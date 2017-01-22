Как Вы оцените трёхлетнюю деятельность Олега Таргонского во главе района?21.01В январе 2017 года исполнится три года, как Олег Таргонский стал руководить Слонимским районом. Корреспондент «ГС» поинтересовался у жителей Слонима, как они оценивают его работу за этот период.
21.01 17.39 На Немане рыбак «словил» утопленника
21.01 09.57 Паралич сковал слонимчанину тело, но не ум
21.01 09.57 Добро пожаловать, Женечка!
21.01 09.56 Слонимчане почувствовали аромат Востока
20.01 17.46 Майстар-клас ад ганчара з Галынкі
17.01 15.37 Вакансии
17.01 08.34 Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
18.01 12.51 Тайна могилы
17.01 10.47 Солдат взял в руки топор (дополнено)
10.01 11.43 Люди не дали лебедю погибнуть
Сообщество “Газета Слонимская”
Рубрики
В январе 2017 года исполнится три года, как Олег Таргонский стал руководить Слонимским районом. Корреспондент «ГС» поинтересовался у жителей Слонима, как они оценивают его работу за этот период.
Более сорока слонимчанок перевоплотились в восточных красавиц и показали, на что способны, танцуя беллиданс.
20 студзеня ў Слонімскім аддзеле рамёстваў і традыцыйнай культуры адбыўся майстар-клас па ганчарстве. У праграму ўвайшла лекцыя майстра з вёскі Галынка Зэльвенскага раёна Сяргея Худзяева, праца за ганчарным кругам, самастойны выраб гліняных вырабаў.
Прапануем тэст, з дапамогай якога Вы можаце праверыць свае веды пра культурную гісторыю Слоніма. Сваімі вынікамі можаце падзяліцца з сябрамі ў сацсетках.
Девочки из старшей группы ансамбля современного танца «Атланта» — Яна Бельская, Екатерина Дятлова, Каролина Богдан, Мария Кашеня, Елизавета Симанович, Виктория Миско, Юлия Парфенчик, Милена Песляк, Кристина Ефимчик, Ксения Скоробогатая, Мария Полонская, Виктория Конорева, Екатерина Койпаш, Кристина Кадовб, Злата Денисенко, Яна Окулич, Елена Россоль — начали новый год с очередной победы.
19 января в Слонимском центре культуры и отдыха работники МЧС отметили свой профессиональный праздник.
Слонимский районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту кражи инструментов из сарая в переулке Аптечном в Слониме.
30-летний слонимчанин в состоянии алкогольного опьянения прохаживался по улице Школьной в Слониме с пневматическим пистолетом. Когда мимо него проехал автомобиль "Фольксваген-Джетта", злоумышленник начал стрелять вслед.
Два мастаўляніны, якія мелі сезонныя паляўнічыя пуцёўкі (адзін — на зайца, другі — на бабра), вырашылі паласавацца мясам казулі.
В отношении ранее судимого 38-летнего слонимчанина возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
56-летний слонимчанин, водитель одного из слонимских предприятий, используя заправочную карточку, сливал в бак своего личного авто дизельное топливо.
Конфликт произошёл на прошлой неделе на Обуз-Лесновском полигоне в Барановичском районе. В ходе выяснения отношений один из военнослужащих ударил топором два раза по голове своего сослуживца. Пострадавший жив.
Девятиклассник Андрей Киричко, ученик Селявичской школы, занял третье место среди юношей в личном первенстве по лыжным гонкам.
Слонимские спортсмены приняли участие в спартакиаде Гродненской области среди детей и подростков по лыжным гонкам.
Как львы сражались хоккеисты слонимского «Леона» с пинским «Волотом» в матче, который прошел 15 января в Ивацевичах. В итоге слонимчане победили со счетом 13:8.
Александр Мацкевич из Слонима стал чемпионом на первенстве Республики Беларусь по биатлону среди юношей. Слонимчани принял участие в индивидуальной гонке на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, пройдя дистанцию за 42:23.4 (0+2+1+0).
У сераду, 18 студзеня, новым галоўным трэнерам ФК "Слонім" быў прызначаны 43-гадовы Вячаслаў Царук, які да гэтага быў трэнерам у структуры ФК "Мінск". Там ён працаваў з моладзевымі і юнацкімі камандамі.
Воспитанник слонимского футбола, 25-летний полузащитник Андрей Орочко, попал в сферу трансферных интересов ФК "Слоним".
Многое из того, что для большинства людей является вполне привычным и незаметным, Михаилу Киргету не дано. Недуг подступил при родовой травме, и вот уже 40 с лишним лет слонимчанин живет в почти обездвиженном ограниченном мире. Тем не менее, вопреки всему, Михаил окончил с золотой медалью школу, с красным дипломом — торгово-экономический техникум. Космология, астрономия, антропология и лингвистика не на шутку увлекли мужчину. А главная радость — это взаимная любовь, которая объединила два сердца и вот уже более трёх лет греет Михаила и его возлюбленную...
У Ольги и Дмитрия Беляк прибавление в семье. 4 января у них родился сыночек. Малыш пришел в этот мир в 13 часов 52 минуты. Его вес — 3 килограмма 200 граммов, рост — 50 сантиметров. Назвали родители своего сыночка Евгением. Евгений — третий ребенок в семье, самому старшему Даниилу уже 6,5 лет, средненькой Ксении — 3,5 годика.
Свой 45-летний юбилей 19 января празднует легенда белоруской музыки Сергей Михалок (он же Юзик Килевич, он же Серж Поплавок, он же Серджио Брутто, MC Леший).
Слонимчанам предлагают сразиться в интеллектуальной схватке
Молодой ремесленник Павел Себестянюк из Бреста на протяжении последних трех лет занимался оформлением внутреннего убранства Спасо-Преображенского собора.
Браты капуцыны — гэта каталіцкі манаскі ордэн, які актыўна займаецца місіянерствам і дабрачыннасцю па ўсім свеце. Ёсць капуцыны і ў Слоніме. Адзін з іх, брат Войтэк, перад Калядамі сам вырабляе цудоўныя батлейкі, якія потым раздаюцца прыхаджанам, якія іх замовілі.
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
И действительно, почему дыра? А не потому ли, что в городе много дыр, особенно на дорогах?.. А теперь еще и лежачие полицейские прохудились и требуют починки.
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
Кастрычніцкі нумар электроннага краязнаўчага бюлетэня "Слонімскі край" пачынаецца з малюнка французскага мастака Мартынэ Ашыль-Луі (1806-1877). На карціне мы бачым коннага генерала напалеонаўскай арміі Яна Канопку (1777-1814), які нарадзіўся ў вёсцы Скоўдзічы Слонімскага павета.
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год». Определены победители, которых выбрали вы, наши читатели, путем голосования на сайте газеты gs.by. Голосование началось 15 января в 9:00 и завершилось 16 января в 14:00.
Если в этом списке есть ваш пароль, лучше сменить его немедленно.
У Беларусі ідзе акцыя «Я за беларускую мову на Еўрабачанні-2017» пад хэштэгам у інтэрнэце #naviband #04naviband. Яе сэнс заключаецца ў тым, каб падтрымаць гурт NAVI, які адзіны з усіх 13 удзельнікаў выступае з беларускамоўнай песняй.
Проблема нынешнего века в том, что человечество, само того не понимая, целеустремленно приближает время завершения истории существования этого мира.
У інтэрнэце на краўдфандынгавай платформе «Талака» пачаўся збор сродкаў для беларускага паэта, празаіка, публіцыста, эсэіста Алеся Чобата. "Творца, якім магла б ганарыцца Беларусь, жыве ў адзіноце, беднасці і амаль без дапамогі. Патрэбныя самыя неабходныя рэчы", — гаворыцца ў апісанні праекту на краўдфандынгавай платформе «Талака».
36-летняя слонимчанка Евгения Агеева почти 15 лет живет на Аравийском полуострове в Объединенных Арабских Эмиратах, крупнейшем городе Дубае. За это время Женя успела сменить много работ, выйти замуж, дважды стать мамой...
Сообщество “Газета Слонимская”
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать нынешнее...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать...
Рубрики
Мужчина во время рыбалки «выловил» тело утопленника.
Согласно постановлению, опубликованному на Национальном правовом портале, в 2017 году статус беженца в Беларуси смогут получить 800 человек.
Родительским комитетам официально запретили собирать деньги в школах и детсадах, говорится в постановлении Министерства образования № 126, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Однако есть расходы, на которые родители школьников все же могут сбрасываться деньгами.
Во время приема граждан глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова поручила Министерству ЖКХ навести порядок в расчетах за жилищно-коммунальные услуги.
23 января в мире отмечается день ручного письма. Накануне праздника, 20 января, РУП "Белпочта" проведет бесплатную акцию для белорусов в областных городах республики. По случаю этого дня белорусы смогут получить в подарок открытки и бесплатно отправить их.
История этого человека похожа на сказку. Анатолий Мелихов эмигрировал из Беларуси в США 27 лет назад, не имея ни денег, ни знания языка. А сегодня он мультимиллионер и известный филантроп, деятельность которого поддерживают Билл Клинтон и Ева Лонгория.
Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN.
Самка орангутана взяла в руки инструмент и стала пилить им дерево.
Популярный актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал о том, как мало вокруг настоящих мужчин, а все больше и больше маменькиных сынков, не приспособленных к жизни.
Мировые температуры в 2016 году достигли нового пика. Как пишет Reuters со ссылкой на американские службы, температура третий год кряду приближается к потолку, установленному для глобального потепления.
Общее состояние восьмерки самых богатых людей — $426 миллиардов.
В Facebook стремительно набирает популярность снятое с беспилотника видео быстрой укладки асфальта в городке Мур в Западной Австралии. За две недели оно набрало более 15 миллионов просмотров.
2013 год в культурной жизни Беларуси был отмечен изданием книги "Сфагнум" известного писателя Виктора Мартиновича. Однако дискуссии и разговоры об этом нашумевшем произведении белорусского оппозиционера ведутся и сегодня. Книге, изданной сразу на двух языках (белорусский и русский), многочисленные критики предварительно присваивали славу национального бестселлера.
Паэтычны куток
Паэзія
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Будаўнічыя показкі
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
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Грузовик Nikola One может проезжать до 2-х тысяч километров с максимальной скоростью 105 км/час.
Россияне возобновили производство автомобилей ВАЗ-2329. Кто не знает, это пикап на базе Lada 4×4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущим кузовом. Как пишет Drom, сборка машин ведется в Тольятти совместными усилиями «АвтоВАЗа» и независимой от него компании с говорящим названием «Супер-Авто».
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Эндрю Чжо, велосипедист, известный своими рискованными трюками на горных байках, едва ли ожидал, что самый опасный момент его жизни настигнет его в собственном доме. Почувствовав головокружение после обеда с друзьями, Эндрю решил вернуться домой пораньше.
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Проект с белорусскими корнями HandEnergy собрал необходимую сумму на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Возведение промышленных сооружений различного типа и целевого назначения требует серьезных временных и финансовых затрат. Инженерная сложность и трудоемкость таких рабочих операций предусматривает необходимость обращения к услугам опытных и квалифицированных специалистов.
Утвердительным ответ на такой вопрос будет для многих современных хозяек. Ведь, приготовленное дома блюдо всегда наделено особенным вкусом и обладает положительными эмоциями. Именно поэтому, какой бы изысканной ни была кухня в определенных ресторанах или других заведениях, все мы любим вкусную домашнюю еду, аромат которой встречает наших гостей и родных уже с порога.
Возможность приобретения различных товаров с помощью качественных Интернет-магазинов сегодня приобретает все большего спроса. Ведь, практически каждый современный человек уже успел проверить все условия такого нового способа покупок собственнолично. Более того, само товарное многообразие способно порадовать каждого своего потенциального покупателя. В таком случае, если сравнивать обычные магазины и их онлайн варианты, в последних можно найти немало преимуществ.
Все в своей жизни ведь надо все устраивать до тех пор, пока это все не будет устраивать тебя. И это касается абсолютно всего. Если в вашей жизни почему-то не хватает светлых моментов, их можно устроить самому.
Люди, работающие в финансовой среде, знают о всех приемах и приемчиках, что их применяют фондовые биржи. А кто не знает, приходится учиться. Да и все время нужно усовершенствоваться, независимо от того, какой уровень знаний и умений в наличии.
Удивить сегодня стиралкой более чем проблематично. Но при этом многие пользователи до сих пор затрудняются ответить, как правильно приобрести стиральную машину и на какие аспекты обратить при этом особое внимание.
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стал Дмитрий Есман.