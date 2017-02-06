«Первые пять лет в Америке очень скучал по родине, а теперь ностальгирую...»05.02Одиннадцать лет назад слонимчанин Евгений Матовицкий вместе со своими родными эмигрировал в Америку. Семья из провинциального Слонима переехала в один из старейших и густонаселенных городов США — Филадельфию.
05.02 10.47 Вот зачем ему нужен был опий?
05.02 10.38 Цеплатраса грэе зямлю
04.02 21.10 Наваселле
04.02 14.06 Любоў у квадраце
04.02 09.40 Там жителей по пальцам можно пересчитать
31.01 14.38 Вакансии
03.02 12.19 Животные ищут дом
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У Дзятлаўскім, Зэльвенскім і Слонімскім раёнах зарэгістраваны, але не ажыццяўляюць дзейнасць мноства індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў. Некаторыя з іх не ліквідаваны, у тым ліку і па прычыне неаплачаных пазыкаў.
«Нам бы дом один на всю деревню построить и всем поселиться там, было бы лучше, спокойнее и веселее жить», — говорят жители маленьких слонимских деревень.
Як сведчыць статыстыка, з кожным годам слонімцы трацяць на пакупкі ў магазінах усё менш грошай.
3 лютага ў Слонімскім цэнтры культуры і адпачынку афіцыйна правялі Год культуры, якім у Беларусі быў абвешчаны 2016 год, і сустрэла новы 2017 год навукі.
Паводле загаду Генеральнага пракурора Беларусі, з 6 лютага 2017 года пракурорам Слонімскага раёна прызначаны саветнік юстыцыі Віталь Заяц.
В Гродненской области установлены новые ставки подоходного налога с физических лиц, которые сдают внаем жилые помещения. Об этом сообщается на сайте инспекции МНС по Гродненской области.
В Слониме задержан 60-летний мужчина за хранение опия, который был обнаружен и изъят у него во время осмотра.
У 85-летней жительницы деревни Голи Слонимского района открыто похитили деньги.
Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело за превышение полномочий по ч. 3 ст. 426 УК в отношении бывшего первого заместителя директора Вороновского РУП ЖКХ.
В Слониме 30 января между 13.00 и 14.00 возле ресторана "Полонез" было обнаружено тело мертвого мужчины.
В отношении жителя Молодечненского района возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено».
Днями в милицию обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные из его дома по улице Комсомольской вынесли вещи.
Уже который день, проезжая по Шоссейной улице, корреспондент «ГС» наивно думал, что соответствующие службы города должны дорожный знак поставить в правильную позу, но до сегодняшнего дня этого так и не произошло.
В редакцию «ГС» позвонила жительница микрорайона Лобазовка Татьяна. Женщина рассказала, что на прошлой неделе её повергла в шок работа сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия Слонимского ГУП ЖКХ.
Детская поликлиника в Слониме, как известно, находится на окраине города. Основной общественный транспорт, который идёт до детской поликлиники, это автобус №5. И особенно проблематично добраться на нём до детской поликлиники бывает утром.
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
На просмотре в футбольном клубе "Слоним-2017" находятся вратарь Андрей Дручик (1993 г.р.), завершавший прошлый сезон в ФК "Сморгонь", и полузащитник Антон Костючик (1996 г.р.) из ФК "Барановичи".
В прошедшую субботу, 28 января, слонимская хоккейная команда «Леон» сыграла в Пинске с «Волотом» в рамках очередного тура открытого чемпионата «Аматарскай хакейнай лiгi» (AXЛ).
Впервые в истории существования Слонимской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 (с 1978 года) школа выиграла Спартакиаду Республики Беларусь среди ДЮСШ. Об этом корреспонденту «ГС» рассказал директор школы Сергей Демидик.
В Барановичах с 26 по 28 января проходил товарищеский турнир по боксу среди юношей 2003-04 и 2005-06 годов рождения, посвященный памяти Антона Берната.
Как уже сообщала "Газета Слонимская", 18 января новым главным тренером ФК "Слоним" стал 43-летний Вячеслав Царюк, который до этого работал в ФК "Минск".
За первое место в спартакиаде по гандболу среди ДЮСШ Гродненской области, которая проходит в Слонимской ДЮСШ №1, поборолись юные спортсмены из Слонима и Ошмян.
Днями корреспондент «ГС» обнаружил в Слониме одну чудесную коллекцию. В мастерской «Рембыттехники» в глаза бросилась непритязательная выставка пивных пробок, размещенная на стене. Её автор — местный мастер-самоделкин Юрий Лапенок. Эта коллекция, по его словам, пополняется пивными пробками со всего мира.
Одиннадцать лет назад слонимчанин Евгений Матовицкий вместе со своими родными эмигрировал в Америку. Семья из провинциального Слонима переехала в один из старейших и густонаселенных городов США — Филадельфию.
Слонимчанка Людмила Михальчук обладает уникальным даром — из обычного куска дерева создавать настоящие произведения искусства. Людмила Валерьевна вырезает объемные картины.
В дом Вероники и Владислава Комар пришла великая радость: 17 января у них родилась дочь, которую они назвали Владиславой.
Марину и Александра Русавских можно поздравить с рождением первенца. 17 января у них родился сын.
Год назад слонимская семья Высоцких выиграла Грин-карту и улетела жить в Америку, город Хьюстон, штат Техас. В Слониме у них осталось все, что считается необходимым для нормальной жизни: дом, работа, родные, друзья...
Цікавую гісторыю пра тое, як вядомы амерыканскі інжынер сватаўся да сланімчанкі, але аказаўся за кратамі, распавяла польскамоўная газета «Слова» ў №286 за 19 кастрычніка 1933 года.
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
Адкажыце на 10 пытанняў і праверце, ці хапіла б Вам кампетэнтнасці, каб кіраваць Слонімам.
Дети, особенно в возрасте до 7 лет, проявляют непосредственный интерес к окружающим их предметам, в частности к электроприборам, видеотехнике и т.д. Они не осознают, к чему можно прикасаться, а к чему — опасно для жизни, с чем можно играть, а с чем нет.
Сябры, прапануем вам сабраць пазл, на якім адлюстраваны герб Слоніма. Работнікі рэдакцыі паспрабавалі і сабралі яго за 5 мінут і 3 секунды.
Гэтую песню можна смела занесці ў скарбонку беларуска-ўкраінскіх культурніцкіх стасункаў. Адну з найбольш вядомых песень — «Рок-музыкант» легендарнага беларускага рок-гурта 80-х «Мроя» — пераспяваў адзін з геніяў сучаснай украінскай паэзіі Сяргей Жадан разам з харкаўскім ска-панк-гуртам «Собаки в космосі».
Зимой, когда на улице минус, хочется тепла и уюта и для обладателей частных домов обогрев своего жилища является основной зимней задачей.
Сообщество “Газета Слонимская”
Каждый раз, покупая доллары в сбербанке, я испытываю унижение. Почему? Сам не знаю. Мне кажется,...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...
Каждый раз, покупая доллары в сбербанке, я испытываю унижение. Почему? Сам не знаю. Мне...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Рубрики
У Мастах адшукаць, дзе праходзіць цеплатраса, вельмі проста: летам — па наяўнасці лужын, які сведчаць пра аварыю, зімой — па адсутнасці снегу.
Летась напярэдадні Дня горада, які прайшоў у верасні разам з раённымі «Дажынкамі», Мастоўскі райвыканкам прыняў рашэнне правесці конкурс на лепшую лаўку, вырабленую арганізацыямі Мастоўшчыны.
Вице-премьер Василий Жарко на коллегии Минздрава отметил, что чаще всего пациенты жалуются на очереди в поликлиниках, ожидание приема у узких специалистов, невнимание со стороны медиков.
3 февраля на сайте Министерства лесного хозяйства РБ было опубликовано уточнение по поводу сбора грибов и ягод в лесах Беларуси.
1 февраля в МВД Беларуси состоялась встреча министра внутренних дел Игоря Шуневича с Послом Её величества Королевы Великобритании Фионной Гибб. Цель визита был обмен опытом.
На працягу ўсяго 2017 года па рэспубліцы плануюцца мерапрыемствы, прысвечаныя 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, а таксама ў Мінску сёлета адбудзецца міжнародны кангрэс у гонар гэтай падзеі. Пра гэта паведаміў 2 лютага міністр культуры Барыс Святлоў.
На границе России и Беларуси поручено установить пограничную зону. Соответствующий приказ отдал глава ФСБ России Александр Бортников. Он распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью. В 2014 году подобные действия произвела белорусская сторона.
Каб не плаціць падатак, уладальнік сабакі выдаваў яго за... авечку. Кур'ёзнае здарэнне адбылося ў нямецкім горадзе Ростак. Мужчына некалькі гадоў "маскіраваў" свайго гадаванца пароды іспанская вадзяная. Справа ў тым, што авечку не трэба рэгістраваць у мясцовай ветэрынарнай службе, яна не абкладаецца падаткам, інфармуе ria.ru.
Исполняющая обязанности Генерального прокурора США Салли Йейтс отказалась исполнять указ об ограничении иммиграции.
Нападение произошло во время вечерней молитвы в воскресенье 29 января в Квебеке.
Мужчина решил навестить свою семью на китайский Новый год.
Истории находчивых молодых людей, разбогатевших еще до совершеннолетия.
В Российской Федерации разработано лекарство от наркотической зависимости.
Хотите приготовить пряную и ароматную домашнюю колбасу без единого кусочка сала? Это невероятно вкусно! Поверьте, после того как вы попробуете эту колбасу, навсегда откажетесь от магазинной. Рецепт очень простой и не требует особых ингредиентов. Побалуйте семью вкусненьким уже сегодня.
Первый ребенок от трех родителей появится в Великобритании уже в 2017 году.
Мы все любим микроволновки — и это факт! Микроволны являются удивительным, простым и удобным вариантом приготовления пищи для всех людей по всему миру. Микроволновая печь была популярна в США в течение более 30 лет.
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
В Польше водителей из Гродно оштрафовали на $ 2500 и продержали 1,5 суток в изоляторе за остановку на трассе у «двойной сплошной»
Профессиональный водитель из Гродно уже более 6 лет ездит за рулем большегрузов по дорогам Западной Европы. Но с таким отношением полиции, с которым он столкнулся на днях в Польше, не встречались даже его более опытные коллеги.
Недавний розыгрыш от компании «Белоруснефть» оказался самым резонансным за почти год проведения рекламной игры. Все потому, что обладателем автомобильного приза стал работник «Белоруснефти» из Гродно и новость стали обсуждать на просторах интернета, пишет autogrodno.by.
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Новую платежную систему уже начал тестировать «Альфа-Банк». Ее смысл в том, что вы можете просто приложить к платежному терминалу свой iPhone или Apple Watch, нажать на сканер отпечатков пальцев и запустить оплату.
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Эндрю Чжо, велосипедист, известный своими рискованными трюками на горных байках, едва ли ожидал, что самый опасный момент его жизни настигнет его в собственном доме. Почувствовав головокружение после обеда с друзьями, Эндрю решил вернуться домой пораньше.
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Приобретение разнообразной по своему виду и назначению косметики — это не только необходимость как для современных женщин, так и, в определенной степени, для мужчин, но и процесс, что всегда приносит удовольствие.
Органические и выращенные собственными руками продукты всегда отличаются и своим качеством, и вкусовыми особенностями. Более того, блюда, приготовленные из таких продуктов, приобретают особого и насыщенного вкуса. Поэтому, о перспективах посева определенных культур задумывается сегодня большая часть современных людей. При этом, следует понимать, что для того, чтобы такие работы давали свой удовлетворительный результат, необходимо учитывать много нюансов.
В конце концов, такое желание присутствует у многих современных людей. Ведь, в общем, ношение контактных линз позволяет в разы улучшить уровень своего зрения, не прибегая, при этом, к определенному врачебному вмешательству. Разновидности же возможных для покупки линз соответствуют различным потребностям современных людей. В рамках их приобретение каждый человек обращает внимание и на производителя, и на ценовую политику, и на другие важные характеристики.
Живя в 21 веке, нас не перестают удивлять ни человеческие возможности, ни те технологические новинки, что создают своим появлением настоящий фурор. Ведь, именно эти технологические новшества позволяют совершенно по-другому посмотреть на все феномены, окружающие нас в повседневной жизни. Более того, их целенаправленное и эффективное использование в рамках различных общественных сфер позволяет достигать выдающихся результатов и выводов.
О перспективе установки счетчиков на водо- и теплоснабжение сегодня задумывается немало современных людей. Ведь, путем такой установки можно существенно сэкономить свои растраты на оплату коммунальных услуг. В свете стремительного роста цен на такие услуги возможность сэкономить определенную сумму радостно приветствуется многими людьми. Единственное, что для реализации данного плана следует выбирать максимально надежные и проверенные компании.
Иметь собственный автомобиль давно перестало быть символом роскоши, а наоборот – закрепилось как средство передвижения, к тому же незаменимое средство и очень важное. Нужно успевать за жизнь, а она почему-то движется каждый день с большей скоростью. Так что приходиться пересаживаться на автомобили, а они могут ломаться время от времени. Но, к счастью, это тоде не проблема, если только вы дружите с магазином Карвильшоп.
Увага! «Газета Слонімская» сумесна з канцэртным агенцтвам ALLSTARS праводзяць конкурс для аматараў творчасці Сяргея Міхалка і гурта Brutto (ex-Ляпіс Трубяцкой).
В редакции «Газеты Слонимской» 20 января состоялось награждение победителей конкурса «Мой любимый праздник — Новый год».
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.