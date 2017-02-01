Сегодня в Слониме насчитывается около двух тысяч «тунеядцев»01.02Такие цифры приводит налоговая инспекция Слонимского района. Именно столько извещений на уплату сбора на финансирование государственных расходов было разослано слонимчанам согласно Декрету №3. Однако не все из них считают себя «тунеядцами».
01.02 21.00 Браток
01.02 18.19 Усё вяртаецца
01.02 17.41 В Беларуси повысились размеры детских пособий
01.02 17.17 На что закрываются глаза?
01.02 17.02 Пришли селфи! Стань лучшим! Получи сувенир!
31.01 14.38 Вакансии
24.01 11.04 Опять ДТП на перекрёстке
24.01 12.23 За рождение ребенка по Декрету №3 — тоже заплати
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Прокуратура Гродненской области проверила, как предприятия жилищно-коммунального хозяйства используют местные виды топливно-энергетических ресурсов, сообщает Генпрокуратура. Были установлены многочисленные факты нарушений.
Генеральный директор ОАО "Слонимский мясокомбинат" Александр Кавецкий идет на повышение.
Хотите увидеть себя на первой полосе "ГС"?
Чакаць, пакуль снег і наледзь на тэрыторыі Слонімскага райвыканкама растане сам, не сталі.
У гэтую суботу, 4 лютага, ва ўсіх школах Слонімшчыны пройдуць вечары сустрэчы з выпускнікамі.
В Слониме 30 января между 13.00 и 14.00 возле ресторана "Полонез" было обнаружено тело мертвого мужчины.
В отношении жителя Молодечненского района возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено».
Днями в милицию обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные из его дома по улице Комсомольской вынесли вещи.
У слонимчанина из сарая по улице Советских Пограничников неизвестные украли металлолом на сумму более 50 рублей.
На вуліцы Савецкай у Мастах вадзіцель не справіўся з кіраваннем аўтамабіля і ўехаў у шапік «Саюздруку», што знаходзіцца насупраць стадыёна. Адбылося гэта тыдзень таму падчас непагадзі.
Днями в отношении 49-летнего слонимчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ.
Уже который день, проезжая по Шоссейной улице, корреспондент «ГС» наивно думал, что соответствующие службы города должны дорожный знак поставить в правильную позу, но до сегодняшнего дня этого так и не произошло.
В редакцию «ГС» позвонила жительница микрорайона Лобазовка Татьяна. Женщина рассказала, что на прошлой неделе её повергла в шок работа сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия Слонимского ГУП ЖКХ.
Детская поликлиника в Слониме, как известно, находится на окраине города. Основной общественный транспорт, который идёт до детской поликлиники, это автобус №5. И особенно проблематично добраться на нём до детской поликлиники бывает утром.
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
В Барановичах с 26 по 28 января проходил товарищеский турнир по боксу среди юношей 2003-04 и 2005-06 годов рождения, посвященный памяти Антона Берната.
Как уже сообщала "Газета Слонимская", 18 января новым главным тренером ФК "Слоним" стал 43-летний Вячеслав Царюк, который до этого работал в ФК "Минск".
За первое место в спартакиаде по гандболу среди ДЮСШ Гродненской области, которая проходит в Слонимской ДЮСШ №1, поборолись юные спортсмены из Слонима и Ошмян.
В Барановичах 26 января начался товарищеский турнир по боксу среди юношей 2003-04 и 2005-06 годов рождения, посвященный памяти Антона Берната. Турнир будет проходить на протяжении трех дней и закончится 28 января.
С 24 по 26 января в Гродно проходило первенство Гродненской области среди молодежи до 23 лет по тяжелой атлетике.
Традиционный турнир по мини-футболу среди любительских команд "Кубок "Форсажа" пройдёт в Слониме.
В дом Вероники и Владислава Комар пришла великая радость: 17 января у них родилась дочь, которую они назвали Владиславой.
Марину и Александра Русавских можно поздравить с рождением первенца. 17 января у них родился сын.
В семье Галины и Владимира Шишко родился четвертый сын.
Фотаздымкі свайго прапрадзядулі і сваёй прабабулі сланімчанка Даша Праўдзіцкая прынесла, калі разам з бабуляй Люцыяй Палуянцэвіч прыйшла па выйгрыш у конкурсе красвордаў.
Ирину и Андрея Красовских можно поздравить с замечательным событием — рождением дочери. Малышка появилась на свет 6 января в 19 часов. Ее вес — 3 килограмма 380 граммов, рост — 50 сантиметров. Назвали родители свою маленькую дочурку Викторией.
Когда Наталье Якимец из Слонима исполнилось 30 лет, она решила сделать себе подарок: отдых на море. Из всех возможных вариантов женщина выбрала греческий остров Кипр. И не прогадала, именно там она встретила свою вторую половинку, вышла замуж, родила трех дочек и осталась жить на солнечном вечнозеленом острове.
Цікавую гісторыю пра тое, як вядомы амерыканскі інжынер сватаўся да сланімчанкі, але аказаўся за кратамі, распавяла польскамоўная газета «Слова» ў №286 за 19 кастрычніка 1933 года.
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
Гэтую песню можна смела занесці ў скарбонку беларуска-ўкраінскіх культурніцкіх стасункаў. Адну з найбольш вядомых песень — «Рок-музыкант» легендарнага беларускага рок-гурта 80-х «Мроя» — пераспяваў адзін з геніяў сучаснай украінскай паэзіі Сяргей Жадан разам з харкаўскім ска-панк-гуртам «Собаки в космосі».
Зимой, когда на улице минус, хочется тепла и уюта и для обладателей частных домов обогрев своего жилища является основной зимней задачей.
Многовековой опыт христианства говорит нам: «Если человек не оказывает послушания Богу, то будет ли он послушен кому бы то ни было?
Год назад слонимская семья Высоцких выиграла Грин-карту и улетела жить в Америку, город Хьюстон, штат Техас. В Слониме у них осталось все, что считается необходимым для нормальной жизни: дом, работа, родные, друзья...
Слонимчанка Светлана Жилинская познакомилась со своим будущим мужем в 1992 году, когда в городе начиналось строительство нового микрорайона Энка. Турецкий архитектор Илькер был начальником отделочных работ данного проекта. И, несмотря на разницу культур, вероисповедания, у Светланы и Илькера получился счастливый и долговременный брак.
А Вы пазнаеце звыклыя прадметы, знятыя пад мікраскопам? Вам толькі здаецца, што гэта лёгка!
Сообщество “Газета Слонимская”
Каждый раз, покупая доллары в сбербанке, я испытываю унижение. Почему? Сам не знаю. Мне кажется,...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...
Каждый раз, покупая доллары в сбербанке, я испытываю унижение. Почему? Сам не знаю. Мне...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Рубрики
В Беларуси с февраля возросли размеры государственных пособий семьям с детьми, сообщает БЕЛТА.
За последнее десятилетие РУП «Гродноэнерго» выполнило колоссальный объём работ по увеличению электрической мощности Гродненской энергосистемы, сообщает Белэнерго.
31 января сторонний грузовой автомобиль сбил трубопровод на территории ОАО «Гродно Азот», сообщает сайт region.grodno.by.
З 30 студзеня ва Узброеных сілах Беларусі пад кіраўніцтвам начальніка Генеральнага штаба ВС — першага намесніка міністра абароны генерал-маёра Алега Белаконева праводзіцца комплексная праверка ўзроўню баявой гатоўнасці. Ацэньваць будуць элементы баявой і забеспячальнай сістэм Узброеных сіл.
В Минске разыскивается мужчина по подозрению в совершении хищения денег в обменном пункте, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Государственный долг Беларуси на 1 января 2017 года составил 37 млрд деноминированных рублей и увеличился за год на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%. Такие данные обнародовал Минфин Беларуси.
Каб не плаціць падатак, уладальнік сабакі выдаваў яго за... авечку. Кур'ёзнае здарэнне адбылося ў нямецкім горадзе Ростак. Мужчына некалькі гадоў "маскіраваў" свайго гадаванца пароды іспанская вадзяная. Справа ў тым, што авечку не трэба рэгістраваць у мясцовай ветэрынарнай службе, яна не абкладаецца падаткам, інфармуе ria.ru.
Исполняющая обязанности Генерального прокурора США Салли Йейтс отказалась исполнять указ об ограничении иммиграции.
Нападение произошло во время вечерней молитвы в воскресенье 29 января в Квебеке.
Мужчина решил навестить свою семью на китайский Новый год.
Истории находчивых молодых людей, разбогатевших еще до совершеннолетия.
Часть полномочий президента Казахстана будут переданы парламенту и правительству страны.
В Российской Федерации разработано лекарство от наркотической зависимости.
Хотите приготовить пряную и ароматную домашнюю колбасу без единого кусочка сала? Это невероятно вкусно! Поверьте, после того как вы попробуете эту колбасу, навсегда откажетесь от магазинной. Рецепт очень простой и не требует особых ингредиентов. Побалуйте семью вкусненьким уже сегодня.
Первый ребенок от трех родителей появится в Великобритании уже в 2017 году.
Мы все любим микроволновки — и это факт! Микроволны являются удивительным, простым и удобным вариантом приготовления пищи для всех людей по всему миру. Микроволновая печь была популярна в США в течение более 30 лет.
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
В Польше водителей из Гродно оштрафовали на $ 2500 и продержали 1,5 суток в изоляторе за остановку на трассе у «двойной сплошной»
Профессиональный водитель из Гродно уже более 6 лет ездит за рулем большегрузов по дорогам Западной Европы. Но с таким отношением полиции, с которым он столкнулся на днях в Польше, не встречались даже его более опытные коллеги.
Недавний розыгрыш от компании «Белоруснефть» оказался самым резонансным за почти год проведения рекламной игры. Все потому, что обладателем автомобильного приза стал работник «Белоруснефти» из Гродно и новость стали обсуждать на просторах интернета, пишет autogrodno.by.
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Новую платежную систему уже начал тестировать «Альфа-Банк». Ее смысл в том, что вы можете просто приложить к платежному терминалу свой iPhone или Apple Watch, нажать на сканер отпечатков пальцев и запустить оплату.
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Эндрю Чжо, велосипедист, известный своими рискованными трюками на горных байках, едва ли ожидал, что самый опасный момент его жизни настигнет его в собственном доме. Почувствовав головокружение после обеда с друзьями, Эндрю решил вернуться домой пораньше.
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Живя в 21 веке, нас не перестают удивлять ни человеческие возможности, ни те технологические новинки, что создают своим появлением настоящий фурор. Ведь, именно эти технологические новшества позволяют совершенно по-другому посмотреть на все феномены, окружающие нас в повседневной жизни. Более того, их целенаправленное и эффективное использование в рамках различных общественных сфер позволяет достигать выдающихся результатов и выводов.
О перспективе установки счетчиков на водо- и теплоснабжение сегодня задумывается немало современных людей. Ведь, путем такой установки можно существенно сэкономить свои растраты на оплату коммунальных услуг. В свете стремительного роста цен на такие услуги возможность сэкономить определенную сумму радостно приветствуется многими людьми. Единственное, что для реализации данного плана следует выбирать максимально надежные и проверенные компании.
Иметь собственный автомобиль давно перестало быть символом роскоши, а наоборот – закрепилось как средство передвижения, к тому же незаменимое средство и очень важное. Нужно успевать за жизнь, а она почему-то движется каждый день с большей скоростью. Так что приходиться пересаживаться на автомобили, а они могут ломаться время от времени. Но, к счастью, это тоде не проблема, если только вы дружите с магазином Карвильшоп.
Клиенты автосалона «Атлант-М» в Минске знают, что Volkswagen Caravelle – рациональное решение для тех, кто нуждается в маневренном, безопасном, мощном и вместительном автомобиле для перевозки пассажиров и багажа. Практически неограниченные возможности трансформации, качественно новый уровень комфорта – все это в эффектной и функциональной модели Каравелла.
Современные строительства не обходятся без использования арматуры. Любой каркас железобетонных конструкций не будет держаться, если его изготовят без арматуры, что является его основой. Арматура не позволяет конструкции деформироваться, так она более устойчива к трещинам, и, как результат, дольше время эксплуатации.
Крупные предприятия или маленькие фирмы периодически проводят корпоративные мероприятия, целью которых является не только веселый отдых, но и сплочение рабочего коллектива. Выезд на природу целым отделом или поход в ресторан можно проводить по шаблонному сценарию, но полезнее будет делать это с оглядкой на прошлые организационные ошибки.
В редакции «Газеты Слонимской» 20 января состоялось награждение победителей конкурса «Мой любимый праздник — Новый год».
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.