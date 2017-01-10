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Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)

09.01Сегодня, 9 января, в суде Слонимского района началось слушание уголовного дела в отношении бывшего директора КУП «Слонимское жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение» Николая Сыантовича.
Сообщество “Газета Слонимская”
Мороз и солнце... День чудесный!
Слоним в Instagram: снимки, которые стоит увидеть на этой неделе
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Рубрики
Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
Сегодня, 9 января, в суде Слонимского района началось слушание уголовного дела в отношении бывшего директора КУП «Слонимское жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение» Николая Сыантовича.
У Слоніме ўрачыста адкрылі тэрапеўтычнае аддзяленне
На чарзе — рэнтген-кабінет у гарадской паліклініцы
Рождественский концерт подготовили дети
Основы православной веры — смирение, терпение, доверие к Богу, любовь к ближним — показали воспитанники воскресной школы прихода храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» в Слониме. А инсценировки ребята продемонстрировали на Рождественском концерте под названием «Из Я-града — в Ты-град», который состоялся в субботу, 7 января, в центре культуры и отдыха.
В 25-градусный мороз слонимчане водили хороводы и славили Христа
Настоятель слонимского храма преподобномученика Афанасия Брестского протоиерей Владимир Бобчик вместе с прихожанами, в основном жителями микрорайона Альбертин, организовал праздник «У Младенца Христа» в честь Рождения Христа.
Мороз и солнце... День чудесный!
Зима — это самое сказочное время года. Новый 2017 год преобразил наш Слоним. Будто волшебник пришёл в наш город и укутал его белоснежным покрывалом.
Слоним в Instagram: снимки, которые стоит увидеть на этой неделе
Мы отобрали для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Слониме и окрестностях за минувшую неделю
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Дом дымил на улице Мицкевича
Около 12 часов дня 9 января в Слониме на улице Мицкевича было зафиксировано возгорание на чердаке жилого дома.
В Слониме зафиксировано два случая обморожения
За прошедшие выходные в Слониме двое мужчин обратились к медикам за помощью по факту обморожения. Об этом корреспонденту "ГС" сообщила главврач Слонимской ЦРБ Галина Моисеенкова.
В Сосновке горел пункт приёма
В воскресенье, 8 января, произошёл пожар в комплексно-приемном пункте в агрогородке Сосновка Слонимского района.
Избили пьяного
В отношении 23-летнего и 19-летнего жителей Слонима возбуждено уголовное дело за причинение менее тяжких телесных повреждений.
«От удара нас развернуло и выбросило в кювет»
Подробности аварии, происшедшей в Слониме 31 декабря
Сначала выпил, а потом кошелёк украл
В одной из слонимских квартир по улице Черняховского собралась компания. После совместного распития спиртного 30-летний гость похитил у хозяина кошелёк, в котором находилось 300 рублей.
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Где продолжит карьеру Савицкий?
Один из самых перспективных молодых футболистов Беларуси, сын бывшего полузащитника слонимского "Каммунальника" Олега Савицкого Павел Савицкий ищет варианты продолжения карьеры.
Што думаюць слонімскія футбольныя заўзятары пра новы закон
Як вядома, МУС Рэспублікі Беларусь распрацавала і перадало 19 снежня ў Палату прадстаўнікоў папраўкі ў заканадаўства, якія дазволяць засцерагчы наведвальнікаў фізкультурна-спартыўных збудаванняў і спецыяльна абсталяваных месцаў для заўзятараў ад патэнцыйных правапарушальнікаў.
Их некому тренировать
Ребят, которые хотят заниматься баскетболом, в Слониме достаточно. А штатного тренера нет.
Малыши показали класс в Борисове
В воскресенье в Борисове прошли рождественские футбольные матчи, в которых участвовали и совсем юные слонимские футболисты.
«Это был самый ужасный день в моей футбольной карьере...»
Если команда разгромно проигрывает, то в этом есть вина всех футболистов. Но самое тяжелое потрясение — это, конечно же, для вратаря. Хотя бы потому, что все пропущенные голы идут в его личную статистику.
841504 17.01.2011 Российский игрок Сергей Абрамов и бразильский игрок Фернандиньо (слева направо) в товарищеском матче, посвященном памяти футболиста Константина Еременко, между сборными командами России и Бразилии. Павел Лисицын/РИА Новости
«Форсаж» одержал энергичную победу в Зельве
«Энергетик» (Зельва) — "Форсаж" (Слоним) — 4:6 (1:2)
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У Слоніме капуцын вырабляе батлейкі
Браты капуцыны — гэта каталіцкі манаскі ордэн, які актыўна займаецца місіянерствам і дабрачыннасцю па ўсім свеце. Ёсць капуцыны і ў Слоніме. Адзін з іх, брат Войтэк, перад Калядамі сам вырабляе цудоўныя батлейкі, якія потым раздаюцца прыхаджанам, якія іх замовілі.
Надежда Станкевич: «В лесу родилась ёлочка, вот там пусть и живёт!»
Надежда Станкевич родом из Могилевской области. Росла она в обычной деревенской семье. Некоторое время жила в Казахстане, на Урале. Затем переехала жить в Беларусь, вышла замуж, растила детей. В общем, все как в обычной семье, но, пожалуй, главной ее отличительной чертой являются доброта и большая любовь к природе и людям.
Владимир сердцем почувствовал свою вторую половинку
Екатерина Ивановна и Владимир Петрович Мозоль — уважаемые люди в Слониме. В этом году они отметили свой рубиновый юбилей. Супруги Мозоль спустя десятилетия смогли сохранить любовь и уважение друг к другу.
Михаил Кобус: «Мне 80 лет, и почти всю свою жизнь я занимаюсь спортом»
Михаила Кобуса знают многие слонимчане, особенно те, кто увлекается спортом. Дядя Миша — так по-свойски зовут 80-летнего мужчину его знакомые — известен в нашем городе тем, что, несмотря на свой довольно преклонный возраст, с легкостью встает на коньки, лыжи. И в игре дает фору молодым спортсменам.
Как в Слониме строили первую девятиэтажку
В 1976 году, 40 лет назад, в Слониме по улице Доватора, 8а был построен первый девятиэтажный дом.
«Засветились фонтаны, заиграла наша музыка, и я встал перед ней на колено»
Сердца молодых людей Павла Жилинского и Анастасии Молчановой откликнулись на любовь ещё со школьной скамьи и бьются в едином ритме уже почти шесть лет. Своей романтической историей, которую по праву можно назвать сказкой, влюбленные поделились с «ГС». А чтобы эта сказка воплотилась в реальность, Павел задействовал не только своих друзей и знакомых, но и ЖКХ, исполком и «ГС» в том числе.
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Слонимский учитель собирается отстаивать свои права в суде
«Чаму гарадскі аўтобус не давозіць мяне да ўнівермага?»
Са сваёй такой крыўдай у рэдакцыю «ГС» на мінулым тыдні звярнулася слонімская пенсіянерка Тамара Таўрэль, якая жыве ў Альбярціне.
Говорят, что Слоним дыра... И ведь не врут
И действительно, почему дыра? А не потому ли, что в городе много дыр, особенно на дорогах?.. А теперь еще и лежачие полицейские прохудились и требуют починки.
Ходзіць скарга па коле
Старшыня Вярхоўнага суда пераслаў скаргу слонімцаў на разгляд у Гродзенскі абласны суд, на які яны скардзіліся.
Почта в воде и сырости
В редакцию «ГС» обратились слонимчане, которые пользуются услугами почтового отделения Слоним-6 по улице Карбышева, 26Б. Люди негодуют по поводу того, что их почтовое отделение находится в подвале здания и помещение периодически затапливает.
Армейское фото на память за 25 рублей
В редакцию «Газеты Слонімскай» обратилась мама одного из новобранцев, которые приняли присягу 10 декабря в Слониме.
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Леў Сапега і яшчэ пяць вялікіх землякоў, каму няма помніка ў Слоніме
Помнік знакамітаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і слонімскаму старасту Льву Сапегу плануюць усталяваць у Слоніме з 1998 года, амаль 19 гадоў. Ужо, мабыць, па традыцыі паставіць помнік знакамітаму земляку абяцалі і ў мінулым 2016 годзе, абвешчаным Годам культуры на Беларусі.
Слонім, якога вы яшчэ не бачылі
"ГС" адабрала новыя фотаздымкі Слоніма 100-гадовай даўніны, якіх вы напэўна яшчэ не бачылі.
Калі Слонім стаў Палескімі Афінамі
Слонім пустошылі і знішчалі некалькі дзясяткаў разоў, пасля якіх ён усё роўна, як птушка фенікс, знаходзіў у сабе сілы для аднаўлення. Каб стаць яшчэ лепшым, чым быў раней. Выгаднае размяшчэнне на перасячэнні гандлёвых шляхоў, працавітыя рамеснікі-гараджане і таленавітае кіраўніцтва, якое вышуквала магчымасці лабіраваць інтарэсы Слоніма на сойміках і перад вялікім князем — вось у чым падставы развіцця горада, які тройчы перажываў час «залатога веку».
85 гадоў таму Шчара ў Слоніме разлілася восенню
Напрыканцы верасня 1931 года Шчара пагражала Слоніму падтапленнем. Пра разліў ракі пісала польскамоўная газета «Кур`ер Навагрудскі» ў некалькіх нумарах.
Выйшаў дзявяты нумар "Слонімскага краю"
Кастрычніцкі нумар электроннага краязнаўчага бюлетэня "Слонімскі край" пачынаецца з малюнка французскага мастака Мартынэ Ашыль-Луі (1806-1877). На карціне мы бачым коннага генерала напалеонаўскай арміі Яна Канопку (1777-1814), які нарадзіўся ў вёсцы Скоўдзічы Слонімскага павета.
Кіраўнікі, якія наведвалі Слонім
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Што змянілася ў Слоніме за два з паловай гады. Погляд жыхара Нідэрландаў
Канстанцін Сарокін жыве і працуе ў Нідэрландах. Але працяглы час у дзяцінстве жыў у Слоніме і ў вёсцы Жыбарты, што на Дзятлаўшчыне. Ад апошняга яго візіту на Беларусь мінула два з паловай гады. Канстанцін апісаў, якія змены адбыліся ў блізкіх для яго беларускіх месцах.
Песня дня на GS: Pomidor/off — «Цуд на Каляды»
Песня "Цуд на Каляды" была напісаная ў далёкім ужо 1999 годзе для супольнага канцэрта беларускіх музыкаў "Святы вечар".
Песня дня на GS: «Бонда» — «Ура»
Распачынаем новую рубрыку "Песня дня на GS". Пачнем з нашай беларускай музыкі. Сёння вашай увазе прапануецца першы беларускамоўны кліп на песню гурта "Бонда" пад назвай "Ура" (1998) рэжысёра Генадзя Шувагіна.
Депутат Тереса Юшкевич встретится со слонимчанами в школе
21 января состоится выездной прием депутата Слонимского районного Совета депутатов, начальника отдела образования, спорта и туризма Слонимского райисполкома Юшкевич Тересы Вацлавовны.
У немцев нет знаменитой фразы «Какая гадость эта ваша заливная рыба»...
Новый год в Германии празднуют не так, как в странах бывшего СССР.
Петя принесёт вам счастье
Десятилетний Кирилл Жилинский не боится таких бравых на вид петухов из хозяйства своей бабушки. Мальчик берет их на руки и демонстрирует красоту этих величавых ярких птиц.
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Сообщество “Газета Слонимская”
Блоги
Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
«У Беларусі людзі нашмат дабрэйшыя, чым у Расеі»

Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.

Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны

Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б, пабылі ў...

Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя

В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это если...

Алексей ШЛЯХТИН
Алексей ШЛЯХТИН
Вот моя деревня, вот мой дом пустой...

Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать нынешнее...

Никита ПАСТУХОВ
Никита ПАСТУХОВ
«У Беларусі людзі нашмат дабрэйшыя, чым у Расеі»
Прадстаўнікамі моладзевых субкультур Слонім стракацеў у 80-я, 90-я і нулявыя гады.
Мікола КАНАНОВІЧ
Мікола КАНАНОВІЧ
Падарунак на два мільёны
Ніяк мы не можам забыцца, што заробкі нашы мільёнамі ўжо не вымяраюцца. Здавалася б,...
Ольга ШИНКЕВИЧ
Ольга ШИНКЕВИЧ
Завод стратегического значения. Фотографировать нельзя
В воскресенье, 25 декабря, въезжая около 19:00 в Слоним со стороны молокозавода (это...
Алексей ШЛЯХТИН
Алексей ШЛЯХТИН
Вот моя деревня, вот мой дом пустой...
Вот так, перефразируя всем известное стихотворение Ивана Сурикова, можно описать...
Видео
Афиша
Пешеход: «Страшно за свою жизнь. А что делать?»
Пик морозов — на Рождество
Слонимчане встретили новый 2017 год (обновлено)
Почта в воде и сырости
На полях Энки прошли сражения
Танцы против СПИДа
Жыхарка Слоніма: "Спрабую трымацца за працу касіра"
Фото
Афиша
Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
Дом дымил на улице Мицкевича
У Слоніме ўрачыста адкрылі тэрапеўтычнае аддзяленне
Што змянілася ў Слоніме за два з паловай гады. Погляд жыхара Нідэрландаў
В Сосновке горел пункт приёма
Рождественский концерт подготовили дети
В 25-градусный мороз слонимчане водили хороводы и славили Христа
Мороз и солнце... День чудесный!
Озгиновичский сельисполком переехал
Наш бедный кошелёк полегчает
Что Вы ожидаете от 2017 года?
Афиша
Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
Дом дымил на улице Мицкевича
У Слоніме ўрачыста адкрылі тэрапеўтычнае аддзяленне
Што змянілася ў Слоніме за два з паловай гады. Погляд жыхара Нідэрландаў
В Сосновке горел пункт приёма
Рождественский концерт подготовили дети
В 25-градусный мороз слонимчане водили хороводы и славили Христа
Мороз и солнце... День чудесный!
Озгиновичский сельисполком переехал
Наш бедный кошелёк полегчает
Что Вы ожидаете от 2017 года?
Афиша
Слушается дело Николая Сыантовича (дополнено)
Дом дымил на улице Мицкевича
У Слоніме ўрачыста адкрылі тэрапеўтычнае аддзяленне
Што змянілася ў Слоніме за два з паловай гады. Погляд жыхара Нідэрландаў
В Сосновке горел пункт приёма
Рождественский концерт подготовили дети
В 25-градусный мороз слонимчане водили хороводы и славили Христа
Мороз и солнце... День чудесный!
Озгиновичский сельисполком переехал
Наш бедный кошелёк полегчает
Что Вы ожидаете от 2017 года?
Опрос
Читаете ли Вы книги (художественную литературу)?
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Рубрики
Бывший руководитель агрокомбината «Скидельский» задержан по обвинению в коррупции
Бывший руководитель ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" (Гродненский район) обвиняется в совершении коррупционных преступлений, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
В Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования
В Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Минчанин жестоко избил ковер
В белорусском сегменте YouTube набирает популярность видео, на котором заснято, как минчанин избивает ковер. Запись озаглавлена "Когда твой худший враг — ковер" и опубликована 6 января. К утру 9 января ролик просмотрен уже более 950 тыс раз.
Фотограф снял горячую фотосессию девушки с книгой Короткевича 18+
Пару дней назад в инстаграме минского фотографа Сергея Макшуна появилось фото девушки, около которой стоял пакет с книгой Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим».
Спецпредприятию Нацбанка предстоит утилизировать 10 вагонов «старых» денег
С 1 января «старые» деньги в магазинах, кафе, киосках, на рынке, в общем, ни в одном заведении, которое работает с наличными, для расчета уже не примут. Период параллельного обращения денежных знаков образца 2000 и 2009 годов завершился.
В Беларуси зафиксировали первый в 2017 году случай смерти от мороза
Трагедия произошла в Могилевской области. В Бобруйске на улице нашли замерзшего мужчину. К сожалению, оказать ему помощь медики не успели.
+ Другие новости рубрики
В России табак предлагают приравнять к запрещенным веществам
Министерство здравоохранения России разработало антитабачную концепцию, одним из пунктов которой является введение запрета на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже вне зависимости от их возраста. По словам экспертов из Минздрава, подобные нововведения рассматриваются в ряде стран и регионов.
Норвегия первой в мире отключит FM-радио
Норвегия станет первым государством в мире, полностью перешедшим на цифровое радиовещание. На следующей неделе там планируют начать отключение радиостанций FM-сети; при этом 66% населения страны выступали против перехода, и лишь 17% поддерживают непопулярное решение парламента.
В Польше начали предоставлять финансовую помощь владельцам Карты поляка
В одном только Мазовецком воеводстве за материальной помощью обратились уже несколько десятков человек.
Пенсионер украсил подъезд лепниной и картинами
Киевский пенсионер Владимир Чайка украсил несколько лестничных клеток в подъезде обычного девятиэтажного дома, работы заняли у него несколько лет. Мастер рассказал изданию «Сегодня», что хобби приносит ему удовольствие и помогает успокоиться.
У Фінляндыі беспрацоўным пачалі плаціць па 560 еўраў на месяц
З 1 студзеня ў краіне стартаваў праект для выплаты безумоўнага базавага прыбытку.
Стрельба в клубе Стамбула: названы гражданства убитых
Опознаны 38 жертв вооруженного нападения в ночном клубе Стамбула.
+ Другие новости рубрики
Ты адсюль назаўсёды выходзіш
Паэтычны куток
У вочы ясныя глядзець...
Паэзія
Чужая среди своих
Государственное художественное училище, настолько "государственное", что там многое не изменилось со времен СССР, а свободомыслие и неординарность там, как ни странно для заведений такого рода, были совсем не в фаворе у администрации и преподавателей и, что еще более странно, у самих учащихся данного заведения. Но везде есть свои исключения...
Дзень памяці паэта з Чамяроў
Анатоль Іверс (Іван Дарафеевіч Міско) — вядомы паэт родам са Слонімшчыны, з вёскі Чамяры.
Кітайскі цэмент
Будаўнічыя показкі
Самы цвярозы
Будаўнічыя показкі
+ Другие новости рубрики
Пять причин съедать по яблоку каждый день
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица.
Новогодняя экспресс-диета Елены Малышевой, 10 дней, -5 кг
Похудение до 5 кг за 10 дней. Средняя суточная калорийность 1200 ккал
Разработана вакцина от Эболы со 100%-й эффективностью
Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала 100%-ю эффективность во время испытаний в Гвинее.
Как уснуть за 60 секунд
Простую и эффективную технику разработал врач из Аризоны Эндрю Вейл
Учёные показали список бесполезных лекарств
По словам специалистов, лекарственные средства, вошедшие в список, на самом деле не приносят ни малейшей пользы организму. На первое место среди бесполезных препаратов оказался «Арбидол».
Энтузиазм отца снижает риск проблем с поведением у ребёнка
Оказывается, отношение отца играет более важную роль, чем количество времени, которое он проводит c ребенком.
+ Другие новости рубрики
Машина не заводится в мороз – что делать?
Рекомендации, которые подсказаны не только специалистами автосервиса, но проверены на собственном опыте, помогут вами избежать печальной участи вынужденных пешеходов
«Дзе Пеця?» — Пётр Буцько ў Карэлічах
Мастоўскія аўтамабілісты ў сацсетцы «УКантакце» стварылі старонку «Дзе Пеця?», у якой яны своечасова паведамляць, дзе ім сустракаліся супрацоўнікі ДАІ. Доступ да тае старонкі мае абмежаванае кола аўтамабілістаў. У сваю чаргу, супрацоўнікі ДАІ распачалі пошук стваральнікаў старонкі і, адпаведна, сталі больш патрабавальнымі да аўтамабілістаў.
Россия ограничивает ввоз подержанных иномарок c 1 января. Коснется ли нововведение Беларуси?
С 1 января 2017 года вступает в силу одна из переходных норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Меняем автомобильную аптечку — с 1 января 2017 года нужно иметь новый перечень лекарств
С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.
Американская компания представила первый грузовик на водороде
Грузовик Nikola One может проезжать до 2-х тысяч километров с максимальной скоростью 105 км/час.
Возобновлен выпуск пикапа Lada 4×4
Россияне возобновили производство автомобилей ВАЗ-2329. Кто не знает, это пикап на базе Lada 4×4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущим кузовом. Как пишет Drom, сборка машин ведется в Тольятти совместными усилиями «АвтоВАЗа» и независимой от него компании с говорящим названием «Супер-Авто».
+ Другие новости рубрики
В Беларуси зарегистрировали Белорусскую федерацию киберспорта
6 января 2017 года в Беларуси зарегистрировали федерацию киберспорта.
В Канаде высокоскоростной интернет включили в необходимый минимум для каждого домохозяйства
Канадское правительство уверено, что наличие высокоскоростного доступа в интернет является обязательным условием для экономического роста страны и обеспечения высокого качества жизни ее граждан. Согласно планам на ближайшее будущее, каждый житель страны должен быть обеспечен интернет-связью со скоростью не менее 50 мегабит в секунду.
Под Минском создают транспорт будущего
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
Белорус собрал более 50 тысяч евро на «бесконечный» источник энергии
Проект с белорусскими корнями HandEnergy собрал необходимую сумму на краудфандинговой площадке Kickstarter.
Беларусь поднялась в рейтинге информационно-коммуникационного развития
Международный союз электросвязи опубликовал рейтинг стран по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. Всего в список попали 175 стран, в том числе Беларусь. Последнее место в рейтинге занимает Нигер, первое удерживает Южная Корея, Беларусь — на 31-м месте с показателем 7,26.
На МКС появится искусственная гравитация
+ Другие новости рубрики
ІFly в Киеве
Современные возможности, которыми наделено общество и его ведущие сферы, не перестают поражать нас своем многообразием и многогранностью. Более того, перечень таких возможностей постоянно расширяется, а уже известные нам — совершенствуются и повышают уровень своего влияния. При этом, если сразу после своего появления та или иная услуга вызывает некоторую боязнь ею пользоваться и неуверенность, то уже со временем все мы привыкаем к таким новым возможностям. Ведь, получаем от пользования ими множество очевидных преимуществ.
Полетаем вместе?
Возможность воспользоваться именно услугами авиакомпаний, а не каким-либо другим видом сервисом, радостно приветствуется многими современными людьми. Ведь, именно перелеты обладают рядом преимуществ среди перечня всех разновидностей современного транспорта. Прежде всего, это значительно удобнее и комфортнее. Даже те люди, которые боятся высоты, все же склонны выбирать самолеты, поскольку условия, что обеспечиваются современными авиакомпаниями, не могут не радовать.
Магазин инвалидных колясок
В контексте стремительного развития Интернета и появления различных Интернет-магазинов уровень внимания и заинтересованности в них потенциальных покупателей в постоянном режиме возрастает. Ведь, сама процедура таких покупок становится все более простой, а товары отличаются широтой ассортимента и высоким уровнем качества. Более того, во многих случаях именно с помощью Интернет-магазинов появляется возможность приобрести определенные уникальные товары, которые на отечественном рынке найти крайне трудно.
Форум Форекс трейдеров
Возможность получать дополнительный заработок с помощью Интернета сегодня пользуется особой популярностью среди разных людей. Ведь, все те, кто уже успел опробовать такой новейший метод работы, вдохновляют своим примером чуть ли не всех среднестатистических людей. Более того, немалое количество офисных работников сегодня с радостью меняют свою повседневную работу на возможность иметь свободный график и получать в разы большую прибыль.
Монтаж пожарных шкафов
На самом деле, именно различные меры безопасности должны быть в списке первоочередных задач в контексте деятельности любой компании. К тому же, неважно, какого уровня или масштаба эта компания, безопасность, так сказать, — прежде всего. Ведь, за счет продумывания таких разных мер безопасности появляется возможность не только уберечь от различных повреждений имущество, что уже важно, но и человеческие жизни.
Продукция от компании Мультиокна
Надежная компания мультиокна является крупнейшим белорусским производителем изделий из ПВХ, выпускает балконы, стеклопакеты. Компания работает более 10 лет, поэтому успела заслужить авторитет, признание потребителей. Производство продукции оснащено современным, инновационным оборудованием. Профиль, комплектующие от известных брендов КБЕ, REHAU, EXPROF, SALAMANDER имеют длительную гарантию (не менее 10 лет).
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Конкурс «Разгадай кроссворд и выиграй пиццу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стал наш читатель Виктор Лебедь.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №40 (1008) «ГС» стала Ольга Быт.
Анлайн-тэст: Ці ведаеце вы гістарычныя назвы вуліц Слоніма?
"ГС" падрыхтавала невялікі анлайн-тэст, які дазволіць згадаць гістарычныя назвы некаторых вуліц Слоніма.
Конкурс «Разгадай кроссворд и выиграй пиццу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стала наша читательница Татьяна Федосюк.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса. Победителем конкурса в №39 (1007) «ГС» стал Дмитрий Есман.
Конкурс «Пазнай месца і атрымай піцу» от «Газеты Слонимской» продолжается
В каждом номере газеты «Газеты Слонимской» будет опубликовано задание следующего конкурса
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Анекдот :)
Порвал новые кроссовки. Видели бы вы лицо продавца-консультанта.