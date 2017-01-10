Современные возможности, которыми наделено общество и его ведущие сферы, не перестают поражать нас своем многообразием и многогранностью. Более того, перечень таких возможностей постоянно расширяется, а уже известные нам — совершенствуются и повышают уровень своего влияния. При этом, если сразу после своего появления та или иная услуга вызывает некоторую боязнь ею пользоваться и неуверенность, то уже со временем все мы привыкаем к таким новым возможностям. Ведь, получаем от пользования ими множество очевидных преимуществ.