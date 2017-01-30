«В Хьюстоне в феврале +25. Здесь люди снег видят только в холодильнике»29.01Год назад слонимская семья Высоцких выиграла Грин-карту и улетела жить в Америку, город Хьюстон, штат Техас. В Слониме у них осталось все, что считается необходимым для нормальной жизни: дом, работа, родные, друзья...
29.01 23.00 Белая гарачка
29.01 17.32 Здарэнне ў Зацішанцах
29.01 10.26 ЭКО на троих
29.01 10.26 Добро пожаловать, Славик!
24.01 16.09 Вакансии
17.01 08.34 Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
18.01 12.51 Тайна могилы
17.01 10.47 Солдат взял в руки топор (дополнено)
24.01 11.04 Опять ДТП на перекрёстке
24.01 12.23 За рождение ребенка по Декрету №3 — тоже заплати
Рубрики
Полтора часа исполнения авторских песен под гитару пролетели незаметно. В субботу, 28 января, состоялось мероприятие под названием «Редкие свидания», которое было организовано педагогом Слонимского центра детско-юношеского туризма Натальей Чертополоховой вместе со своими учениками.
Амерыканская разведка нядаўна рассакрэціла многія дакументы, якія доўгі час захоўваліся пад грыфамі «secret» и «top secret». Інфармацыі, якая тычыцца Слоніма, на сайце ЦРУ таксама хапае.
Слонимский учитель, который активно занимался общественной деятельностью и три месяца тому назад потерял работу, смог наконец трудоустроиться. 19 января Алеся Масюка взяли на должность педагога в Слонимский районный экологический центр детей и молодежи, где ранее ему отказали в трудоустройстве.
Клирики Свято-Троицкого собора 25 января приехали к учащимся Слонимского государственного политехнического лицея не только для того, чтобы подарить подарки, но и рассказать им о христианском взгляде на богатство.
В субботу, 28 января, в актовом зале средней школы №3 пройдет концерт, который будет посвящен творчеству белорусских бардов.
В зимние трескучие морозы слонимский Красный Крест готов обогреть замерзших на улице людей, предоставив им бесплатно горячий чай и возможность погреться в теплом помещении.
У слонимчанина из сарая по улице Советских Пограничников неизвестные украли металлолом на сумму более 50 рублей.
На вуліцы Савецкай у Мастах вадзіцель не справіўся з кіраваннем аўтамабіля і ўехаў у шапік «Саюздруку», што знаходзіцца насупраць стадыёна. Адбылося гэта тыдзень таму падчас непагадзі.
Днями в отношении 49-летнего слонимчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ.
Неизвестные похитили аккумуляторные батареи с двух большегрузных машин, которые находились на стоянке по улице Багратиона в Слониме.
11-секунднае відэа жыхара вёскі Вострава Слонімскага раёна Мікалая Пузыновіча літаральна за некалькі дзён набрала тысячы праглядаў у сацсетках. "Лось перад самым капотам. Усё жыццё перад вачыма" — так пракаментаваў яго сам аўтар. Каб пазбегнуць магчымага сутыкнення з ляснымі жывёламі на дарозе, кіроўца лічыць, што на ўездзе ў Ружанскую пушчу трэба ўсталяваць адпаведныя знакі.
В полдень 26 января в Слониме на улице Первомайской произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля «Шкода» и «Тойота».
Детская поликлиника в Слониме, как известно, находится на окраине города. Основной общественный транспорт, который идёт до детской поликлиники, это автобус №5. И особенно проблематично добраться на нём до детской поликлиники бывает утром.
В группе «ГС» в одной из социальных сетей наша читательница написала о том, что во время расчистки проезжей части улицы Коссовский тракт весь снег был переброшен на тротуары. В результате пешеходы оказались в незавидном положении.
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
И действительно, почему дыра? А не потому ли, что в городе много дыр, особенно на дорогах?.. А теперь еще и лежачие полицейские прохудились и требуют починки.
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
Как уже сообщала "Газета Слонимская", 18 января новым главным тренером ФК "Слоним" стал 43-летний Вячеслав Царюк, который до этого работал в ФК "Минск".
За первое место в спартакиаде по гандболу среди ДЮСШ Гродненской области, которая проходит в Слонимской ДЮСШ №1, поборолись юные спортсмены из Слонима и Ошмян.
В Барановичах 26 января начался товарищеский турнир по боксу среди юношей 2003-04 и 2005-06 годов рождения, посвященный памяти Антона Берната. Турнир будет проходить на протяжении трех дней и закончится 28 января.
С 24 по 26 января в Гродно проходило первенство Гродненской области среди молодежи до 23 лет по тяжелой атлетике.
Традиционный турнир по мини-футболу среди любительских команд "Кубок "Форсажа" пройдёт в Слониме.
В Слониме встретились гандболистки области
Марину и Александра Русавских можно поздравить с рождением первенца. 17 января у них родился сын.
В семье Галины и Владимира Шишко родился четвертый сын.
Фотаздымкі свайго прапрадзядулі і сваёй прабабулі сланімчанка Даша Праўдзіцкая прынесла, калі разам з бабуляй Люцыяй Палуянцэвіч прыйшла па выйгрыш у конкурсе красвордаў.
Ирину и Андрея Красовских можно поздравить с замечательным событием — рождением дочери. Малышка появилась на свет 6 января в 19 часов. Ее вес — 3 килограмма 380 граммов, рост — 50 сантиметров. Назвали родители свою маленькую дочурку Викторией.
Когда Наталье Якимец из Слонима исполнилось 30 лет, она решила сделать себе подарок: отдых на море. Из всех возможных вариантов женщина выбрала греческий остров Кипр. И не прогадала, именно там она встретила свою вторую половинку, вышла замуж, родила трех дочек и осталась жить на солнечном вечнозеленом острове.
Многое из того, что для большинства людей является вполне привычным и незаметным, Михаилу Киргету не дано. Недуг подступил при родовой травме, и вот уже 40 с лишним лет слонимчанин живет в почти обездвиженном ограниченном мире. Тем не менее, вопреки всему, Михаил окончил с золотой медалью школу, с красным дипломом — торгово-экономический техникум. Космология, астрономия, антропология и лингвистика не на шутку увлекли мужчину. А главная радость — это взаимная любовь, которая объединила два сердца и вот уже более трёх лет греет Михаила и его возлюбленную...
Цікавую гісторыю пра тое, як вядомы амерыканскі інжынер сватаўся да сланімчанкі, але аказаўся за кратамі, распавяла польскамоўная газета «Слова» ў №286 за 19 кастрычніка 1933 года.
У час польска-савецкай вайны за авалодванне Слонімам, які меў важнае стратэгічнае значэнне, некалькі разоў разгортваліся ваенныя аперацыі. У сакавіку 1919 года ў адной з іх прымалі ўдзел каля 5 тысяч салдат, пры падтрымцы артылерыі і бронеаўтамабіляў.
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
Год назад слонимская семья Высоцких выиграла Грин-карту и улетела жить в Америку, город Хьюстон, штат Техас. В Слониме у них осталось все, что считается необходимым для нормальной жизни: дом, работа, родные, друзья...
Слонимчанка Светлана Жилинская познакомилась со своим будущим мужем в 1992 году, когда в городе начиналось строительство нового микрорайона Энка. Турецкий архитектор Илькер был начальником отделочных работ данного проекта. И, несмотря на разницу культур, вероисповедания, у Светланы и Илькера получился счастливый и долговременный брак.
А Вы пазнаеце звыклыя прадметы, знятыя пад мікраскопам? Вам толькі здаецца, што гэта лёгка!
Ещё недавно город было не узнать. Снежная феерия зимней сказки преобразила Слоним до неузнаваемости. Совсем недавно мороз кусал нас за нос. А в последнее время заметно потеплело. На смену солнечной морозной погоде пришла пасмурная и слякотная зима. Снег стал мокрым. Большая часть дорог превратилась в кашу.
Кожны тыдзень мы змяшчаем на старонках газеты выказванні нашых падпісчыкаў і чытачоў пра тое, што хвалюе іх сёння ва ўласным жыцці, у жыцці роднага горада, свайго краю ці наогул краіны.
«Я отправляюсь на поиски великого Может Быть», — произнес Франсуа Рабле перед смертью. Религиозные сомнения и едкая ирония в отношении бытия Божьего — обычная характеристика детей вольнодумного Ренессанса.
Сообщество “Газета Слонимская”
Тяжело пожилым людям двигаться по жизни. А если на это обращаешь внимание, начинаешь думать,...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...
Тяжело пожилым людям двигаться по жизни. А если на это обращаешь внимание, начинаешь...
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Рубрики
Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович. Информацию об этом разместила в социальных сетях его дочь Анастасия Тиханович, сообщает БЕЛТА.
27 января замминистр труда и соцзащиты Валерий Ковальков в Палате представителей на круглом столе о состоянии и перспективах пенсионной системы сказал об изменениях требований к минимальному страховому стажу. Как пишет tut.by, под такие изменения попадут некоторые категории белорусов, а страховой стаж учитывается при определении права на трудовую пенсию.
Средний уровень заработной платы в $500 — это не заоблачная цифра и не популизм. Об этом Президент Беларуси заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, передает корреспондент БЕЛТА.
Сёлетняя навагодняя гарадская ёлка ў Мастах упершыню была штучная, надзвычай прыгожая і гэтак жа прыгожа аздоблена.
Продолжается «интернетизация» гомельского общественного транспорта. Бесплатный Wi-Fi впервые заработал сегодня в пяти троллейбусах на 25-м маршруте (ост. «Микрорайон „Кленковский“» — «Солнечная»). Транспортники говорят, что, если пассажирам это нужно, беспроводной интернет появится и на других маршрутах.
Мужчина решил навестить свою семью на китайский Новый год.
Истории находчивых молодых людей, разбогатевших еще до совершеннолетия.
Часть полномочий президента Казахстана будут переданы парламенту и правительству страны.
Президент США Дональд Трамп подписал два указа — об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. При этом в своем первом интервью в качестве главы государства, которое он дал телеканалу в среду, 25 января, в Белом доме, Трамп заверил, что за стену заплатит соседняя страна.
Шведская полиция из небольшого городка Упсалы прервала жуткую прямую трансляцию изнасилования в потоке Facebook Live в закрытой группе.
Как пишет aif.ru, на месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал
Первый ребенок от трех родителей появится в Великобритании уже в 2017 году.
Мы все любим микроволновки — и это факт! Микроволны являются удивительным, простым и удобным вариантом приготовления пищи для всех людей по всему миру. Микроволновая печь была популярна в США в течение более 30 лет.
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
В Польше водителей из Гродно оштрафовали на $ 2500 и продержали 1,5 суток в изоляторе за остановку на трассе у «двойной сплошной»
Профессиональный водитель из Гродно уже более 6 лет ездит за рулем большегрузов по дорогам Западной Европы. Но с таким отношением полиции, с которым он столкнулся на днях в Польше, не встречались даже его более опытные коллеги.
Недавний розыгрыш от компании «Белоруснефть» оказался самым резонансным за почти год проведения рекламной игры. Все потому, что обладателем автомобильного приза стал работник «Белоруснефти» из Гродно и новость стали обсуждать на просторах интернета, пишет autogrodno.by.
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Новую платежную систему уже начал тестировать «Альфа-Банк». Ее смысл в том, что вы можете просто приложить к платежному терминалу свой iPhone или Apple Watch, нажать на сканер отпечатков пальцев и запустить оплату.
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Эндрю Чжо, велосипедист, известный своими рискованными трюками на горных байках, едва ли ожидал, что самый опасный момент его жизни настигнет его в собственном доме. Почувствовав головокружение после обеда с друзьями, Эндрю решил вернуться домой пораньше.
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Крупные предприятия или маленькие фирмы периодически проводят корпоративные мероприятия, целью которых является не только веселый отдых, но и сплочение рабочего коллектива. Выезд на природу целым отделом или поход в ресторан можно проводить по шаблонному сценарию, но полезнее будет делать это с оглядкой на прошлые организационные ошибки.
Для большей части современных людей автомобиль — это не просто обычное средство для передвижения. Это особое по эмоциям и энергетикой место, где каждый человек склонен чувствовать себя крайне комфортно и уютно. Более того, использоваться современные авто могут не только для того, чтобы реализовать ряд повседневных задач, но и для простого релакса. Чего только стоит простая поездка по ночному городу под любимую музыку, звучащую в салоне авто..
В процессе своей непосредственной повседневной деятельности как отдельно взятый современный человек, так и компании различного направления работы знакомятся с рядом тех сервисов, чья продукция может стать полезной и необходимой в конкретный промежуток времени.
Xilin — одна из самых известных в сфере подъемно-транспортного оборудования китайских торговых марок. На рынок компания Ninghai Machinery & Equipment Factory вышла еще в 1985 году. А с 1987 и по сегодняшний день она остается крупнейшим поставщиком гидравлических тележек и другого складского оборудования в Китае. Продукция данного бренда поставляется на рынки 145 стран мира.
Xilin — одна из самых известных в сфере подъемно-транспортного оборудования китайских торговых марок. На рынок компания Ninghai Machinery & Equipment Factory вышла еще в 1985 году. А с 1987 и по сегодняшний день она остается крупнейшим поставщиком гидравлических тележек и другКогда праздник уже близко, а подарок не куплен, человек испытывает не самые приятные чувства. Торопясь, он покупает первое, что попадется его взору. Это не лучшее решение. Если подарок выбирается для близкого человека, друга, родственника, нужно подойти ответственно к этому делу.ого складского оборудования в Китае. Продукция данного бренда поставляется на рынки 145 стран мира.
В редакции «Газеты Слонимской» 20 января состоялось награждение победителей конкурса «Мой любимый праздник — Новый год».
Завершился конкурс детского рисунка «Мой любимый праздник — Новый год».
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.