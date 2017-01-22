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Слонимчане за границей Худеем всем Слонимом Животные ищут дом Рэтрафота Номера служебных телефонов Поздравления на GS.BY

Как Вы оцените трёхлетнюю деятельность Олега Таргонского во главе района?

21.01В январе 2017 года исполнится три года, как Олег Таргонский стал руководить Слонимским районом. Корреспондент «ГС» поинтересовался у жителей Слонима, как они оценивают его работу за этот период.
Сообщество “Газета Слонимская”
Паралич сковал слонимчанину тело, но не ум
За беларускую мову на «Еўрабачанні-2017»!
Тэст. А Вы культурны слонімец?
Рубрики
Как Вы оцените трёхлетнюю деятельность Олега Таргонского во главе района?
В январе 2017 года исполнится три года, как Олег Таргонский стал руководить Слонимским районом. Корреспондент «ГС» поинтересовался у жителей Слонима, как они оценивают его работу за этот период.
Слонимчане почувствовали аромат Востока
Более сорока слонимчанок перевоплотились в восточных красавиц и показали, на что способны, танцуя беллиданс.
Майстар-клас ад ганчара з Галынкі
20 студзеня ў Слонімскім аддзеле рамёстваў і традыцыйнай культуры адбыўся майстар-клас па ганчарстве. У праграму ўвайшла лекцыя майстра з вёскі Галынка Зэльвенскага раёна Сяргея Худзяева, праца за ганчарным кругам, самастойны выраб гліняных вырабаў.
Тэст. А Вы культурны слонімец?
Прапануем тэст, з дапамогай якога Вы можаце праверыць свае веды пра культурную гісторыю Слоніма. Сваімі вынікамі можаце падзяліцца з сябрамі ў сацсетках.
Вот мы какие. Слонимские артисты стали победителями международного конкурса
Девочки из старшей группы ансамбля современного танца «Атланта» — Яна Бельская, Екатерина Дятлова, Каролина Богдан, Мария Кашеня, Елизавета Симанович, Виктория Миско, Юлия Парфенчик, Милена Песляк, Кристина Ефимчик, Ксения Скоробогатая, Мария Полонская, Виктория Конорева, Екатерина Койпаш, Кристина Кадовб, Злата Денисенко, Яна Окулич, Елена Россоль — начали новый год с очередной победы.
Спасатели отпраздновали свой профессиональный праздник
19 января в Слонимском центре культуры и отдыха работники МЧС отметили свой профессиональный праздник.
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Личность не установлена
Слонимский районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту кражи инструментов из сарая в переулке Аптечном в Слониме.
Слонимчанин стрелял из пневматики по машине
30-летний слонимчанин в состоянии алкогольного опьянения прохаживался по улице Школьной в Слониме с пневматическим пистолетом. Когда мимо него проехал автомобиль "Фольксваген-Джетта", злоумышленник начал стрелять вслед.
Сафары па-мастоўску
Два мастаўляніны, якія мелі сезонныя паляўнічыя пуцёўкі (адзін — на зайца, другі — на бабра), вырашылі паласавацца мясам казулі.
Забрал у деда телефон
В отношении ранее судимого 38-летнего слонимчанина возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
Присвоил солярку предприятия
56-летний слонимчанин, водитель одного из слонимских предприятий, используя заправочную карточку, сливал в бак своего личного авто дизельное топливо.
Солдат взял в руки топор (дополнено)
Конфликт произошёл на прошлой неделе на Обуз-Лесновском полигоне в Барановичском районе. В ходе выяснения отношений один из военнослужащих ударил топором два раза по голове своего сослуживца. Пострадавший жив.
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Спортсмен из Селявичей стал призёром областных соревнований
Девятиклассник Андрей Киричко, ученик Селявичской школы, занял третье место среди юношей в личном первенстве по лыжным гонкам.
Слонимские лыжники соревновались со спортсменами области
Слонимские спортсмены приняли участие в спартакиаде Гродненской области среди детей и подростков по лыжным гонкам.
Слонимский «Леон» одержал победу над пинским «Волотом»
Как львы сражались хоккеисты слонимского «Леона» с пинским «Волотом» в матче, который прошел 15 января в Ивацевичах. В итоге слонимчане победили со счетом 13:8.
В биатлоне появилась слонимская надежда
Александр Мацкевич из Слонима стал чемпионом на первенстве Республики Беларусь по биатлону среди юношей. Слонимчани принял участие в индивидуальной гонке на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, пройдя дистанцию за 42:23.4 (0+2+1+0).
Вячаслаў Царук стаў новым галоўным трэнерам ФК «Слонім»
У сераду, 18 студзеня, новым галоўным трэнерам ФК "Слонім" быў прызначаны 43-гадовы Вячаслаў Царук, які да гэтага быў трэнерам у структуры ФК "Мінск". Там ён працаваў з моладзевымі і юнацкімі камандамі.
Орочко попал в сферу интересов ФК «Cлоним»
Воспитанник слонимского футбола, 25-летний полузащитник Андрей Орочко, попал в сферу трансферных интересов ФК "Слоним".
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Паралич сковал слонимчанину тело, но не ум
Многое из того, что для большинства людей является вполне привычным и незаметным, Михаилу Киргету не дано. Недуг подступил при родовой травме, и вот уже 40 с лишним лет слонимчанин живет в почти обездвиженном ограниченном мире. Тем не менее, вопреки всему, Михаил окончил с золотой медалью школу, с красным дипломом — торгово-экономический техникум. Космология, астрономия, антропология и лингвистика не на шутку увлекли мужчину. А главная радость — это взаимная любовь, которая объединила два сердца и вот уже более трёх лет греет Михаила и его возлюбленную...
Добро пожаловать, Женечка!
У Ольги и Дмитрия Беляк прибавление в семье. 4 января у них родился сыночек. Малыш пришел в этот мир в 13 часов 52 минуты. Его вес — 3 килограмма 200 граммов, рост — 50 сантиметров. Назвали родители своего сыночка Евгением. Евгений — третий ребенок в семье, самому старшему Даниилу уже 6,5 лет, средненькой Ксении — 3,5 годика.
Сергей Михалок пел для слонимских выпускников
Свой 45-летний юбилей 19 января празднует легенда белоруской музыки Сергей Михалок (он же Юзик Килевич, он же Серж Поплавок, он же Серджио Брутто, MC Леший).
Андрей Кукушкин: «Мы не меряемся умами, мы отдыхаем с умом!»
Слонимчанам предлагают сразиться в интеллектуальной схватке
Художник из Бреста оформил слонимский храм
Молодой ремесленник Павел Себестянюк из Бреста на протяжении последних трех лет занимался оформлением внутреннего убранства Спасо-Преображенского собора.
У Слоніме капуцын вырабляе батлейкі
Браты капуцыны — гэта каталіцкі манаскі ордэн, які актыўна займаецца місіянерствам і дабрачыннасцю па ўсім свеце. Ёсць капуцыны і ў Слоніме. Адзін з іх, брат Войтэк, перад Калядамі сам вырабляе цудоўныя батлейкі, якія потым раздаюцца прыхаджанам, якія іх замовілі.
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Пешеходы в зоне опасности
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Слонимский учитель собирается отстаивать свои права в суде
«Чаму гарадскі аўтобус не давозіць мяне да ўнівермага?»
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
Говорят, что Слоним дыра... И ведь не врут
И действительно, почему дыра? А не потому ли, что в городе много дыр, особенно на дорогах?.. А теперь еще и лежачие полицейские прохудились и требуют починки.
Ходзіць скарга па коле
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
Почта в воде и сырости
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
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Барацьба за Слонім у час польска-савецкай вайны
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Леў Сапега і яшчэ пяць вялікіх землякоў, каму няма помніка ў Слоніме
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
Слонім, якога вы яшчэ не бачылі
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Калі Слонім стаў Палескімі Афінамі
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
85 гадоў таму Шчара ў Слоніме разлілася восенню
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
Выйшаў дзявяты нумар "Слонімскага краю"
Кастрычніцкі нумар электроннага краязнаўчага бюлетэня "Слонімскі край" пачынаецца з малюнка французскага мастака Мартынэ Ашыль-Луі (1806-1877). На карціне мы бачым коннага генерала напалеонаўскай арміі Яна Канопку (1777-1814), які нарадзіўся ў вёсцы Скоўдзічы Слонімскага павета.
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Определились победители конкурса «Мой любимый праздник — Новый год»
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год». Определены победители, которых выбрали вы, наши читатели, путем голосования на сайте газеты gs.by. Голосование началось 15 января в 9:00 и завершилось 16 января в 14:00.
Эксперты назвали самые ненадежные пароли за 2016 год
Если в этом списке есть ваш пароль, лучше сменить его немедленно.
За беларускую мову на «Еўрабачанні-2017»!
У Беларусі ідзе акцыя «Я за беларускую мову на Еўрабачанні-2017» пад хэштэгам у інтэрнэце #naviband #04naviband. Яе сэнс заключаецца ў тым, каб падтрымаць гурт NAVI, які адзіны з усіх 13 удзельнікаў выступае з беларускамоўнай песняй.
О благодарности
Проблема нынешнего века в том, что человечество, само того не понимая, целеустремленно приближает время завершения истории существования этого мира.
Распачалі збор сродкаў для дапамогі паэту Алесю Чобату
У інтэрнэце на краўдфандынгавай платформе «Талака» пачаўся збор сродкаў для беларускага паэта, празаіка, публіцыста, эсэіста Алеся Чобата. "Творца, якім магла б ганарыцца Беларусь, жыве ў адзіноце, беднасці і амаль без дапамогі. Патрэбныя самыя неабходныя рэчы", — гаворыцца ў апісанні праекту на краўдфандынгавай платформе «Талака».
«Дубай — город, побивший все рекорды. Приехав сюда единожды, не хочешь уезжать»
36-летняя слонимчанка Евгения Агеева почти 15 лет живет на Аравийском полуострове в Объединенных Арабских Эмиратах, крупнейшем городе Дубае. За это время Женя успела сменить много работ, выйти замуж, дважды стать мамой...
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Сообщество “Газета Слонимская”
Блоги
Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
«У Беларусі людзі нашмат дабрэйшыя, чым у Расеі»

Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.

Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны

Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...

Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя

В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...

Алексей ШЛЯХТИН
Алексей ШЛЯХТИН
Вот моя деревня, вот мой дом пустой...

Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать нынешнее...

Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
«У Беларусі людзі нашмат дабрэйшыя, чым у Расеі»
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Алексей ШЛЯХТИН
Алексей ШЛЯХТИН
Вот моя деревня, вот мой дом пустой...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать...
Видео
Спасатели отпраздновали свой профессиональный праздник
Крещенские купания в Жировичах
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Тушыць патэльню з мясам прыехалі 4 пажарныя машыны
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Слонимчане встретили новый 2017 год (обновлено)
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Добро пожаловать, Женечка!
Как Вы оцените трёхлетнюю деятельность Олега Таргонского во главе района?
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Спортсмен из Селявичей стал призёром областных соревнований
Слонимские лыжники соревновались со спортсменами области
Вот мы какие. Слонимские артисты стали победителями международного конкурса
Спасатели отпраздновали свой профессиональный праздник
Сергей Михалок пел для слонимских выпускников
Определились победители конкурса «Мой любимый праздник — Новый год»
Крещенские купания в Жировичах
Паралич сковал слонимчанину тело, но не ум
Добро пожаловать, Женечка!
Как Вы оцените трёхлетнюю деятельность Олега Таргонского во главе района?
Слонимчане почувствовали аромат Востока
Майстар-клас ад ганчара з Галынкі
Спортсмен из Селявичей стал призёром областных соревнований
Слонимские лыжники соревновались со спортсменами области
Вот мы какие. Слонимские артисты стали победителями международного конкурса
Спасатели отпраздновали свой профессиональный праздник
Сергей Михалок пел для слонимских выпускников
Определились победители конкурса «Мой любимый праздник — Новый год»
Крещенские купания в Жировичах
Паралич сковал слонимчанину тело, но не ум
Добро пожаловать, Женечка!
Как Вы оцените трёхлетнюю деятельность Олега Таргонского во главе района?
Слонимчане почувствовали аромат Востока
Майстар-клас ад ганчара з Галынкі
Спортсмен из Селявичей стал призёром областных соревнований
Слонимские лыжники соревновались со спортсменами области
Вот мы какие. Слонимские артисты стали победителями международного конкурса
Спасатели отпраздновали свой профессиональный праздник
Сергей Михалок пел для слонимских выпускников
Определились победители конкурса «Мой любимый праздник — Новый год»
Крещенские купания в Жировичах
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Рубрики
На Немане рыбак «словил» утопленника
Мужчина во время рыбалки «выловил» тело утопленника.
МВД распределило по областям квоты на беженцев
Согласно постановлению, опубликованному на Национальном правовом портале, в 2017 году статус беженца в Беларуси смогут получить 800 человек.
Родительским комитетам запретили собирать деньги
Родительским комитетам официально запретили собирать деньги в школах и детсадах, говорится в постановлении Министерства образования № 126, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Однако есть расходы, на которые родители школьников все же могут сбрасываться деньгами.
Белорусы засыпали жалобами Администрацию Президента
Во время приема граждан глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова поручила Министерству ЖКХ навести порядок в расчетах за жилищно-коммунальные услуги.
Пишите письма
23 января в мире отмечается день ручного письма. Накануне праздника, 20 января, РУП "Белпочта" проведет бесплатную акцию для белорусов в областных городах республики. По случаю этого дня белорусы смогут получить в подарок открытки и бесплатно отправить их.
Как белорус стал американским мультимиллионером
История этого человека похожа на сказку. Анатолий Мелихов эмигрировал из Беларуси в США 27 лет назад, не имея ни денег, ни знания языка. А сегодня он мультимиллионер и известный филантроп, деятельность которого поддерживают Билл Клинтон и Ева Лонгория.
+ Другие новости рубрики
Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля
Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN.
Видеохит: Орангутан научился пользоваться пилой
Самка орангутана взяла в руки инструмент и стала пилить им дерево.
Дмитрий Нагиев про мужчин и мужчинок и о том, каких женщин не жалко
Популярный актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал о том, как мало вокруг настоящих мужчин, а все больше и больше маменькиных сынков, не приспособленных к жизни.
Температура в 2016 году достигла нового пика и бьет рекорды третий год подряд
Мировые температуры в 2016 году достигли нового пика. Как пишет Reuters со ссылкой на американские службы, температура третий год кряду приближается к потолку, установленному для глобального потепления.
Восемь человек имеют столько же денег, сколько и половина населения планеты
Общее состояние восьмерки самых богатых людей — $426 миллиардов.
Быстрая укладка асфальта в Австралии
В Facebook стремительно набирает популярность снятое с беспилотника видео быстрой укладки асфальта в городке Мур в Западной Австралии. За две недели оно набрало более 15 миллионов просмотров.
+ Другие новости рубрики
Литературный обзор: Виктор Мартинович «Сфагнум»
2013 год в культурной жизни Беларуси был отмечен изданием книги "Сфагнум" известного писателя Виктора Мартиновича. Однако дискуссии и разговоры об этом нашумевшем произведении белорусского оппозиционера ведутся и сегодня. Книге, изданной сразу на двух языках (белорусский и русский), многочисленные критики предварительно присваивали славу национального бестселлера.
Ты адсюль назаўсёды выходзіш
Паэтычны куток
У вочы ясныя глядзець...
Паэзія
Чужая среди своих
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Дзень памяці паэта з Чамяроў
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Кітайскі цэмент
Будаўнічыя показкі
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Пять причин съедать по яблоку каждый день
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Новогодняя экспресс-диета Елены Малышевой, 10 дней, -5 кг
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Разработана вакцина от Эболы со 100%-й эффективностью
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Как уснуть за 60 секунд
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
Учёные показали список бесполезных лекарств
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Энтузиазм отца снижает риск проблем с поведением у ребёнка
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
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Машина не заводится в мороз – что делать?
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
«Дзе Пеця?» — Пётр Буцько ў Карэлічах
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
Россия ограничивает ввоз подержанных иномарок c 1 января. Коснется ли нововведение Беларуси?
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Меняем автомобильную аптечку — с 1 января 2017 года нужно иметь новый перечень лекарств
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Американская компания представила первый грузовик на водороде
Грузовик Nikola One может проезжать до 2-х тысяч километров с максимальной скоростью 105 км/час.
Возобновлен выпуск пикапа Lada 4×4
Россияне возобновили производство автомобилей ВАЗ-2329. Кто не знает, это пикап на базе Lada 4×4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущим кузовом. Как пишет Drom, сборка машин ведется в Тольятти совместными усилиями «АвтоВАЗа» и независимой от него компании с говорящим названием «Супер-Авто».
+ Другие новости рубрики
В Беларуси будут выпускать квадрокоптеры
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Голосовой помощник Siri спасла жизнь внезапно парализованного велосипедиста
Эндрю Чжо, велосипедист, известный своими рискованными трюками на горных байках, едва ли ожидал, что самый опасный момент его жизни настигнет его в собственном доме. Почувствовав головокружение после обеда с друзьями, Эндрю решил вернуться домой пораньше.
В Беларуси зарегистрировали Белорусскую федерацию киберспорта
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
В Канаде высокоскоростной интернет включили в необходимый минимум для каждого домохозяйства
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Под Минском создают транспорт будущего
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Белорус собрал более 50 тысяч евро на «бесконечный» источник энергии
Проект с белорусскими корнями HandEnergy собрал необходимую сумму на краудфандинговой площадке Kickstarter.
+ Другие новости рубрики
Разработка проектно-сметной документации для объектов промышленности
Возведение промышленных сооружений различного типа и целевого назначения требует серьезных временных и финансовых затрат. Инженерная сложность и трудоемкость таких рабочих операций предусматривает необходимость обращения к услугам опытных и квалифицированных специалистов.
Мечтаете вкусно готовить?
Утвердительным ответ на такой вопрос будет для многих современных хозяек. Ведь, приготовленное дома блюдо всегда наделено особенным вкусом и обладает положительными эмоциями. Именно поэтому, какой бы изысканной ни была кухня в определенных ресторанах или других заведениях, все мы любим вкусную домашнюю еду, аромат которой встречает наших гостей и родных уже с порога.
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Где найти светодиодные светильники в Москве?
Все в своей жизни ведь надо все устраивать до тех пор, пока это все не будет устраивать тебя. И это касается абсолютно всего. Если в вашей жизни почему-то не хватает светлых моментов, их можно устроить самому.
Источник идей для трейдеров
Люди, работающие в финансовой среде, знают о всех приемах и приемчиках, что их применяют фондовые биржи. А кто не знает, приходится учиться. Да и все время нужно усовершенствоваться, независимо от того, какой уровень знаний и умений в наличии.
Стиральная машина – делаем правильный выбор
Удивить сегодня стиралкой более чем проблематично. Но при этом многие пользователи до сих пор затрудняются ответить, как правильно приобрести стиральную машину и на какие аспекты обратить при этом особое внимание.
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Друзья, поддержите участников конкурса «Мой любимый праздник – Новый год»!
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
Конкурс «Разгадай кроссворд и выиграй пиццу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
Анлайн-тэст: Ці ведаеце вы гістарычныя назвы вуліц Слоніма?
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
Конкурс «Разгадай кроссворд и выиграй пиццу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стал Дмитрий Есман.
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Анекдот :)
Приходит муж с работы уставший, голодный, неделю спал по 6 часов в сутки, и думает «Как хочется с женой поболтать!»