Рубрики
Погода в Слониме:Погода на неделю:
-3..-5
Погода на неделю
EUR - 2.079 BYN
USD - 1.956 BYN
RUB - .03283 BYN
Цены на жизнь
АИ-92 — 1.11 руб.
АИ-95 — 1.19 руб.
ДТ — 1.23 руб.
Газ — 0.62 руб.
Цены на жизнь
Бюджет прожиточного минимума: 174.52 руб.
Минимальная з/п: 265.00 руб.
Тарифная ставка первого разряда: 31.00 руб.
Базовая величина: 23.00 руб.
Ставка рефинансирования: 17%
Слонимчане за границей Худеем всем Слонимом Животные ищут дом Рэтрафота Номера служебных телефонов Поздравления на GS.BY

Культура саступіла месца навуцы

03.023 лютага ў Слонімскім цэнтры культуры і адпачынку афіцыйна правялі Год культуры, якім у Беларусі быў абвешчаны 2016 год, і сустрэла новы 2017 год навукі.
Тэст. Ці маглі б Вы стаць мэрам Слоніма
Розум усё ж такі перамог!
Лучшее селфи января
Рубрики
Культура саступіла месца навуцы
3 лютага ў Слонімскім цэнтры культуры і адпачынку афіцыйна правялі Год культуры, якім у Беларусі быў абвешчаны 2016 год, і сустрэла новы 2017 год навукі.
Слонімскую пракуратуру ўзначаліць Віталь Заяц
Паводле загаду Генеральнага пракурора Беларусі, з 6 лютага 2017 года пракурорам Слонімскага раёна прызначаны саветнік юстыцыі Віталь Заяц.
В Слониме налог для квартиросдатчиков увеличился
В Гродненской области установлены новые ставки подоходного налога с физических лиц, которые сдают внаем жилые помещения. Об этом сообщается на сайте инспекции МНС по Гродненской области.
Розум усё ж такі перамог!
2 лютага ў Слоніме ўпершыню прайшоў паб-квіз «Гульні розуму».
Слонімцы памянулі ахвяр генацыду
На Слонімшчыне 27 студзеня, у Міжнародны дзень памяці ахвяр Халакосту, прайшлі мітынгі-рэквіемы, прысвечаныя ахвярам генацыду ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
Общаетесь ли Вы со своими одноклассниками?
Опрос
+ Другие новости рубрики
Под прицелом правоохранителей бывший заместитель директора Вороновского ЖКХ
Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело за превышение полномочий по ч. 3 ст. 426 УК в отношении бывшего первого заместителя директора Вороновского РУП ЖКХ.
Отчего в Слониме человек умер на крыльце ресторана (обновлено)
В Слониме 30 января между 13.00 и 14.00 возле ресторана "Полонез" было обнаружено тело мертвого мужчины.
Жил в Молодечно, а солярку продавал в Слониме
В отношении жителя Молодечненского района возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено».
По Комсомольской прошлись воры
Днями в милицию обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные из его дома по улице Комсомольской вынесли вещи.
Вынесли металл прямо из сарая
У слонимчанина из сарая по улице Советских Пограничников неизвестные украли металлолом на сумму более 50 рублей.
У Мастах аўтамабіль змяў шапік з газетамі
На вуліцы Савецкай у Мастах вадзіцель не справіўся з кіраваннем аўтамабіля і ўехаў у шапік «Саюздруку», што знаходзіцца насупраць стадыёна. Адбылося гэта тыдзень таму падчас непагадзі.
+ Другие новости рубрики
На что закрываются глаза?
Уже который день, проезжая по Шоссейной улице, корреспондент «ГС» наивно думал, что соответствующие службы города должны дорожный знак поставить в правильную позу, но до сегодняшнего дня этого так и не произошло.
Слонимчанка Татьяна: «Почему у нас всё делается через одно место?»
В редакцию «ГС» позвонила жительница микрорайона Лобазовка Татьяна. Женщина рассказала, что на прошлой неделе её повергла в шок работа сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия Слонимского ГУП ЖКХ.
Утром в автобусе №5 маме с детской коляской не поместиться
Детская поликлиника в Слониме, как известно, находится на окраине города. Основной общественный транспорт, который идёт до детской поликлиники, это автобус №5. И особенно проблематично добраться на нём до детской поликлиники бывает утром.
Пешеходы в зоне опасности
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Слонимский учитель собирается отстаивать свои права в суде
«Чаму гарадскі аўтобус не давозіць мяне да ўнівермага?»
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
+ Другие новости рубрики
«Слоним-2017» просматривает футболистов
На просмотре в футбольном клубе "Слоним-2017" находятся вратарь Андрей Дручик (1993 г.р.), завершавший прошлый сезон в ФК "Сморгонь", и полузащитник Антон Костючик (1996 г.р.) из ФК "Барановичи".
Слонимский «Леон» уступил пинскому «Волоту» в буллитной серии
В прошедшую субботу, 28 января, слонимская хоккейная команда «Леон» сыграла в Пинске с «Волотом» в рамках очередного тура открытого чемпионата «Аматарскай хакейнай лiгi» (AXЛ).
Команда слонимских легкоатлетов стала абсолютным чемпионом страны
Впервые в истории существования Слонимской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 (с 1978 года) школа выиграла Спартакиаду Республики Беларусь среди ДЮСШ. Об этом корреспонденту «ГС» рассказал директор школы Сергей Демидик.
Слонимские боксёры успешно выступили в Барановичах
В Барановичах с 26 по 28 января проходил товарищеский турнир по боксу среди юношей 2003-04 и 2005-06 годов рождения, посвященный памяти Антона Берната.
Что думают слонимские болельщики о Вячеславе Царюке
Как уже сообщала "Газета Слонимская", 18 января новым главным тренером ФК "Слоним" стал 43-летний Вячеслав Царюк, который до этого работал в ФК "Минск".
Было всё: удаления, красные карточки и красивая игра
За первое место в спартакиаде по гандболу среди ДЮСШ Гродненской области, которая проходит в Слонимской ДЮСШ №1, поборолись юные спортсмены из Слонима и Ошмян.
+ Другие новости рубрики
Добро пожаловать, Владушка!
В дом Вероники и Владислава Комар пришла великая радость: 17 января у них родилась дочь, которую они назвали Владиславой.
Добро пожаловать, Славик!
Марину и Александра Русавских можно поздравить с рождением первенца. 17 января у них родился сын.
«В Хьюстоне в феврале +25. Здесь люди снег видят только в холодильнике»
Год назад слонимская семья Высоцких выиграла Грин-карту и улетела жить в Америку, город Хьюстон, штат Техас. В Слониме у них осталось все, что считается необходимым для нормальной жизни: дом, работа, родные, друзья...
Добро пожаловать, малыш!
В семье Галины и Владимира Шишко родился четвертый сын.
Как турецкий архитектор нашёл невесту в Слониме
Слонимчанка Светлана Жилинская познакомилась со своим будущим мужем в 1992 году, когда в городе начиналось строительство нового микрорайона Энка. Турецкий архитектор Илькер был начальником отделочных работ данного проекта. И, несмотря на разницу культур, вероисповедания, у Светланы и Илькера получился счастливый и долговременный брак.
Жывая памяць пра продкаў
Фотаздымкі свайго прапрадзядулі і сваёй прабабулі сланімчанка Даша Праўдзіцкая прынесла, калі разам з бабуляй Люцыяй Палуянцэвіч прыйшла па выйгрыш у конкурсе красвордаў.
+ Другие новости рубрики
Як багаты інжынер з Амерыкі шукаў у Слоніме жонку
Цікавую гісторыю пра тое, як вядомы амерыканскі інжынер сватаўся да сланімчанкі, але аказаўся за кратамі, распавяла польскамоўная газета «Слова» ў №286 за 19 кастрычніка 1933 года.
Барацьба за Слонім у час польска-савецкай вайны
Барацьба за Слонім у час польска-савецкай вайны
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Леў Сапега і яшчэ пяць вялікіх землякоў, каму няма помніка ў Слоніме
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
Слонім, якога вы яшчэ не бачылі
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Калі Слонім стаў Палескімі Афінамі
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
+ Другие новости рубрики
Тэст. Ці маглі б Вы стаць мэрам Слоніма
Адкажыце на 10 пытанняў і праверце, ці хапіла б Вам кампетэнтнасці, каб кіраваць Слонімам.
Здоровье и жизнь ребенка — превыше всего
Дети, особенно в возрасте до 7 лет, проявляют непосредственный интерес к окружающим их предметам, в частности к электроприборам, видеотехнике и т.д. Они не осознают, к чему можно прикасаться, а к чему — опасно для жизни, с чем можно играть, а с чем нет.
Животные ищут дом
Пазл. Збярыце герб Слоніма і пабіце рэкорд!
Сябры, прапануем вам сабраць пазл, на якім адлюстраваны герб Слоніма. Работнікі рэдакцыі паспрабавалі і сабралі яго за 5 мінут і 3 секунды.
Песня дня на GS: Жадан і «Собаки в космосі» — «Рок-музыкант»
Гэтую песню можна смела занесці ў скарбонку беларуска-ўкраінскіх культурніцкіх стасункаў. Адну з найбольш вядомых песень — «Рок-музыкант» легендарнага беларускага рок-гурта 80-х «Мроя» — пераспяваў адзін з геніяў сучаснай украінскай паэзіі Сяргей Жадан разам з харкаўскім ска-панк-гуртам «Собаки в космосі».
Будьте осторожны при эксплуатации печей
Зимой, когда на улице минус, хочется тепла и уюта и для обладателей частных домов обогрев своего жилища является основной зимней задачей.
+ Другие новости рубрики
Сообщество “Газета Слонимская”
Блоги
Владимир ШУМЕЛЬ
Владимир ШУМЕЛЬ
Унижение, или Чего-то я не понимаю

Каждый раз, покупая доллары в сбербанке, я испытываю унижение. Почему? Сам не знаю. Мне кажется,...

Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
«У Беларусі людзі нашмат дабрэйшыя, чым у Расеі»

Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.

Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны

Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...

Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя

В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...

Владимир ШУМЕЛЬ
Владимир ШУМЕЛЬ
Унижение, или Чего-то я не понимаю
Каждый раз, покупая доллары в сбербанке, я испытываю унижение. Почему? Сам не знаю. Мне...
Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
«У Беларусі людзі нашмат дабрэйшыя, чым у Расеі»
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Видео
Недельный видеообзор
Афиша
Лось раптоўна выскачыў перад машынай слонімца (відэа)
Спасатели отпраздновали свой профессиональный праздник
Крещенские купания в Жировичах
Тушыць патэльню з мясам прыехалі 4 пажарныя машыны
Пешеход: «Страшно за свою жизнь. А что делать?»
Пик морозов — на Рождество
Фото
Культура саступіла месца навуцы
Розум усё ж такі перамог!
«Слоним-2017» просматривает футболистов
Животные ищут дом
Слонімцы памянулі ахвяр генацыду
Общаетесь ли Вы со своими одноклассниками?
Дзеці акупавалі рэдакцыю «Газеты Слонімскай». Рэпартаж
Восемь слонимских учителей стали победителями районного конкурса «Учитель года»
У Слонимского мясокомбината появится новый директор (обновлено)
Команда слонимских легкоатлетов стала абсолютным чемпионом страны
Слонімец у ліку лепшых маладых следчых Гродзеншчыны
Миф о средней зарплате
Культура саступіла месца навуцы
Розум усё ж такі перамог!
«Слоним-2017» просматривает футболистов
Животные ищут дом
Слонімцы памянулі ахвяр генацыду
Общаетесь ли Вы со своими одноклассниками?
Дзеці акупавалі рэдакцыю «Газеты Слонімскай». Рэпартаж
Восемь слонимских учителей стали победителями районного конкурса «Учитель года»
У Слонимского мясокомбината появится новый директор (обновлено)
Команда слонимских легкоатлетов стала абсолютным чемпионом страны
Слонімец у ліку лепшых маладых следчых Гродзеншчыны
Миф о средней зарплате
Культура саступіла месца навуцы
Розум усё ж такі перамог!
«Слоним-2017» просматривает футболистов
Животные ищут дом
Слонімцы памянулі ахвяр генацыду
Общаетесь ли Вы со своими одноклассниками?
Дзеці акупавалі рэдакцыю «Газеты Слонімскай». Рэпартаж
Восемь слонимских учителей стали победителями районного конкурса «Учитель года»
У Слонимского мясокомбината появится новый директор (обновлено)
Команда слонимских легкоатлетов стала абсолютным чемпионом страны
Слонімец у ліку лепшых маладых следчых Гродзеншчыны
Миф о средней зарплате
Опрос
Читаете ли Вы книги (художественную литературу)?
Да, бумажные
Да, на электронном носителе
Редко
Не читаю
Хотелось бы больше читать
Газета Слонимская
+ Купить PDF
+ Купить PDF
+ Содержание
Отдушина
+ Купить PDF
+ Купить PDF
+ Содержание
Отдушина
Рубрики
Как ходили в лес за дарами природы, так и будем ходить
3 февраля на сайте Министерства лесного хозяйства РБ было опубликовано уточнение по поводу сбора грибов и ягод в лесах Беларуси.
Английская полиция будет обмениваться опытом с белорусской милицией
1 февраля в МВД Беларуси состоялась встреча министра внутренних дел Игоря Шуневича с Послом Её величества Королевы Великобритании Фионной Гибб. Цель визита был обмен опытом.
У гонар 500-годдзя беларускага кнігадрукавання Мінск збярэ міжнародны кангрэс
На працягу ўсяго 2017 года па рэспубліцы плануюцца мерапрыемствы, прысвечаныя 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, а таксама ў Мінску сёлета адбудзецца міжнародны кангрэс у гонар гэтай падзеі. Пра гэта паведаміў 2 лютага міністр культуры Барыс Святлоў.
Теперь путь за грибами и ягодами лежит через новый налог
Для граждан Беларуси установлена таксовая стоимость за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов. Такое постановление вступило в силу 31 декабря 2016 года.
Лукашенко подписал обнадеживающий документ для белорусов
До 2020 года, согласно Государственной программе инновационного развития Беларуси, утвержденной президентом, будет реализовано 75 проектов и создано 9 000 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В Беларуси хотят внедрить залоговую систему на тару
Через два года в стране собираются ввести залоговую систему на тару — банки и бутылки. В приемный автомат — таромат — можно будет сдать практически любую стеклянную или пластиковую бутылку либо металлическую баночку и вернуть уплаченный при покупке напитка в этой таре залог.
+ Другие новости рубрики
На границе с Беларусью Россия устанавливает пограничную зону
На границе России и Беларуси поручено установить пограничную зону. Соответствующий приказ отдал глава ФСБ России Александр Бортников. Он распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью. В 2014 году подобные действия произвела белорусская сторона.
Каб не плаціць падатак, уладальнік сабакі выдаваў яго за авечку
Каб не плаціць падатак, уладальнік сабакі выдаваў яго за... авечку. Кур'ёзнае здарэнне адбылося ў нямецкім горадзе Ростак. Мужчына некалькі гадоў "маскіраваў" свайго гадаванца пароды іспанская вадзяная. Справа ў тым, што авечку не трэба рэгістраваць у мясцовай ветэрынарнай службе, яна не абкладаецца падаткам, інфармуе ria.ru.
FILE PHOTO - U.S. Deputy Attorney General Sally Quillian Yates testifies during a Senate Judiciary Committee hearing on "Going Dark: Encryption, Technology, and the Balance Between Public Safety and Privacy" in Washington July 8, 2015. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY
Трамп уволил генпрокурора США за критику своего указа
Исполняющая обязанности Генерального прокурора США Салли Йейтс отказалась исполнять указ об ограничении иммиграции.
Нападение в Канаде: в мечети застрелили пять человек
Нападение произошло во время вечерней молитвы в воскресенье 29 января в Квебеке.
Китаец ошибся и проехал на велосипеде 500 километров не в ту сторону
Мужчина решил навестить свою семью на китайский Новый год.
Как школьники зарабатывают миллионы
Истории находчивых молодых людей, разбогатевших еще до совершеннолетия.
+ Другие новости рубрики
Российские ученые разработали средство от наркотической зависимости
В Российской Федерации разработано лекарство от наркотической зависимости.
Лучший рецепт вкуснейшей домашней рубленой колбасы
Хотите приготовить пряную и ароматную домашнюю колбасу без единого кусочка сала? Это невероятно вкусно! Поверьте, после того как вы попробуете эту колбасу, навсегда откажетесь от магазинной. Рецепт очень простой и не требует особых ингредиентов. Побалуйте семью вкусненьким уже сегодня.
ЭКО на троих
Первый ребенок от трех родителей появится в Великобритании уже в 2017 году.
Эти заболевания вызваны микроволновыми печами. И вы, вероятно, их игнорируете
Мы все любим микроволновки — и это факт! Микроволны являются удивительным, простым и удобным вариантом приготовления пищи для всех людей по всему миру. Микроволновая печь была популярна в США в течение более 30 лет.
Пять причин съедать по яблоку каждый день
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Новогодняя экспресс-диета Елены Малышевой, 10 дней, -5 кг
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
+ Другие новости рубрики
В Польше водителей из Гродно оштрафовали на $ 2500 и продержали 1,5 суток в изоляторе за остановку на трассе у «двойной сплошной»
Профессиональный водитель из Гродно уже более 6 лет ездит за рулем большегрузов по дорогам Западной Европы. Но с таким отношением полиции, с которым он столкнулся на днях в Польше, не встречались даже его более опытные коллеги.
Сотрудник «Белоруснефти» рассказал, как ему удалось выиграть автомобиль
Недавний розыгрыш от компании «Белоруснефть» оказался самым резонансным за почти год проведения рекламной игры. Все потому, что обладателем автомобильного приза стал работник «Белоруснефти» из Гродно и новость стали обсуждать на просторах интернета, пишет autogrodno.by.
Машина не заводится в мороз – что делать?
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
«Дзе Пеця?» — Пётр Буцько ў Карэлічах
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
Россия ограничивает ввоз подержанных иномарок c 1 января. Коснется ли нововведение Беларуси?
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Меняем автомобильную аптечку — с 1 января 2017 года нужно иметь новый перечень лекарств
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
+ Другие новости рубрики
В отечественных магазинах теперь можно расплачиваться смартфоном при помощи Apple Pay
Новую платежную систему уже начал тестировать «Альфа-Банк». Ее смысл в том, что вы можете просто приложить к платежному терминалу свой iPhone или Apple Watch, нажать на сканер отпечатков пальцев и запустить оплату.
В Беларуси будут выпускать квадрокоптеры
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Голосовой помощник Siri спасла жизнь внезапно парализованного велосипедиста
Эндрю Чжо, велосипедист, известный своими рискованными трюками на горных байках, едва ли ожидал, что самый опасный момент его жизни настигнет его в собственном доме. Почувствовав головокружение после обеда с друзьями, Эндрю решил вернуться домой пораньше.
В Беларуси зарегистрировали Белорусскую федерацию киберспорта
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
В Канаде высокоскоростной интернет включили в необходимый минимум для каждого домохозяйства
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Под Минском создают транспорт будущего
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
+ Другие новости рубрики
Магазин косметики именно для Вас!
Приобретение разнообразной по своему виду и назначению косметики — это не только необходимость как для современных женщин, так и, в определенной степени, для мужчин, но и процесс, что всегда приносит удовольствие.
Посевной лунный календарь
Органические и выращенные собственными руками продукты всегда отличаются и своим качеством, и вкусовыми особенностями. Более того, блюда, приготовленные из таких продуктов, приобретают особого и насыщенного вкуса. Поэтому, о перспективах посева определенных культур задумывается сегодня большая часть современных людей. При этом, следует понимать, что для того, чтобы такие работы давали свой удовлетворительный результат, необходимо учитывать много нюансов.
Выбирайте линзы на месяц, не снимая
В конце концов, такое желание присутствует у многих современных людей. Ведь, в общем, ношение контактных линз позволяет в разы улучшить уровень своего зрения, не прибегая, при этом, к определенному врачебному вмешательству. Разновидности же возможных для покупки линз соответствуют различным потребностям современных людей. В рамках их приобретение каждый человек обращает внимание и на производителя, и на ценовую политику, и на другие важные характеристики.
3D печать
Живя в 21 веке, нас не перестают удивлять ни человеческие возможности, ни те технологические новинки, что создают своим появлением настоящий фурор. Ведь, именно эти технологические новшества позволяют совершенно по-другому посмотреть на все феномены, окружающие нас в повседневной жизни. Более того, их целенаправленное и эффективное использование в рамках различных общественных сфер позволяет достигать выдающихся результатов и выводов.
Экономьте с умом!
О перспективе установки счетчиков на водо- и теплоснабжение сегодня задумывается немало современных людей. Ведь, путем такой установки можно существенно сэкономить свои растраты на оплату коммунальных услуг. В свете стремительного роста цен на такие услуги возможность сэкономить определенную сумму радостно приветствуется многими людьми. Единственное, что для реализации данного плана следует выбирать максимально надежные и проверенные компании.
Автомагазин для вашего автомобиля
Иметь собственный автомобиль давно перестало быть символом роскоши, а наоборот – закрепилось как средство передвижения, к тому же незаменимое средство и очень важное. Нужно успевать за жизнь, а она почему-то движется каждый день с большей скоростью. Так что приходиться пересаживаться на автомобили, а они могут ломаться время от времени. Но, к счастью, это тоде не проблема, если только вы дружите с магазином Карвильшоп.
+ Другие новости рубрики
Пакінь камэнтар на gs.by і выйграй квіток на BRUTTO ў Баранавічах
Увага! «Газета Слонімская» сумесна з канцэртным агенцтвам ALLSTARS праводзяць конкурс для аматараў творчасці Сяргея Міхалка і гурта Brutto (ex-Ляпіс Трубяцкой).
Творческие работы юных художниц отмечены дипломами
В редакции «Газеты Слонимской» 20 января состоялось награждение победителей конкурса «Мой любимый праздник — Новый год».
Друзья, поддержите участников конкурса «Мой любимый праздник – Новый год»!
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
Конкурс «Разгадай кроссворд и выиграй пиццу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
Анлайн-тэст: Ці ведаеце вы гістарычныя назвы вуліц Слоніма?
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
+ Другие новости рубрики
Анекдот :)
- Мы с папой любили в КВН играть. Я Масляковым был.- Тоже вел?- Нет, в углу стоял!