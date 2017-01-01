Слонимчане встретили новый 2017 год01.01Вот и наступил 2017 год. На центральной площади Слонима собрались жители и гости города, чтобы вместе разделить это долгожданное событие. Дед Мороз и Снегурочка поздравили слонимчан с праздником, а местные артисты радовали извеcтными шлягерами. Салют и веселое настроение смотрите в нашем фоторепортаже
01.01 11.28 У Слоніме капуцын вырабляе батлейкі
01.01 04.30 Слонимчане встретили новый 2017 год
31.12 20.28 Чем вам запомнился уходящий год ?
31.12 10.59 Калейдаскоп падзей 2016 года
31.12 10.07 Якім для Вас быў адыходзячы год?
31.12 10.07 Петя принесёт вам счастье
27.12 11.39 Вакансии
29.12 17.10 Животные ищут дом
28.12 10.49 Слонимчанин убил мать
25.12 14.07 Коля Лукашенко дал первое в своей жизни интервью
23.12 18.39 В Слониме зажгли новогоднюю звезду
Сообщество “Газета Слонимская”
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Вот и наступил 2017 год. На центральной площади Слонима собрались жители и гости города, чтобы вместе разделить это долгожданное событие. Дед Мороз и Снегурочка поздравили слонимчан с праздником, а местные артисты радовали извеcтными шлягерами. Салют и веселое настроение смотрите в нашем фоторепортаже
«ГС» падрыхтавала падборку падзей 2016 года, якія пакінулі след у нашай гісторыі і памяці
Апытанне
В редакцию «ГС» поступили телефонные звонки от слонимчан, у которых уже более суток не показывает телевидение. Все они пользуются услугой социального бесплатного пакета из восьми каналов.
У Мінску ў Палацы прафсаюзаў пачаў працаваць музей мініяцюр "Краіна міні". Сярод 15 экспанатаў музея можна пабачыць і міні-версію Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра.
С территории мехдвора в деревне Костени Слонимского района неизвестные похитили несколько аккумуляторов.
В одной из слонимских квартир в микрорайоне Альбертин в гостях собралась компания. После распития спиртного у 56-летней хозяйки из кошелька пропало 50 рублей.
В Слониме из дома в частном секторе неизвестные украли две бутылки дорогостоящего спиртного напитка.
Трагедия произошла в одной из квартир Слонима.
Благочинный Свято-Зосимо-Савватиевского Великокракотского мужского монастыря игумен Амвросий (Тарасюк), запрещенный в служении за отказ поминать Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его встречи с Папой Римским Франциском, 11 декабря прервал общение со своим архиереем архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием и призвал верующих «удаляться от молитвенного общения с еретичествующими и знакомиться с богослужением мирским чином». Церковный суд по его делу состоится в пятницу, 23 декабря.
22-летний слонимчанин избил учащегося одного из местный колледжей.
Як вядома, МУС Рэспублікі Беларусь распрацавала і перадало 19 снежня ў Палату прадстаўнікоў папраўкі ў заканадаўства, якія дазволяць засцерагчы наведвальнікаў фізкультурна-спартыўных збудаванняў і спецыяльна абсталяваных месцаў для заўзятараў ад патэнцыйных правапарушальнікаў.
Ребят, которые хотят заниматься баскетболом, в Слониме достаточно. А штатного тренера нет.
В воскресенье в Борисове прошли рождественские футбольные матчи, в которых участвовали и совсем юные слонимские футболисты.
Если команда разгромно проигрывает, то в этом есть вина всех футболистов. Но самое тяжелое потрясение — это, конечно же, для вратаря. Хотя бы потому, что все пропущенные голы идут в его личную статистику.
«Энергетик» (Зельва) — "Форсаж" (Слоним) — 4:6 (1:2)
Белоруска Алена Лешкевич стала победительницей боя за звание чемпионки мира по муай-тай среди профессионалов в весовой категории до 45 кг. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта и туризма Беларуси.
Браты капуцыны — гэта каталіцкі манаскі ордэн, які актыўна займаецца місіянерствам і дабрачыннасцю па ўсім свеце. Ёсць капуцыны і ў Слоніме. Адзін з іх, брат Войтэк, перад Калядамі сам вырабляе цудоўныя батлейкі, якія потым раздаюцца прыхаджанам, якія іх замовілі.
Надежда Станкевич родом из Могилевской области. Росла она в обычной деревенской семье. Некоторое время жила в Казахстане, на Урале. Затем переехала жить в Беларусь, вышла замуж, растила детей. В общем, все как в обычной семье, но, пожалуй, главной ее отличительной чертой являются доброта и большая любовь к природе и людям.
Екатерина Ивановна и Владимир Петрович Мозоль — уважаемые люди в Слониме. В этом году они отметили свой рубиновый юбилей. Супруги Мозоль спустя десятилетия смогли сохранить любовь и уважение друг к другу.
Михаила Кобуса знают многие слонимчане, особенно те, кто увлекается спортом. Дядя Миша — так по-свойски зовут 80-летнего мужчину его знакомые — известен в нашем городе тем, что, несмотря на свой довольно преклонный возраст, с легкостью встает на коньки, лыжи. И в игре дает фору молодым спортсменам.
В 1976 году, 40 лет назад, в Слониме по улице Доватора, 8а был построен первый девятиэтажный дом.
Сердца молодых людей Павла Жилинского и Анастасии Молчановой откликнулись на любовь ещё со школьной скамьи и бьются в едином ритме уже почти шесть лет. Своей романтической историей, которую по праву можно назвать сказкой, влюбленные поделились с «ГС». А чтобы эта сказка воплотилась в реальность, Павел задействовал не только своих друзей и знакомых, но и ЖКХ, исполком и «ГС» в том числе.
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
В редакцию «Газеты Слонімскай» обратилась мама одного из новобранцев, которые приняли присягу 10 декабря в Слониме.
В Слониме около детского сада №5, который расположен по улице 17 Сентября, в определенное время бывает очень проблематично проехать или перейти дорогу.
Ох, эти долги. Вот и в СПК им. Дзержинского образовалась задолженность по газу.
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
Кастрычніцкі нумар электроннага краязнаўчага бюлетэня "Слонімскі край" пачынаецца з малюнка французскага мастака Мартынэ Ашыль-Луі (1806-1877). На карціне мы бачым коннага генерала напалеонаўскай арміі Яна Канопку (1777-1814), які нарадзіўся ў вёсцы Скоўдзічы Слонімскага павета.
Прихожане слонимского Свято-Троицкого собора обратили внимание на то, что в одно время с территории церкви стали вывозить на грузовиках землю, которую рабочие выгребали из подвалов христианской святыни.
7 кастрычніка 1765 нарадзіўся Міхал Клеафас Агінскі — вялікі падскарбі літоўскі, дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, дыпламат і вялікі кампазітар. Менавіта ён аўтар знакамітага паланезу "Развітанне з Радзімай", больш вядомага як "Паланэз Агінскага".
Десятилетний Кирилл Жилинский не боится таких бравых на вид петухов из хозяйства своей бабушки. Мальчик берет их на руки и демонстрирует красоту этих величавых ярких птиц.
Заходзіш праз старую мураваную браму на сядзібу Пуслоўскіх у Альбярціне і нібы трапляеш у зусім іншы свет... Колькі таямніц хавае гэтае незвычайнае месца!
Специалисты Слонимского зонального центра гигиены и эпидемиологии регулярно проводят проверки объектов торговли, в которых выявляют нарушения санитарных правил. В числе нарушителей значатся почти одни и те же местные торговые объекты, о чем свидетельствует информация, размещенная на сайте ведомства. И никогда не упоминаются такие крупные сетевые магазины, как «Алми», «Евроопт», «Рублевский». Поэтому корреспондент решила выяснить: проверяет ли санэпидстанция сетевые магазины на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм? Есть ли у них какие-либо нарушения или они работают безупречно?
С 29 декабря в Слонимском центре культуры и отдыха начнется показ нового российского исторического фильма "Викинг".
На постсоветском пространстве большинство чествует Новый год, тогда как Западная Европа основное внимание уделяет подготовке и проведению Рождества. Новый год — Сильвестр (последний день года) — они тоже отмечают: в 12 часов ночи 31 декабря в небо взлетают миллионы разноцветных ракет, гремят артиллерийские канонады петард...
Сообщество “Газета Слонимская”
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать нынешнее...
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать...
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Утверждается, что застолье с алкоголем — это не единственный способ провести праздник.
Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Николаевщинского дома-интерната, рассказал, какой подарок хотел бы получить в новом году, передает корреспондент БЕЛТА.
В субботу, 31 декабря, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Дмитрий Михайлович Бегун будет отвечать на вопросы, которые входят в его компетенцию.
Ужо болей за паўгода застаюцца вакантнымі пасады начальніка і намесніка начальніка інспекцыі па падатках і зборах Мастоўскага раёна. Гэта звязана са справай аб крадзяжы канфіскаванага тавару ў прадпрымальнікаў.
Вчера, 27 декабря, в поселке Путеводная Звезда 13-летний подросток лишился пальца из-за взрыва петарды.
29 декабря 2016 года Министерство юстиции проведет прямую телефонную линию по теме «Деятельность органов принудительного исполнения», сообщает сайт ведомства.
Варона скрала пашпарт у грамадзяніна Эстоніі падчас праходжання расійскай мяжы ў Івангорадзе Ленінградскай вобласці, піша Meduza.
Конституционный суд Грузии разрешил жителям страны употреблять марихуану в небольших количествах. Главным условием легального употребления наркотика суд назвал недостаточный для продажи объем.
32 человека погибли, 30 тысяч остались без работы, уничтожено 290 торговых точек
Президент Польши Анжей Дуда подписал закон, касающийся снижения в стране возрастного ценза выхода на пенсию населения. Данное решение официально вступит в силу только с 1 октября 2017 года.
Канцлер Германии сделала официальное заявление в связи с трагедией на рождественском базаре в центре Берлина.
В сети набирает популярность аккаунт Романа Федорцова из Мурманска, который работает на рыболовецком траулере.
Паэтычны куток
Паэзія
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Будаўнічыя показкі
Будаўнічыя показкі
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
Австралийские ученые из университета Тасмании рассказали о том, какой вред наносит полный отказ от употребления алкоголя.
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Грузовик Nikola One может проезжать до 2-х тысяч километров с максимальной скоростью 105 км/час.
Россияне возобновили производство автомобилей ВАЗ-2329. Кто не знает, это пикап на базе Lada 4×4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущим кузовом. Как пишет Drom, сборка машин ведется в Тольятти совместными усилиями «АвтоВАЗа» и независимой от него компании с говорящим названием «Супер-Авто».
С 21 по 30 ноября УП «Белтехосмотр» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, УГАИ МВД и Транспортная инспекция проводят совместную декаду под названием «Гостехосмотр».
Александр Лукашенко: «Только отечественные автомобили в государственных структурах, ни одной импортной»
Производство автомобилей на строящемся заводе «БелДжи» планируется запустить в первом квартале 2017 года. «Недавно я утвердил программу — ни одной импортной машины, только отечественные в государственных структурах, — заявил Александр Лукашенко во время пресс-конференции. — У нас есть собственное производство легковых автомобилей, мы его создали вместе с китайцами, а сейчас завершаем строительство завода по производству сначала 60 тысяч автомобилей в год».
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Проект с белорусскими корнями HandEnergy собрал необходимую сумму на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Международный союз электросвязи опубликовал рейтинг стран по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. Всего в список попали 175 стран, в том числе Беларусь. Последнее место в рейтинге занимает Нигер, первое удерживает Южная Корея, Беларусь — на 31-м месте с показателем 7,26.
Крыша частного дома с такими батареями обойдется дешевле обычной битумной кровли, заверил глава компании.
В нашу страну игра Джанга пришла сравнительно недавно, однако стала очень известной и популярной. Ее суть это строительство башни, для чего используется 54 деревянных брусочков.
Белые двери — классический вариант, который всегда остается актуальным и широко используется в интерьерах квартир и офисных помещений. Белый цвет универсален: он гармонирует как с теплыми, так и с холодными оттенками, а выполненные в нем изделия кажутся легкими и не утяжеляют пространство, а, наоборот, визуально расширяют его.
Мы с семьей — частые гости в Сочи, ведь этот город богат на развлечения как летом, так и зимой. И уже не первый раз мы пользуемся сервисом по подбору жилья онлайн ТВИЛ и не доверяем никаким другим сайтам. Экономит массу времени на поиск жилья, бронирует очень быстро, есть обратная связь с владельцами домов и квартир, все фотографии реальные, и можно не волноваться за «подставу» в сети.
В случае ремонта холодильников высокий уровень профессионализма и общий высокий уровень работы играют особо важное значение. Ведь, представить нормальное функционирование без рабочего холодильника крайне трудно. Именно поэтому, при его поломке или выходе из строя определенной комплектующей детали, все мы склонны рассчитывать на максимально оперативное проведение ремонтных работ. Касается это как ремонта холодильников в наших личных домах, так и в разнообразных заведениях.
Для того, чтобы воплотить замысел по обновлению своего интерьера в жизнь максимально эффективно, не всегда обязательно затевать грандиозный ремонт. На самом деле, сегодня вполне возможно применить оригинальный подход к оформлению обстановки в собственном доме, благодаря чему он заиграет совершенно новыми красками. Что для этого нужно сделать? Конечно, общее обустройство комнаты и дома, в целом, зависит и от личных пожеланий его владельцев.
Электронные сигареты стремительно набрали обороты своей популярности и спроса. Ведь, именно они фактически пришли на смену или в качестве альтернативного варианта обычным сигаретам. При этом, я и большая часть моих друзей предпочитаем именно электронные сигареты в связи с тем, что их несомненно можно назвать менее вредными для здоровья. Поэтому, если существует на рынке альтернатива обычным сигаретам, процесс курения которых практически идентичен, то почему бы не воспользоваться ею? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стал Дмитрий Есман.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса