воплощение в жизнь Интернет-покупок современными людьми.
Матч 1/8 финала итальянского футбольного кубка между «Ювентусом» и «Аталантой» по насыщенности и накалу получился достойным финала. Несмотря на то, что хозяева в этой паре смотрелись как откровенные фавориты, и на своем поле они крайне редко проигрывают, игра в итоге получилась довольно-таки равная, и ее не скучно было смотреть.
В рамках 1/8 финала кубка Италии на футбольной арене «Артемио Франки» во Флоренции встречались местная «Фиорентина» и «Кьево». Матч получился достаточно насыщенным и в каком-то роде курьезным, но все это только придало пикантности данному противостоянию. До стартового свистка было понятно, что фаворитом пары являются хозяева, ведь на своем поле они выиграли последние шесть очных поединков с командой из Вероны. Однако гости сумели дать достойный бой фавориту, но прервать не самую удачную для себя серию им не удалось.
Возможность доступа к разнообразной информации, что предоставляет Интернет, расширяет сферу интересов современных людей. Ведь, используя такие грандиозные объемы данных максимально качественно и целенаправленно, можно достигать многих поставленных целей. При этом, следует особо акцентировать внимание на том, что общий перечень информационных ресурсов в Интернете нуждается в своей четкой фильтрации и возможности сочетать факты между собой, выделять их суть и составлять собственную точку зрения. Ведь, ни для кого не секрет, что Интернет можно назвать перенасыщенным разнообразной информацией.
Интерьер как отдельно взятых частных домов, так и определенных заведений представляет собой сочетание многих взаимосвязанных деталей. При этом, именно от удачного и гармоничного сочетания таких деталей зависит общий вид комнаты и помещения, в общем. В этом контексте, в ходе обновления интерьера или его обустройства с нуля, современные люди склонны применять комплексный подход. Он базируется на том, чтобы покупать отдельные детали с учетом их соответствия другим, уже имеющимся функциональным единицам.
Популярность активного отдыха, а именно сплава на байдарках, постоянно увеличивается. Такой поход не просто позволяет отлично провести время. Вы можете полюбоваться природой, встретить друзей, укрепить свои силы.
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стал Дмитрий Есман.