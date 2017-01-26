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Высоцкий и Влади молились в Жировичском храме

25.0125 января исполняется 79 лет со дня рождения великого актера, поэта и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Немногие знают, что Владимир Высоцкий не раз бывал на Слонимщине. О пребывании знаменитости в Слониме рассказал белорусский коллекционер музыкальной литературы, а также ценитель творчества Владимира Высоцкого слонимчанин Сергей Васильев.
Сообщество “Газета Слонимская”
В Слониме столкулись две машины
Гучнай музыкай адзначылі слонімскія студэнты пачатак вакацый
Сустрэнемся на Tallinn Music Week!
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Гучнай музыкай адзначылі слонімскія студэнты пачатак вакацый
У Таццянін дзень, 25 студзеня, адзначыць пачатак вакацый слонімскіх студэнтаў запрасілі дыджэі з WAITMOTION у адну з рэстарацый Слоніма.
Якую бомбу заклалі бальшавікі пад народную гаспадарку Беларусі
Прапануем вашай увазе анонс свежага нумару «Газеты Слонімскай» і «Аддушыны»
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Татьянин день — 25 января — памятная дата не только российских студентов, но и для всех православных и католических верующих.
Высоцкий и Влади молились в Жировичском храме
25 января исполняется 79 лет со дня рождения великого актера, поэта и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Немногие знают, что Владимир Высоцкий не раз бывал на Слонимщине. О пребывании знаменитости в Слониме рассказал белорусский коллекционер музыкальной литературы, а также ценитель творчества Владимира Высоцкого слонимчанин Сергей Васильев.
Вакансии
+ Другие новости рубрики
Лось раптоўна выскачыў перад машынай слонімца (відэа)
11-секунднае відэа жыхара вёскі Вострава Слонімскага раёна Мікалая Пузыновіча літаральна за некалькі дзён набрала тысячы праглядаў у сацсетках. "Лось перад самым капотам. Усё жыццё перад вачыма" — так пракаментаваў яго сам аўтар. Каб пазбегнуць магчымага сутыкнення з ляснымі жывёламі на дарозе, кіроўца лічыць, што на ўездзе ў Ружанскую пушчу трэба ўсталяваць адпаведныя знакі.
В Слониме столкулись две машины
В полдень 26 января в Слониме на улице Первомайской произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля «Шкода» и «Тойота».
Участковы стукнуў па твары. Што рабіць?
«Не ведаю, што мне рабіць? Мяне біў наш участковы», — расказваў, патэлефанаваўшы ў рэдакцыю «ГС», жыхар адной з вёсак Слонімскага раёна.
Слонимчанин оставил ноутбук в автобусе
Невнимательность молодого слонимчанина привела к потере ноутбука.
Лось трапіў пад цягнік
Калі сутыкненне лася з аўтамабілем з`ява не такая ўжо і рэдкая, то з чыгуначным лакаматывам — выключная.
Слонимчанка обокрала подругу у неё дома
31-летняя слонимчанка гостила у знакомой, с которой вместе распивали спиртные напитки, и украла у неё деньги.
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Пешеходы в зоне опасности
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Слонимский учитель собирается отстаивать свои права в суде
«Чаму гарадскі аўтобус не давозіць мяне да ўнівермага?»
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
Говорят, что Слоним дыра... И ведь не врут
И действительно, почему дыра? А не потому ли, что в городе много дыр, особенно на дорогах?.. А теперь еще и лежачие полицейские прохудились и требуют починки.
Ходзіць скарга па коле
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
Почта в воде и сырости
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
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«Я хочу, чтобы в Слониме футбол исчез»
В сезоне 1998 года, когда "Коммунальник" играл в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу, в Слониме работал сегодня уже легендарный футбольный тренер Яков Шапиро. Своими воспоминаниями о Якове и том периоде в истории слонимского футбола сегодня делится с читателями "ГС" тогдашний генеральный менеджер слонимского ФК "Коммунальник" Геннадий Бабошкин.
Слонимчанка завоевала первое место в Кубке республики
Слонимчанка Елена Мусальникова в своей возрастной категории заняла первое место в соревнованиях по лыжным гонкам среди любителей в открытом Кубке Республики Беларусь. Соревнования проходили на лыжероллерной трассе Барановичи — Мир.
В Слониме играли в мини-футбол на призы мясокомбината
В Слониме 21 и 22 января проходил турнир по мини-футболу среди футболистов 2006 года рождения на призы ОАО «Слонимский мясокомбинат».
Спортсмен из Селявичей стал призёром областных соревнований
Девятиклассник Андрей Киричко, ученик Селявичской школы, занял третье место среди юношей в личном первенстве по лыжным гонкам.
Слонимские лыжники соревновались со спортсменами области
Слонимские спортсмены приняли участие в спартакиаде Гродненской области среди детей и подростков по лыжным гонкам.
Слонимский «Леон» одержал победу над пинским «Волотом»
Как львы сражались хоккеисты слонимского «Леона» с пинским «Волотом» в матче, который прошел 15 января в Ивацевичах. В итоге слонимчане победили со счетом 13:8.
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Жывая памяць пра продкаў
Фотаздымкі свайго прапрадзядулі і сваёй прабабулі сланімчанка Даша Праўдзіцкая прынесла, калі разам з бабуляй Люцыяй Палуянцэвіч прыйшла па выйгрыш у конкурсе красвордаў.
Добро пожаловать, Викушка!
Ирину и Андрея Красовских можно поздравить с замечательным событием — рождением дочери. Малышка появилась на свет 6 января в 19 часов. Ее вес — 3 килограмма 380 граммов, рост — 50 сантиметров. Назвали родители свою маленькую дочурку Викторией.
«На свой день рождения я сделала себе подарок — Кипр. Вот уже почти семь лет живу в раю»
Когда Наталье Якимец из Слонима исполнилось 30 лет, она решила сделать себе подарок: отдых на море. Из всех возможных вариантов женщина выбрала греческий остров Кипр. И не прогадала, именно там она встретила свою вторую половинку, вышла замуж, родила трех дочек и осталась жить на солнечном вечнозеленом острове.
Паралич сковал слонимчанину тело, но не ум
Многое из того, что для большинства людей является вполне привычным и незаметным, Михаилу Киргету не дано. Недуг подступил при родовой травме, и вот уже 40 с лишним лет слонимчанин живет в почти обездвиженном ограниченном мире. Тем не менее, вопреки всему, Михаил окончил с золотой медалью школу, с красным дипломом — торгово-экономический техникум. Космология, астрономия, антропология и лингвистика не на шутку увлекли мужчину. А главная радость — это взаимная любовь, которая объединила два сердца и вот уже более трёх лет греет Михаила и его возлюбленную...
Добро пожаловать, Женечка!
У Ольги и Дмитрия Беляк прибавление в семье. 4 января у них родился сыночек. Малыш пришел в этот мир в 13 часов 52 минуты. Его вес — 3 килограмма 200 граммов, рост — 50 сантиметров. Назвали родители своего сыночка Евгением. Евгений — третий ребенок в семье, самому старшему Даниилу уже 6,5 лет, средненькой Ксении — 3,5 годика.
Сергей Михалок пел для слонимских выпускников
Свой 45-летний юбилей 19 января празднует легенда белоруской музыки Сергей Михалок (он же Юзик Килевич, он же Серж Поплавок, он же Серджио Брутто, MC Леший).
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Барацьба за Слонім у час польска-савецкай вайны
Барацьба за Слонім у час польска-савецкай вайны
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Леў Сапега і яшчэ пяць вялікіх землякоў, каму няма помніка ў Слоніме
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
Слонім, якога вы яшчэ не бачылі
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Калі Слонім стаў Палескімі Афінамі
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
85 гадоў таму Шчара ў Слоніме разлілася восенню
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
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Жыццё вачыма чытача
Кожны тыдзень мы змяшчаем на старонках газеты выказванні нашых падпісчыкаў і чытачоў пра тое, што хвалюе іх сёння ва ўласным жыцці, у жыцці роднага горада, свайго краю ці наогул краіны.
«Холоден ли ты или горяч?
«Я отправляюсь на поиски великого Может Быть», — произнес Франсуа Рабле перед смертью. Религиозные сомнения и едкая ирония в отношении бытия Божьего — обычная характеристика детей вольнодумного Ренессанса.
Определились победители конкурса «Мой любимый праздник — Новый год»
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год». Определены победители, которых выбрали вы, наши читатели, путем голосования на сайте газеты gs.by. Голосование началось 15 января в 9:00 и завершилось 16 января в 14:00.
Эксперты назвали самые ненадежные пароли за 2016 год
Если в этом списке есть ваш пароль, лучше сменить его немедленно.
За беларускую мову на «Еўрабачанні-2017»!
У Беларусі ідзе акцыя «Я за беларускую мову на Еўрабачанні-2017» пад хэштэгам у інтэрнэце #naviband #04naviband. Яе сэнс заключаецца ў тым, каб падтрымаць гурт NAVI, які адзіны з усіх 13 удзельнікаў выступае з беларускамоўнай песняй.
О благодарности
Проблема нынешнего века в том, что человечество, само того не понимая, целеустремленно приближает время завершения истории существования этого мира.
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Сообщество “Газета Слонимская”
Блоги
Владимир ШУМЕЛЬ
Владимир ШУМЕЛЬ
Лёгкая забывчивость

Тяжело пожилым людям двигаться по жизни. А если на это обращаешь внимание, начинаешь думать,...

Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
«У Беларусі людзі нашмат дабрэйшыя, чым у Расеі»

Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.

Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны

Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...

Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя

В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...

Владимир ШУМЕЛЬ
Владимир ШУМЕЛЬ
Лёгкая забывчивость
Тяжело пожилым людям двигаться по жизни. А если на это обращаешь внимание, начинаешь...
Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
«У Беларусі людзі нашмат дабрэйшыя, чым у Расеі»
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Видео
Лось раптоўна выскачыў перад машынай слонімца (відэа)
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Спасатели отпраздновали свой профессиональный праздник
Крещенские купания в Жировичах
Тушыць патэльню з мясам прыехалі 4 пажарныя машыны
Пешеход: «Страшно за свою жизнь. А что делать?»
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Слонимчане встретили новый 2017 год (обновлено)
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Лось раптоўна выскачыў перад машынай слонімца (відэа)
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«Я хочу, чтобы в Слониме футбол исчез»
Поздравляем с днём рождения!
Творческие работы юных художниц отмечены дипломами
За навагодняй ёлкай вялося патаемнае відэаназіранне
Есть ли у Вас знакомая Татьяна, которую Вы поздравите с её днём?
Слонимчанка обокрала подругу у неё дома
Итак, она звалась Татьяной...
Слонимчанка завоевала первое место в Кубке республики
Вярбу спілавалі, ды не тую
Лось раптоўна выскачыў перад машынай слонімца (відэа)
В Слониме столкулись две машины
Гучнай музыкай адзначылі слонімскія студэнты пачатак вакацый
«Я хочу, чтобы в Слониме футбол исчез»
Поздравляем с днём рождения!
Творческие работы юных художниц отмечены дипломами
За навагодняй ёлкай вялося патаемнае відэаназіранне
Есть ли у Вас знакомая Татьяна, которую Вы поздравите с её днём?
Слонимчанка обокрала подругу у неё дома
Итак, она звалась Татьяной...
Слонимчанка завоевала первое место в Кубке республики
Вярбу спілавалі, ды не тую
Лось раптоўна выскачыў перад машынай слонімца (відэа)
В Слониме столкулись две машины
Гучнай музыкай адзначылі слонімскія студэнты пачатак вакацый
«Я хочу, чтобы в Слониме футбол исчез»
Поздравляем с днём рождения!
Творческие работы юных художниц отмечены дипломами
За навагодняй ёлкай вялося патаемнае відэаназіранне
Есть ли у Вас знакомая Татьяна, которую Вы поздравите с её днём?
Слонимчанка обокрала подругу у неё дома
Итак, она звалась Татьяной...
Слонимчанка завоевала первое место в Кубке республики
Вярбу спілавалі, ды не тую
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Читаете ли Вы книги (художественную литературу)?
Да, бумажные
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Рубрики
Лукашенко: средняя зарплата в $500 — это не заоблачная цифра
Средний уровень заработной платы в $500 — это не заоблачная цифра и не популизм. Об этом Президент Беларуси заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, передает корреспондент БЕЛТА.
За навагодняй ёлкай вялося патаемнае відэаназіранне
Сёлетняя навагодняя гарадская ёлка ў Мастах упершыню была штучная, надзвычай прыгожая і гэтак жа прыгожа аздоблена.
Первые в стране троллейбусы с Wi-Fi вышли на маршрут в Гомеле
Продолжается «интернетизация» гомельского общественного транспорта. Бесплатный Wi-Fi впервые заработал сегодня в пяти троллейбусах на 25-м маршруте (ост. «Микрорайон „Кленковский“» — «Солнечная»). Транспортники говорят, что, если пассажирам это нужно, беспроводной интернет появится и на других маршрутах.
Появились новые жертвы запрещенного в Беларуси антибиотика
"Цефтриаксон" — нашумевший за последнее время антибиотик продолжает «косить» белорусов.
В Гродно оперуполномоченный требовал взятки с тех, кого ловил за распространение порнографии
Управлением Следственного комитета по Гродненской области по материалам службы собственной безопасности МВД и УБЭП УВД возбуждено несколько уголовных дел по статьям «получение взятки» и «покушение на получение взятки» в отношении жителя города Гродно 1993 года рождения.
Вярбу спілавалі, ды не тую
Няведама паводле якога загаду ці ад сябе, але дрэвы ў Мастах ЖКГ пілуе без абмеркавання таго пытання з грамадскасцю, якое звычайна праводзіцца ў кожнай вёсцы па кожным сухім дрэве.
+ Другие новости рубрики
Как школьники зарабатывают миллионы
Истории находчивых молодых людей, разбогатевших еще до совершеннолетия.
Назарбаев заявил о сложении части полномочий
Часть полномочий президента Казахстана будут переданы парламенту и правительству страны.
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подписал два указа — об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. При этом в своем первом интервью в качестве главы государства, которое он дал телеканалу в среду, 25 января, в Белом доме, Трамп заверил, что за стену заплатит соседняя страна.
В Швеции нелегалы изнасиловали местную жительницу в прямом эфире
Шведская полиция из небольшого городка Упсалы прервала жуткую прямую трансляцию изнасилования в потоке Facebook Live в закрытой группе.
В Китае за десять секунд взорвали 19 зданий
Как пишет aif.ru, на месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал
Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля
Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN.
+ Другие новости рубрики
Литературный обзор: Виктор Мартинович «Сфагнум»
2013 год в культурной жизни Беларуси был отмечен изданием книги "Сфагнум" известного писателя Виктора Мартиновича. Однако дискуссии и разговоры об этом нашумевшем произведении белорусского оппозиционера ведутся и сегодня. Книге, изданной сразу на двух языках (белорусский и русский), многочисленные критики предварительно присваивали славу национального бестселлера.
Ты адсюль назаўсёды выходзіш
Паэтычны куток
У вочы ясныя глядзець...
Паэзія
Чужая среди своих
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Дзень памяці паэта з Чамяроў
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Кітайскі цэмент
Будаўнічыя показкі
+ Другие новости рубрики
Пять причин съедать по яблоку каждый день
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Новогодняя экспресс-диета Елены Малышевой, 10 дней, -5 кг
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Разработана вакцина от Эболы со 100%-й эффективностью
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Как уснуть за 60 секунд
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
Учёные показали список бесполезных лекарств
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Энтузиазм отца снижает риск проблем с поведением у ребёнка
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
+ Другие новости рубрики
В Польше водителей из Гродно оштрафовали на $ 2500 и продержали 1,5 суток в изоляторе за остановку на трассе у «двойной сплошной»
Профессиональный водитель из Гродно уже более 6 лет ездит за рулем большегрузов по дорогам Западной Европы. Но с таким отношением полиции, с которым он столкнулся на днях в Польше, не встречались даже его более опытные коллеги.
Сотрудник «Белоруснефти» рассказал, как ему удалось выиграть автомобиль
Недавний розыгрыш от компании «Белоруснефть» оказался самым резонансным за почти год проведения рекламной игры. Все потому, что обладателем автомобильного приза стал работник «Белоруснефти» из Гродно и новость стали обсуждать на просторах интернета, пишет autogrodno.by.
Машина не заводится в мороз – что делать?
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
«Дзе Пеця?» — Пётр Буцько ў Карэлічах
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
Россия ограничивает ввоз подержанных иномарок c 1 января. Коснется ли нововведение Беларуси?
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Меняем автомобильную аптечку — с 1 января 2017 года нужно иметь новый перечень лекарств
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
+ Другие новости рубрики
В отечественных магазинах теперь можно расплачиваться смартфоном при помощи Apple Pay
Новую платежную систему уже начал тестировать «Альфа-Банк». Ее смысл в том, что вы можете просто приложить к платежному терминалу свой iPhone или Apple Watch, нажать на сканер отпечатков пальцев и запустить оплату.
В Беларуси будут выпускать квадрокоптеры
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Голосовой помощник Siri спасла жизнь внезапно парализованного велосипедиста
Эндрю Чжо, велосипедист, известный своими рискованными трюками на горных байках, едва ли ожидал, что самый опасный момент его жизни настигнет его в собственном доме. Почувствовав головокружение после обеда с друзьями, Эндрю решил вернуться домой пораньше.
В Беларуси зарегистрировали Белорусскую федерацию киберспорта
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
В Канаде высокоскоростной интернет включили в необходимый минимум для каждого домохозяйства
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Под Минском создают транспорт будущего
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
+ Другие новости рубрики
Качественные электроинструменты
Domovita.by – белорусский портал о недвижимости
Портал Домовита – это уникальная площадка с массой возможностей, где интересующую информацию найдут пользователи из любого региона Беларуси. И если другие сайты работают в основном в крупных городах, то Domovita.by активно развивается не только в областных центрах, но и в провинции.
Как комфортно разместиться семье с ребенком в «брежневке»: советы дизайнеров интерьера студии ДиКинг
«Брежневками» принято называть дома, построенные в 60-70-х гг. прошлого столетия. К сожалению, и сегодня эти малогабратиные квартиры в пятиэтажных панельках, что достались нам по наследству от СССР, для многих являются роскошью. Таковы реалии ценообразования на минскую недвижимость.
Качественный бухгалтерский отчет
В контексте многих актуальных выгодных возможностей как отдельно взятый человек, так и компании разного направления могут воспользоваться ими в процессе своей повседневной деятельности. Ведь, каждая такая новостная услуга ориентирована на улучшение и, в определенной степени, облегчения выполнения тех или иных задач. Именно поэтому, современные компании часто приходят к мысли о внесении определенных изменений в свою работу, в общем, или в отдельные ее направления с целью повышения эффективности и продуктивности.
Семинар "Погружение в тишину"
Познание себя — процесс, что занимает безусловно важное место в жизни каждого среднестатистического человека. Ведь, всем нам для того, чтобы достигать поставленных целей, развиваться и совершенствоваться, следует, прежде всего, познать свою внутреннюю сущность. Более того, только на первый взгляд может показаться, что ничего сложного в таком познании нет. Однако на практике немалое количество людей сталкивается со сложностями в процессе реализации такого замысла.
Разработка проектно-сметной документации для объектов промышленности
Возведение промышленных сооружений различного типа и целевого назначения требует серьезных временных и финансовых затрат. Инженерная сложность и трудоемкость таких рабочих операций предусматривает необходимость обращения к услугам опытных и квалифицированных специалистов.
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Творческие работы юных художниц отмечены дипломами
В редакции «Газеты Слонимской» 20 января состоялось награждение победителей конкурса «Мой любимый праздник — Новый год».
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Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
Конкурс «Разгадай кроссворд и выиграй пиццу» от «Газеты Слонимской» продолжается
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Анлайн-тэст: Ці ведаеце вы гістарычныя назвы вуліц Слоніма?
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
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Анекдот :)
Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами разговаривать?