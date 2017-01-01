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Слонимчане встретили новый 2017 год

01.01Вот и наступил 2017 год. На центральной площади Слонима собрались жители и гости города, чтобы вместе разделить это долгожданное событие. Дед Мороз и Снегурочка поздравили слонимчан с праздником, а местные артисты радовали извеcтными шлягерами. Салют и веселое настроение смотрите в нашем фоторепортаже
Сообщество “Газета Слонимская”
У Слоніме капуцын вырабляе батлейкі
«Газета Слонімская» віншуе ўсіх сваіх чытачоў з Новым годам!
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Рубрики
Слонимчане встретили новый 2017 год
Вот и наступил 2017 год. На центральной площади Слонима собрались жители и гости города, чтобы вместе разделить это долгожданное событие. Дед Мороз и Снегурочка поздравили слонимчан с праздником, а местные артисты радовали извеcтными шлягерами. Салют и веселое настроение смотрите в нашем фоторепортаже
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Апытанне
Слонимчане надеются увидеть поздравление президента
В редакцию «ГС» поступили телефонные звонки от слонимчан, у которых уже более суток не показывает телевидение. Все они пользуются услугой социального бесплатного пакета из восьми каналов.
У мінскім музеі мініяцюр можна пабачыць Жыровіцкі манастыр
У Мінску ў Палацы прафсаюзаў пачаў працаваць музей мініяцюр "Краіна міні". Сярод 15 экспанатаў музея можна пабачыць і міні-версію Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра.
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Унесли аккумуляторы с мехдвора
С территории мехдвора в деревне Костени Слонимского района неизвестные похитили несколько аккумуляторов.
Вот и пригласи его в гости
В одной из слонимских квартир в микрорайоне Альбертин в гостях собралась компания. После распития спиртного у 56-летней хозяйки из кошелька пропало 50 рублей.
Украли дорогое спиртное
В Слониме из дома в частном секторе неизвестные украли две бутылки дорогостоящего спиртного напитка.
Слонимчанин убил мать
Трагедия произошла в одной из квартир Слонима.
Слонимского игумена будут судить церковным судом
Благочинный Свято-Зосимо-Савватиевского Великокракотского мужского монастыря игумен Амвросий (Тарасюк), запрещенный в служении за отказ поминать Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его встречи с Папой Римским Франциском, 11 декабря прервал общение со своим архиереем архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием и призвал верующих «удаляться от молитвенного общения с еретичествующими и знакомиться с богослужением мирским чином». Церковный суд по его делу состоится в пятницу, 23 декабря.
Зашел в колледж и избил учащегося прямо в коридоре
22-летний слонимчанин избил учащегося одного из местный колледжей.
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Што думаюць слонімскія футбольныя заўзятары пра новы закон
Як вядома, МУС Рэспублікі Беларусь распрацавала і перадало 19 снежня ў Палату прадстаўнікоў папраўкі ў заканадаўства, якія дазволяць засцерагчы наведвальнікаў фізкультурна-спартыўных збудаванняў і спецыяльна абсталяваных месцаў для заўзятараў ад патэнцыйных правапарушальнікаў.
Их некому тренировать
Ребят, которые хотят заниматься баскетболом, в Слониме достаточно. А штатного тренера нет.
Малыши показали класс в Борисове
В воскресенье в Борисове прошли рождественские футбольные матчи, в которых участвовали и совсем юные слонимские футболисты.
«Это был самый ужасный день в моей футбольной карьере...»
Если команда разгромно проигрывает, то в этом есть вина всех футболистов. Но самое тяжелое потрясение — это, конечно же, для вратаря. Хотя бы потому, что все пропущенные голы идут в его личную статистику.
841504 17.01.2011 Российский игрок Сергей Абрамов и бразильский игрок Фернандиньо (слева направо) в товарищеском матче, посвященном памяти футболиста Константина Еременко, между сборными командами России и Бразилии. Павел Лисицын/РИА Новости
«Форсаж» одержал энергичную победу в Зельве
«Энергетик» (Зельва) — "Форсаж" (Слоним) — 4:6 (1:2)
Белоруска Алена Лешкевич — чемпионка мира по муай-тай среди профессионалов
Белоруска Алена Лешкевич стала победительницей боя за звание чемпионки мира по муай-тай среди профессионалов в весовой категории до 45 кг. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта и туризма Беларуси.
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У Слоніме капуцын вырабляе батлейкі
Браты капуцыны — гэта каталіцкі манаскі ордэн, які актыўна займаецца місіянерствам і дабрачыннасцю па ўсім свеце. Ёсць капуцыны і ў Слоніме. Адзін з іх, брат Войтэк, перад Калядамі сам вырабляе цудоўныя батлейкі, якія потым раздаюцца прыхаджанам, якія іх замовілі.
Надежда Станкевич: «В лесу родилась ёлочка, вот там пусть и живёт!»
Надежда Станкевич родом из Могилевской области. Росла она в обычной деревенской семье. Некоторое время жила в Казахстане, на Урале. Затем переехала жить в Беларусь, вышла замуж, растила детей. В общем, все как в обычной семье, но, пожалуй, главной ее отличительной чертой являются доброта и большая любовь к природе и людям.
Владимир сердцем почувствовал свою вторую половинку
Екатерина Ивановна и Владимир Петрович Мозоль — уважаемые люди в Слониме. В этом году они отметили свой рубиновый юбилей. Супруги Мозоль спустя десятилетия смогли сохранить любовь и уважение друг к другу.
Михаил Кобус: «Мне 80 лет, и почти всю свою жизнь я занимаюсь спортом»
Михаила Кобуса знают многие слонимчане, особенно те, кто увлекается спортом. Дядя Миша — так по-свойски зовут 80-летнего мужчину его знакомые — известен в нашем городе тем, что, несмотря на свой довольно преклонный возраст, с легкостью встает на коньки, лыжи. И в игре дает фору молодым спортсменам.
Как в Слониме строили первую девятиэтажку
В 1976 году, 40 лет назад, в Слониме по улице Доватора, 8а был построен первый девятиэтажный дом.
«Засветились фонтаны, заиграла наша музыка, и я встал перед ней на колено»
Сердца молодых людей Павла Жилинского и Анастасии Молчановой откликнулись на любовь ещё со школьной скамьи и бьются в едином ритме уже почти шесть лет. Своей романтической историей, которую по праву можно назвать сказкой, влюбленные поделились с «ГС». А чтобы эта сказка воплотилась в реальность, Павел задействовал не только своих друзей и знакомых, но и ЖКХ, исполком и «ГС» в том числе.
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Ходзіць скарга па коле
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
Почта в воде и сырости
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
Армейское фото на память за 25 рублей
В редакцию «Газеты Слонімскай» обратилась мама одного из новобранцев, которые приняли присягу 10 декабря в Слониме.
Ни пройти ни проехать
В Слониме около детского сада №5, который расположен по улице 17 Сентября, в определенное время бывает очень проблематично проехать или перейти дорогу.
«Деревня сейчас не живёт, а выживает»
Ох, эти долги. Вот и в СПК им. Дзержинского образовалась задолженность по газу.
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Калі Слонім стаў Палескімі Афінамі
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
85 гадоў таму Шчара ў Слоніме разлілася восенню
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
Выйшаў дзявяты нумар "Слонімскага краю"
Кастрычніцкі нумар электроннага краязнаўчага бюлетэня "Слонімскі край" пачынаецца з малюнка французскага мастака Мартынэ Ашыль-Луі (1806-1877). На карціне мы бачым коннага генерала напалеонаўскай арміі Яна Канопку (1777-1814), які нарадзіўся ў вёсцы Скоўдзічы Слонімскага павета.
Кіраўнікі, якія наведвалі Слонім
Какую тайну хранит Свято-Троицкий собор?
Прихожане слонимского Свято-Троицкого собора обратили внимание на то, что в одно время с территории церкви стали вывозить на грузовиках землю, которую рабочие выгребали из подвалов христианской святыни.
Дзень народзінаў аўтара неўміручага паланэзу
7 кастрычніка 1765 нарадзіўся Міхал Клеафас Агінскі — вялікі падскарбі літоўскі, дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, дыпламат і вялікі кампазітар. Менавіта ён аўтар знакамітага паланезу "Развітанне з Радзімай", больш вядомага як "Паланэз Агінскага".
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Петя принесёт вам счастье
Десятилетний Кирилл Жилинский не боится таких бравых на вид петухов из хозяйства своей бабушки. Мальчик берет их на руки и демонстрирует красоту этих величавых ярких птиц.
Тэст. А вы разгадаеце ўсе таямніцы Альбярціна?
Заходзіш праз старую мураваную браму на сядзібу Пуслоўскіх у Альбярціне і нібы трапляеш у зусім іншы свет... Колькі таямніц хавае гэтае незвычайнае месца!
«С признаками гнили...» Сетевые магазины платят штраф и продолжают работать с нарушениями
Специалисты Слонимского зонального центра гигиены и эпидемиологии регулярно проводят проверки объектов торговли, в которых выявляют нарушения санитарных правил. В числе нарушителей значатся почти одни и те же местные торговые объекты, о чем свидетельствует информация, размещенная на сайте ведомства. И никогда не упоминаются такие крупные сетевые магазины, как «Алми», «Евроопт», «Рублевский». Поэтому корреспондент решила выяснить: проверяет ли санэпидстанция сетевые магазины на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм? Есть ли у них какие-либо нарушения или они работают безупречно?
Животные ищут дом
Роль княжны Полоцкой исполнила этническая белоруска
С 29 декабря в Слонимском центре культуры и отдыха начнется показ нового российского исторического фильма "Викинг".
Новый год у немцев
На постсоветском пространстве большинство чествует Новый год, тогда как Западная Европа основное внимание уделяет подготовке и проведению Рождества. Новый год — Сильвестр (последний день года) — они тоже отмечают: в 12 часов ночи 31 декабря в небо взлетают миллионы разноцветных ракет, гремят артиллерийские канонады петард...
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Сообщество “Газета Слонимская”
Блоги
Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны

Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...

Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя

В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...

Алексей ШЛЯХТИН
Алексей ШЛЯХТИН
Вот моя деревня, вот мой дом пустой...

Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать нынешнее...

Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
Альтернативная история Слонима: если бы не развалился СССР

Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Алексей ШЛЯХТИН
Алексей ШЛЯХТИН
Вот моя деревня, вот мой дом пустой...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать...
Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
Альтернативная история Слонима: если бы не развалился СССР
Видео
Афиша
Почта в воде и сырости
На полях Энки прошли сражения
Танцы против СПИДа
Жыхарка Слоніма: "Спрабую трымацца за працу касіра"
Победители расслабились и проиграли
Как опасен СПИД, слонимские школьники показали в инсценировках
Слонимской станции переливания крови исполнилось 50 лет
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У Слоніме капуцын вырабляе батлейкі
Слонимчане встретили новый 2017 год
Чем вам запомнился уходящий год ?
Калейдаскоп падзей 2016 года
Якім для Вас быў адыходзячы год?
Петя принесёт вам счастье
У мінскім музеі мініяцюр можна пабачыць Жыровіцкі манастыр
Навагоднія сувеніры з беларускім каларытам вырабляюць слонімскія майстры
Маленькие слонимчане получили свой первый подарок от Деда Мороза
Ёлка из Елки
Готовимся к Новому году с «ГС». Рецепты праздничного стола
Чем Вам запомнился уходящий год?
У Слоніме капуцын вырабляе батлейкі
Слонимчане встретили новый 2017 год
Чем вам запомнился уходящий год ?
Калейдаскоп падзей 2016 года
Якім для Вас быў адыходзячы год?
Петя принесёт вам счастье
У мінскім музеі мініяцюр можна пабачыць Жыровіцкі манастыр
Навагоднія сувеніры з беларускім каларытам вырабляюць слонімскія майстры
Маленькие слонимчане получили свой первый подарок от Деда Мороза
Ёлка из Елки
Готовимся к Новому году с «ГС». Рецепты праздничного стола
Чем Вам запомнился уходящий год?
У Слоніме капуцын вырабляе батлейкі
Слонимчане встретили новый 2017 год
Чем вам запомнился уходящий год ?
Калейдаскоп падзей 2016 года
Якім для Вас быў адыходзячы год?
Петя принесёт вам счастье
У мінскім музеі мініяцюр можна пабачыць Жыровіцкі манастыр
Навагоднія сувеніры з беларускім каларытам вырабляюць слонімскія майстры
Маленькие слонимчане получили свой первый подарок от Деда Мороза
Ёлка из Елки
Готовимся к Новому году с «ГС». Рецепты праздничного стола
Чем Вам запомнился уходящий год?
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Читаете ли Вы книги (художественную литературу)?
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Рубрики
Гродненцам предложили встретить 1 января трезвым пробегом
Утверждается, что застолье с алкоголем — это не единственный способ провести праздник.
Лукашенко рассказал, какой подарок хотел бы получить в новом году
Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Николаевщинского дома-интерната, рассказал, какой подарок хотел бы получить в новом году, передает корреспондент БЕЛТА.
31 декабря замминистра МЧС проведёт прямую телефонную линию
В субботу, 31 декабря, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Дмитрий Михайлович Бегун будет отвечать на вопросы, которые входят в его компетенцию.
Мастоўскія падаткавікі застаюцца без кіраўніцтва
Ужо болей за паўгода застаюцца вакантнымі пасады начальніка і намесніка начальніка інспекцыі па падатках і зборах Мастоўскага раёна. Гэта звязана са справай аб крадзяжы канфіскаванага тавару ў прадпрымальнікаў.
Семикласснику из Гомельского района оторвало палец петардой
Вчера, 27 декабря, в поселке Путеводная Звезда 13-летний подросток лишился пальца из-за взрыва петарды.
В Минюсте расскажут о работе органов принудительного исполнения
29 декабря 2016 года Министерство юстиции проведет прямую телефонную линию по теме «Деятельность органов принудительного исполнения», сообщает сайт ведомства.
+ Другие новости рубрики
Варона скрала ў эстонца пашпарт падчас праходжання мяжы з Расіяй
Варона скрала пашпарт у грамадзяніна Эстоніі падчас праходжання расійскай мяжы ў Івангорадзе Ленінградскай вобласці, піша Meduza.
В Грузии разрешили курение марихуаны
Конституционный суд Грузии разрешил жителям страны употреблять марихуану в небольших количествах. Главным условием легального употребления наркотика суд назвал недостаточный для продажи объем.
Взрыв фейерверков в Мексике унес жизни 32 человек
32 человека погибли, 30 тысяч остались без работы, уничтожено 290 торговых точек
В Польше снизили пенсионный возраст
Президент Польши Анжей Дуда подписал закон, касающийся снижения в стране возрастного ценза выхода на пенсию населения. Данное решение официально вступит в силу только с 1 октября 2017 года.
Ангела Меркель: Мы не откажемся от наших традиций
Канцлер Германии сделала официальное заявление в связи с трагедией на рождественском базаре в центре Берлина.
Рыбак показал пугающих и странных рыб, пойманных его траулером
В сети набирает популярность аккаунт Романа Федорцова из Мурманска, который работает на рыболовецком траулере.
+ Другие новости рубрики
Ты адсюль назаўсёды выходзіш
Паэтычны куток
У вочы ясныя глядзець...
Паэзія
Чужая среди своих
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Дзень памяці паэта з Чамяроў
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Кітайскі цэмент
Будаўнічыя показкі
Самы цвярозы
Будаўнічыя показкі
+ Другие новости рубрики
Новогодняя экспресс-диета Елены Малышевой, 10 дней, -5 кг
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Разработана вакцина от Эболы со 100%-й эффективностью
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Как уснуть за 60 секунд
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
Учёные показали список бесполезных лекарств
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Энтузиазм отца снижает риск проблем с поведением у ребёнка
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
Полный отказ от алкоголя вредит здоровью человека
Австралийские ученые из университета Тасмании рассказали о том, какой вред наносит полный отказ от употребления алкоголя.
+ Другие новости рубрики
Россия ограничивает ввоз подержанных иномарок c 1 января. Коснется ли нововведение Беларуси?
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Меняем автомобильную аптечку — с 1 января 2017 года нужно иметь новый перечень лекарств
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Американская компания представила первый грузовик на водороде
Грузовик Nikola One может проезжать до 2-х тысяч километров с максимальной скоростью 105 км/час.
Возобновлен выпуск пикапа Lada 4×4
Россияне возобновили производство автомобилей ВАЗ-2329. Кто не знает, это пикап на базе Lada 4×4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущим кузовом. Как пишет Drom, сборка машин ведется в Тольятти совместными усилиями «АвтоВАЗа» и независимой от него компании с говорящим названием «Супер-Авто».
С 21 ноября ГАИ будет выявлять автомобили без техосмотра по всей республике
С 21 по 30 ноября УП «Белтехосмотр» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, УГАИ МВД и Транспортная инспекция проводят совместную декаду под названием «Гостехосмотр».
Александр Лукашенко: «Только отечественные автомобили в государственных структурах, ни одной импортной»
Производство автомобилей на строящемся заводе «БелДжи» планируется запустить в первом квартале 2017 года. «Недавно я утвердил программу — ни одной импортной машины, только отечественные в государственных структурах, — заявил Александр Лукашенко во время пресс-конференции. — У нас есть собственное производство легковых автомобилей, мы его создали вместе с китайцами, а сейчас завершаем строительство завода по производству сначала 60 тысяч автомобилей в год».
+ Другие новости рубрики
В Канаде высокоскоростной интернет включили в необходимый минимум для каждого домохозяйства
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Под Минском создают транспорт будущего
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Белорус собрал более 50 тысяч евро на «бесконечный» источник энергии
Проект с белорусскими корнями HandEnergy собрал необходимую сумму на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Беларусь поднялась в рейтинге информационно-коммуникационного развития
Международный союз электросвязи опубликовал рейтинг стран по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. Всего в список попали 175 стран, в том числе Беларусь. Последнее место в рейтинге занимает Нигер, первое удерживает Южная Корея, Беларусь — на 31-м месте с показателем 7,26.
На МКС появится искусственная гравитация
Tesla представила невидимые солнечные батареи
Крыша частного дома с такими батареями обойдется дешевле обычной битумной кровли, заверил глава компании.
+ Другие новости рубрики
Как играть в Джангу?
В нашу страну игра Джанга пришла сравнительно недавно, однако стала очень известной и популярной. Ее суть это строительство башни, для чего используется 54 деревянных брусочков.
Белые межкомнатные двери в интерьере
Белые двери — классический вариант, который всегда остается актуальным и широко используется в интерьерах квартир и офисных помещений. Белый цвет универсален: он гармонирует как с теплыми, так и с холодными оттенками, а выполненные в нем изделия кажутся легкими и не утяжеляют пространство, а, наоборот, визуально расширяют его.
Как забронировать дом в частном секторе Сочи на сайте TVIL.RU
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Ремонт холодильников в Киеве
В случае ремонта холодильников высокий уровень профессионализма и общий высокий уровень работы играют особо важное значение. Ведь, представить нормальное функционирование без рабочего холодильника крайне трудно. Именно поэтому, при его поломке или выходе из строя определенной комплектующей детали, все мы склонны рассчитывать на максимально оперативное проведение ремонтных работ. Касается это как ремонта холодильников в наших личных домах, так и в разнообразных заведениях.
Добавьте своему интерьеру новых красок!
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Электронные сигареты в Харькове
Электронные сигареты стремительно набрали обороты своей популярности и спроса. Ведь, именно они фактически пришли на смену или в качестве альтернативного варианта обычным сигаретам. При этом, я и большая часть моих друзей предпочитаем именно электронные сигареты в связи с тем, что их несомненно можно назвать менее вредными для здоровья. Поэтому, если существует на рынке альтернатива обычным сигаретам, процесс курения которых практически идентичен, то почему бы не воспользоваться ею? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
+ Другие новости рубрики
Конкурс «Разгадай кроссворд и выиграй пиццу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
Анлайн-тэст: Ці ведаеце вы гістарычныя назвы вуліц Слоніма?
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
Конкурс «Разгадай кроссворд и выиграй пиццу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стал Дмитрий Есман.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса
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Анекдот :)
Самый короткий день в году — 1 января: просыпаешься — за окном уже темнеет.