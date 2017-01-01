Электронные сигареты стремительно набрали обороты своей популярности и спроса. Ведь, именно они фактически пришли на смену или в качестве альтернативного варианта обычным сигаретам. При этом, я и большая часть моих друзей предпочитаем именно электронные сигареты в связи с тем, что их несомненно можно назвать менее вредными для здоровья. Поэтому, если существует на рынке альтернатива обычным сигаретам, процесс курения которых практически идентичен, то почему бы не воспользоваться ею? Вопрос, как вы понимаете, риторический.