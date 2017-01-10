Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)09.01Сегодня, 9 января, в суде Слонимского района началось слушание уголовного дела в отношении бывшего директора КУП «Слонимское жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение» Николая Сыантовича.
09.01 15.31 Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
09.01 14.57 Дом дымил на улице Мицкевича
09.01 12.54 В Слониме зафиксировано два случая обморожения
09.01 12.50 В Сосновке горел пункт приёма
03.01 10.03 Вакансии
01.01 04.30 Слонимчане встретили новый 2017 год (обновлено)
02.01 17.02 В Слониме аварии омрачили новогодние праздники
05.01 12.58 «От удара нас развернуло и выбросило в кювет»
29.12 17.10 Животные ищут дом
03.01 12.54 В Слониме мужчина перерезал себе горло
28.12 10.49 Слонимчанин убил мать
09.01 15.31 Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
Сообщество “Газета Слонимская”
Рубрики
Сегодня, 9 января, в суде Слонимского района началось слушание уголовного дела в отношении бывшего директора КУП «Слонимское жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение» Николая Сыантовича.
На чарзе — рэнтген-кабінет у гарадской паліклініцы
Основы православной веры — смирение, терпение, доверие к Богу, любовь к ближним — показали воспитанники воскресной школы прихода храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» в Слониме. А инсценировки ребята продемонстрировали на Рождественском концерте под названием «Из Я-града — в Ты-град», который состоялся в субботу, 7 января, в центре культуры и отдыха.
Настоятель слонимского храма преподобномученика Афанасия Брестского протоиерей Владимир Бобчик вместе с прихожанами, в основном жителями микрорайона Альбертин, организовал праздник «У Младенца Христа» в честь Рождения Христа.
Зима — это самое сказочное время года. Новый 2017 год преобразил наш Слоним. Будто волшебник пришёл в наш город и укутал его белоснежным покрывалом.
Мы отобрали для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Слониме и окрестностях за минувшую неделю
Около 12 часов дня 9 января в Слониме на улице Мицкевича было зафиксировано возгорание на чердаке жилого дома.
За прошедшие выходные в Слониме двое мужчин обратились к медикам за помощью по факту обморожения. Об этом корреспонденту "ГС" сообщила главврач Слонимской ЦРБ Галина Моисеенкова.
В воскресенье, 8 января, произошёл пожар в комплексно-приемном пункте в агрогородке Сосновка Слонимского района.
В отношении 23-летнего и 19-летнего жителей Слонима возбуждено уголовное дело за причинение менее тяжких телесных повреждений.
Подробности аварии, происшедшей в Слониме 31 декабря
В одной из слонимских квартир по улице Черняховского собралась компания. После совместного распития спиртного 30-летний гость похитил у хозяина кошелёк, в котором находилось 300 рублей.
Один из самых перспективных молодых футболистов Беларуси, сын бывшего полузащитника слонимского "Каммунальника" Олега Савицкого Павел Савицкий ищет варианты продолжения карьеры.
Як вядома, МУС Рэспублікі Беларусь распрацавала і перадало 19 снежня ў Палату прадстаўнікоў папраўкі ў заканадаўства, якія дазволяць засцерагчы наведвальнікаў фізкультурна-спартыўных збудаванняў і спецыяльна абсталяваных месцаў для заўзятараў ад патэнцыйных правапарушальнікаў.
Ребят, которые хотят заниматься баскетболом, в Слониме достаточно. А штатного тренера нет.
В воскресенье в Борисове прошли рождественские футбольные матчи, в которых участвовали и совсем юные слонимские футболисты.
Если команда разгромно проигрывает, то в этом есть вина всех футболистов. Но самое тяжелое потрясение — это, конечно же, для вратаря. Хотя бы потому, что все пропущенные голы идут в его личную статистику.
«Энергетик» (Зельва) — "Форсаж" (Слоним) — 4:6 (1:2)
Браты капуцыны — гэта каталіцкі манаскі ордэн, які актыўна займаецца місіянерствам і дабрачыннасцю па ўсім свеце. Ёсць капуцыны і ў Слоніме. Адзін з іх, брат Войтэк, перад Калядамі сам вырабляе цудоўныя батлейкі, якія потым раздаюцца прыхаджанам, якія іх замовілі.
Надежда Станкевич родом из Могилевской области. Росла она в обычной деревенской семье. Некоторое время жила в Казахстане, на Урале. Затем переехала жить в Беларусь, вышла замуж, растила детей. В общем, все как в обычной семье, но, пожалуй, главной ее отличительной чертой являются доброта и большая любовь к природе и людям.
Екатерина Ивановна и Владимир Петрович Мозоль — уважаемые люди в Слониме. В этом году они отметили свой рубиновый юбилей. Супруги Мозоль спустя десятилетия смогли сохранить любовь и уважение друг к другу.
Михаила Кобуса знают многие слонимчане, особенно те, кто увлекается спортом. Дядя Миша — так по-свойски зовут 80-летнего мужчину его знакомые — известен в нашем городе тем, что, несмотря на свой довольно преклонный возраст, с легкостью встает на коньки, лыжи. И в игре дает фору молодым спортсменам.
В 1976 году, 40 лет назад, в Слониме по улице Доватора, 8а был построен первый девятиэтажный дом.
Сердца молодых людей Павла Жилинского и Анастасии Молчановой откликнулись на любовь ещё со школьной скамьи и бьются в едином ритме уже почти шесть лет. Своей романтической историей, которую по праву можно назвать сказкой, влюбленные поделились с «ГС». А чтобы эта сказка воплотилась в реальность, Павел задействовал не только своих друзей и знакомых, но и ЖКХ, исполком и «ГС» в том числе.
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
И действительно, почему дыра? А не потому ли, что в городе много дыр, особенно на дорогах?.. А теперь еще и лежачие полицейские прохудились и требуют починки.
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
В редакцию «Газеты Слонімскай» обратилась мама одного из новобранцев, которые приняли присягу 10 декабря в Слониме.
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
Кастрычніцкі нумар электроннага краязнаўчага бюлетэня "Слонімскі край" пачынаецца з малюнка французскага мастака Мартынэ Ашыль-Луі (1806-1877). На карціне мы бачым коннага генерала напалеонаўскай арміі Яна Канопку (1777-1814), які нарадзіўся ў вёсцы Скоўдзічы Слонімскага павета.
Канстанцін Сарокін жыве і працуе ў Нідэрландах. Але працяглы час у дзяцінстве жыў у Слоніме і ў вёсцы Жыбарты, што на Дзятлаўшчыне. Ад апошняга яго візіту на Беларусь мінула два з паловай гады. Канстанцін апісаў, якія змены адбыліся ў блізкіх для яго беларускіх месцах.
Песня "Цуд на Каляды" была напісаная ў далёкім ужо 1999 годзе для супольнага канцэрта беларускіх музыкаў "Святы вечар".
Распачынаем новую рубрыку "Песня дня на GS". Пачнем з нашай беларускай музыкі. Сёння вашай увазе прапануецца першы беларускамоўны кліп на песню гурта "Бонда" пад назвай "Ура" (1998) рэжысёра Генадзя Шувагіна.
21 января состоится выездной прием депутата Слонимского районного Совета депутатов, начальника отдела образования, спорта и туризма Слонимского райисполкома Юшкевич Тересы Вацлавовны.
Новый год в Германии празднуют не так, как в странах бывшего СССР.
Десятилетний Кирилл Жилинский не боится таких бравых на вид петухов из хозяйства своей бабушки. Мальчик берет их на руки и демонстрирует красоту этих величавых ярких птиц.
Сообщество “Газета Слонимская”
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать нынешнее...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать...
Рубрики
Бывший руководитель ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" (Гродненский район) обвиняется в совершении коррупционных преступлений, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
В Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
В белорусском сегменте YouTube набирает популярность видео, на котором заснято, как минчанин избивает ковер. Запись озаглавлена "Когда твой худший враг — ковер" и опубликована 6 января. К утру 9 января ролик просмотрен уже более 950 тыс раз.
Пару дней назад в инстаграме минского фотографа Сергея Макшуна появилось фото девушки, около которой стоял пакет с книгой Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим».
С 1 января «старые» деньги в магазинах, кафе, киосках, на рынке, в общем, ни в одном заведении, которое работает с наличными, для расчета уже не примут. Период параллельного обращения денежных знаков образца 2000 и 2009 годов завершился.
Трагедия произошла в Могилевской области. В Бобруйске на улице нашли замерзшего мужчину. К сожалению, оказать ему помощь медики не успели.
Министерство здравоохранения России разработало антитабачную концепцию, одним из пунктов которой является введение запрета на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже вне зависимости от их возраста. По словам экспертов из Минздрава, подобные нововведения рассматриваются в ряде стран и регионов.
Норвегия станет первым государством в мире, полностью перешедшим на цифровое радиовещание. На следующей неделе там планируют начать отключение радиостанций FM-сети; при этом 66% населения страны выступали против перехода, и лишь 17% поддерживают непопулярное решение парламента.
В одном только Мазовецком воеводстве за материальной помощью обратились уже несколько десятков человек.
Киевский пенсионер Владимир Чайка украсил несколько лестничных клеток в подъезде обычного девятиэтажного дома, работы заняли у него несколько лет. Мастер рассказал изданию «Сегодня», что хобби приносит ему удовольствие и помогает успокоиться.
З 1 студзеня ў краіне стартаваў праект для выплаты безумоўнага базавага прыбытку.
Опознаны 38 жертв вооруженного нападения в ночном клубе Стамбула.
Паэтычны куток
Паэзія
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Будаўнічыя показкі
Будаўнічыя показкі
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Грузовик Nikola One может проезжать до 2-х тысяч километров с максимальной скоростью 105 км/час.
Россияне возобновили производство автомобилей ВАЗ-2329. Кто не знает, это пикап на базе Lada 4×4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущим кузовом. Как пишет Drom, сборка машин ведется в Тольятти совместными усилиями «АвтоВАЗа» и независимой от него компании с говорящим названием «Супер-Авто».
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Проект с белорусскими корнями HandEnergy собрал необходимую сумму на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Международный союз электросвязи опубликовал рейтинг стран по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. Всего в список попали 175 стран, в том числе Беларусь. Последнее место в рейтинге занимает Нигер, первое удерживает Южная Корея, Беларусь — на 31-м месте с показателем 7,26.
Современные возможности, которыми наделено общество и его ведущие сферы, не перестают поражать нас своем многообразием и многогранностью. Более того, перечень таких возможностей постоянно расширяется, а уже известные нам — совершенствуются и повышают уровень своего влияния. При этом, если сразу после своего появления та или иная услуга вызывает некоторую боязнь ею пользоваться и неуверенность, то уже со временем все мы привыкаем к таким новым возможностям. Ведь, получаем от пользования ими множество очевидных преимуществ.
Возможность воспользоваться именно услугами авиакомпаний, а не каким-либо другим видом сервисом, радостно приветствуется многими современными людьми. Ведь, именно перелеты обладают рядом преимуществ среди перечня всех разновидностей современного транспорта. Прежде всего, это значительно удобнее и комфортнее. Даже те люди, которые боятся высоты, все же склонны выбирать самолеты, поскольку условия, что обеспечиваются современными авиакомпаниями, не могут не радовать.
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В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стал Дмитрий Есман.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса