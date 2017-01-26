Высоцкий и Влади молились в Жировичском храме25.0125 января исполняется 79 лет со дня рождения великого актера, поэта и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Немногие знают, что Владимир Высоцкий не раз бывал на Слонимщине. О пребывании знаменитости в Слониме рассказал белорусский коллекционер музыкальной литературы, а также ценитель творчества Владимира Высоцкого слонимчанин Сергей Васильев.
26.01 12.58 В Слониме столкулись две машины
26.01 11.29 Как школьники зарабатывают миллионы
26.01 11.13 Назарбаев заявил о сложении части полномочий
26.01 10.52 «Я хочу, чтобы в Слониме футбол исчез»
26.01 10.37 Поздравляем с днём рождения!
24.01 16.09 Вакансии
17.01 08.34 Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
18.01 12.51 Тайна могилы
17.01 10.47 Солдат взял в руки топор (дополнено)
24.01 11.04 Опять ДТП на перекрёстке
24.01 12.23 За рождение ребенка по Декрету №3 — тоже заплати
Сообщество “Газета Слонимская”
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У Таццянін дзень, 25 студзеня, адзначыць пачатак вакацый слонімскіх студэнтаў запрасілі дыджэі з WAITMOTION у адну з рэстарацый Слоніма.
Прапануем вашай увазе анонс свежага нумару «Газеты Слонімскай» і «Аддушыны»
Татьянин день — 25 января — памятная дата не только российских студентов, но и для всех православных и католических верующих.
25 января исполняется 79 лет со дня рождения великого актера, поэта и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Немногие знают, что Владимир Высоцкий не раз бывал на Слонимщине. О пребывании знаменитости в Слониме рассказал белорусский коллекционер музыкальной литературы, а также ценитель творчества Владимира Высоцкого слонимчанин Сергей Васильев.
11-секунднае відэа жыхара вёскі Вострава Слонімскага раёна Мікалая Пузыновіча літаральна за некалькі дзён набрала тысячы праглядаў у сацсетках. "Лось перад самым капотам. Усё жыццё перад вачыма" — так пракаментаваў яго сам аўтар. Каб пазбегнуць магчымага сутыкнення з ляснымі жывёламі на дарозе, кіроўца лічыць, што на ўездзе ў Ружанскую пушчу трэба ўсталяваць адпаведныя знакі.
В полдень 26 января в Слониме на улице Первомайской произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля «Шкода» и «Тойота».
«Не ведаю, што мне рабіць? Мяне біў наш участковы», — расказваў, патэлефанаваўшы ў рэдакцыю «ГС», жыхар адной з вёсак Слонімскага раёна.
Невнимательность молодого слонимчанина привела к потере ноутбука.
Калі сутыкненне лася з аўтамабілем з`ява не такая ўжо і рэдкая, то з чыгуначным лакаматывам — выключная.
31-летняя слонимчанка гостила у знакомой, с которой вместе распивали спиртные напитки, и украла у неё деньги.
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
И действительно, почему дыра? А не потому ли, что в городе много дыр, особенно на дорогах?.. А теперь еще и лежачие полицейские прохудились и требуют починки.
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
В сезоне 1998 года, когда "Коммунальник" играл в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу, в Слониме работал сегодня уже легендарный футбольный тренер Яков Шапиро. Своими воспоминаниями о Якове и том периоде в истории слонимского футбола сегодня делится с читателями "ГС" тогдашний генеральный менеджер слонимского ФК "Коммунальник" Геннадий Бабошкин.
Слонимчанка Елена Мусальникова в своей возрастной категории заняла первое место в соревнованиях по лыжным гонкам среди любителей в открытом Кубке Республики Беларусь. Соревнования проходили на лыжероллерной трассе Барановичи — Мир.
В Слониме 21 и 22 января проходил турнир по мини-футболу среди футболистов 2006 года рождения на призы ОАО «Слонимский мясокомбинат».
Девятиклассник Андрей Киричко, ученик Селявичской школы, занял третье место среди юношей в личном первенстве по лыжным гонкам.
Слонимские спортсмены приняли участие в спартакиаде Гродненской области среди детей и подростков по лыжным гонкам.
Как львы сражались хоккеисты слонимского «Леона» с пинским «Волотом» в матче, который прошел 15 января в Ивацевичах. В итоге слонимчане победили со счетом 13:8.
Фотаздымкі свайго прапрадзядулі і сваёй прабабулі сланімчанка Даша Праўдзіцкая прынесла, калі разам з бабуляй Люцыяй Палуянцэвіч прыйшла па выйгрыш у конкурсе красвордаў.
Ирину и Андрея Красовских можно поздравить с замечательным событием — рождением дочери. Малышка появилась на свет 6 января в 19 часов. Ее вес — 3 килограмма 380 граммов, рост — 50 сантиметров. Назвали родители свою маленькую дочурку Викторией.
Когда Наталье Якимец из Слонима исполнилось 30 лет, она решила сделать себе подарок: отдых на море. Из всех возможных вариантов женщина выбрала греческий остров Кипр. И не прогадала, именно там она встретила свою вторую половинку, вышла замуж, родила трех дочек и осталась жить на солнечном вечнозеленом острове.
Многое из того, что для большинства людей является вполне привычным и незаметным, Михаилу Киргету не дано. Недуг подступил при родовой травме, и вот уже 40 с лишним лет слонимчанин живет в почти обездвиженном ограниченном мире. Тем не менее, вопреки всему, Михаил окончил с золотой медалью школу, с красным дипломом — торгово-экономический техникум. Космология, астрономия, антропология и лингвистика не на шутку увлекли мужчину. А главная радость — это взаимная любовь, которая объединила два сердца и вот уже более трёх лет греет Михаила и его возлюбленную...
У Ольги и Дмитрия Беляк прибавление в семье. 4 января у них родился сыночек. Малыш пришел в этот мир в 13 часов 52 минуты. Его вес — 3 килограмма 200 граммов, рост — 50 сантиметров. Назвали родители своего сыночка Евгением. Евгений — третий ребенок в семье, самому старшему Даниилу уже 6,5 лет, средненькой Ксении — 3,5 годика.
Свой 45-летний юбилей 19 января празднует легенда белоруской музыки Сергей Михалок (он же Юзик Килевич, он же Серж Поплавок, он же Серджио Брутто, MC Леший).
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
Кожны тыдзень мы змяшчаем на старонках газеты выказванні нашых падпісчыкаў і чытачоў пра тое, што хвалюе іх сёння ва ўласным жыцці, у жыцці роднага горада, свайго краю ці наогул краіны.
«Я отправляюсь на поиски великого Может Быть», — произнес Франсуа Рабле перед смертью. Религиозные сомнения и едкая ирония в отношении бытия Божьего — обычная характеристика детей вольнодумного Ренессанса.
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год». Определены победители, которых выбрали вы, наши читатели, путем голосования на сайте газеты gs.by. Голосование началось 15 января в 9:00 и завершилось 16 января в 14:00.
Если в этом списке есть ваш пароль, лучше сменить его немедленно.
У Беларусі ідзе акцыя «Я за беларускую мову на Еўрабачанні-2017» пад хэштэгам у інтэрнэце #naviband #04naviband. Яе сэнс заключаецца ў тым, каб падтрымаць гурт NAVI, які адзіны з усіх 13 удзельнікаў выступае з беларускамоўнай песняй.
Проблема нынешнего века в том, что человечество, само того не понимая, целеустремленно приближает время завершения истории существования этого мира.
Сообщество “Газета Слонимская”
Тяжело пожилым людям двигаться по жизни. А если на это обращаешь внимание, начинаешь думать,...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...
Тяжело пожилым людям двигаться по жизни. А если на это обращаешь внимание, начинаешь...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Рубрики
Средний уровень заработной платы в $500 — это не заоблачная цифра и не популизм. Об этом Президент Беларуси заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, передает корреспондент БЕЛТА.
Сёлетняя навагодняя гарадская ёлка ў Мастах упершыню была штучная, надзвычай прыгожая і гэтак жа прыгожа аздоблена.
Продолжается «интернетизация» гомельского общественного транспорта. Бесплатный Wi-Fi впервые заработал сегодня в пяти троллейбусах на 25-м маршруте (ост. «Микрорайон „Кленковский“» — «Солнечная»). Транспортники говорят, что, если пассажирам это нужно, беспроводной интернет появится и на других маршрутах.
"Цефтриаксон" — нашумевший за последнее время антибиотик продолжает «косить» белорусов.
Управлением Следственного комитета по Гродненской области по материалам службы собственной безопасности МВД и УБЭП УВД возбуждено несколько уголовных дел по статьям «получение взятки» и «покушение на получение взятки» в отношении жителя города Гродно 1993 года рождения.
Няведама паводле якога загаду ці ад сябе, але дрэвы ў Мастах ЖКГ пілуе без абмеркавання таго пытання з грамадскасцю, якое звычайна праводзіцца ў кожнай вёсцы па кожным сухім дрэве.
Истории находчивых молодых людей, разбогатевших еще до совершеннолетия.
Часть полномочий президента Казахстана будут переданы парламенту и правительству страны.
Президент США Дональд Трамп подписал два указа — об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. При этом в своем первом интервью в качестве главы государства, которое он дал телеканалу в среду, 25 января, в Белом доме, Трамп заверил, что за стену заплатит соседняя страна.
Шведская полиция из небольшого городка Упсалы прервала жуткую прямую трансляцию изнасилования в потоке Facebook Live в закрытой группе.
Как пишет aif.ru, на месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал
Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN.
2013 год в культурной жизни Беларуси был отмечен изданием книги "Сфагнум" известного писателя Виктора Мартиновича. Однако дискуссии и разговоры об этом нашумевшем произведении белорусского оппозиционера ведутся и сегодня. Книге, изданной сразу на двух языках (белорусский и русский), многочисленные критики предварительно присваивали славу национального бестселлера.
Паэтычны куток
Паэзія
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Будаўнічыя показкі
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
В Польше водителей из Гродно оштрафовали на $ 2500 и продержали 1,5 суток в изоляторе за остановку на трассе у «двойной сплошной»
Профессиональный водитель из Гродно уже более 6 лет ездит за рулем большегрузов по дорогам Западной Европы. Но с таким отношением полиции, с которым он столкнулся на днях в Польше, не встречались даже его более опытные коллеги.
Недавний розыгрыш от компании «Белоруснефть» оказался самым резонансным за почти год проведения рекламной игры. Все потому, что обладателем автомобильного приза стал работник «Белоруснефти» из Гродно и новость стали обсуждать на просторах интернета, пишет autogrodno.by.
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Новую платежную систему уже начал тестировать «Альфа-Банк». Ее смысл в том, что вы можете просто приложить к платежному терминалу свой iPhone или Apple Watch, нажать на сканер отпечатков пальцев и запустить оплату.
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Эндрю Чжо, велосипедист, известный своими рискованными трюками на горных байках, едва ли ожидал, что самый опасный момент его жизни настигнет его в собственном доме. Почувствовав головокружение после обеда с друзьями, Эндрю решил вернуться домой пораньше.
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Портал Домовита – это уникальная площадка с массой возможностей, где интересующую информацию найдут пользователи из любого региона Беларуси. И если другие сайты работают в основном в крупных городах, то Domovita.by активно развивается не только в областных центрах, но и в провинции.
Как комфортно разместиться семье с ребенком в «брежневке»: советы дизайнеров интерьера студии ДиКинг
«Брежневками» принято называть дома, построенные в 60-70-х гг. прошлого столетия. К сожалению, и сегодня эти малогабратиные квартиры в пятиэтажных панельках, что достались нам по наследству от СССР, для многих являются роскошью. Таковы реалии ценообразования на минскую недвижимость.
В контексте многих актуальных выгодных возможностей как отдельно взятый человек, так и компании разного направления могут воспользоваться ими в процессе своей повседневной деятельности. Ведь, каждая такая новостная услуга ориентирована на улучшение и, в определенной степени, облегчения выполнения тех или иных задач. Именно поэтому, современные компании часто приходят к мысли о внесении определенных изменений в свою работу, в общем, или в отдельные ее направления с целью повышения эффективности и продуктивности.
Познание себя — процесс, что занимает безусловно важное место в жизни каждого среднестатистического человека. Ведь, всем нам для того, чтобы достигать поставленных целей, развиваться и совершенствоваться, следует, прежде всего, познать свою внутреннюю сущность. Более того, только на первый взгляд может показаться, что ничего сложного в таком познании нет. Однако на практике немалое количество людей сталкивается со сложностями в процессе реализации такого замысла.
Возведение промышленных сооружений различного типа и целевого назначения требует серьезных временных и финансовых затрат. Инженерная сложность и трудоемкость таких рабочих операций предусматривает необходимость обращения к услугам опытных и квалифицированных специалистов.
В редакции «Газеты Слонимской» 20 января состоялось награждение победителей конкурса «Мой любимый праздник — Новый год».
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.