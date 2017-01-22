Многое из того, что для большинства людей является вполне привычным и незаметным, Михаилу Киргету не дано. Недуг подступил при родовой травме, и вот уже 40 с лишним лет слонимчанин живет в почти обездвиженном ограниченном мире. Тем не менее, вопреки всему, Михаил окончил с золотой медалью школу, с красным дипломом — торгово-экономический техникум. Космология, астрономия, антропология и лингвистика не на шутку увлекли мужчину. А главная радость — это взаимная любовь, которая объединила два сердца и вот уже более трёх лет греет Михаила и его возлюбленную...